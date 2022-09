Thelma und Louise: 1966er Ford Thunderbird

Am Ende von "Thelma und Louise" fahren Geena Davis und Susan Sarandon in ihrem verbeulten blauen 1966er Ford Thunderbird buchstäblich in den Himmel. In dem Auto flieht das Duo vor der Polizei. Louise hat einen Mann in Notwehr erschossen, beide fürchten jedoch, dass niemand ihnen glauben wird. Anstatt sich zu ergeben, rasen sie von einer Klippe in den Grand Canyon - und werden 1991 zu Filmlegenden.