Es gibt ihn in Rio de Janeiro, in Venedig und auch in Deutschland. Hier heißt das närrische Treiben vor der Fastenzeit vielerorts Fastnacht oder Fasching. Deutsche Karnevalshochburgen sind Köln, Düsseldorf und Mainz.

Der Begriff Karneval setzt sich zusammen aus den beiden lateinischen Wörtern "carnis", zu deutsch Fleisch, und "levare", also wegnehmen. Unmittelbar danach begann die vorösterliche Fastenzeit, in der Christen früher allen fleischlichen Gelüsten entsagen sollten. Doch Karneval wird auch zunehmend zu anderen Zeiten gefeiert - etwa, wenn in Berlin die Menschen den "Karneval der Kulturen" begehen.