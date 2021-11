Im Fokus: Kreislaufwirtschaft

Kreislaufwirtschaft und Textilien

In der Mode gilt: heute in, morgen schon wieder out. Die Folge: Enorme Mengen Kleidung werden weggeworfen. Doch die Produktion neuer Mode verursacht viele Umweltschäden. Ein Blick auf Alternativen.

Deutschland: Neues Leben für Mode von gestern 92 Millionen Tonnen Textilien landen jedes Jahr auf dem Müll. Nur ein Prozent wird recycelt. Dabei gibt es genügend Ideen, wie aus Alt Neu werden kann. In einer Firma im ostdeutschen Wolfen bekommen jeden Tag hunderte Tonnen Altkleider ein neues Leben. Video ansehen 06:00 Deutschland: Neues Leben für Mode von gestern Pilzleder vs. tierisches Leder Leder aus Pilzen: eine nachhaltige Alternative zu Tierleder? Ein Startup in Indonesien stellt lederähnliches Material aus Pilzen her. Die Hoffnung ist, dass Textilien auf pflanzlicher Basis die Modebranche nachhaltiger machen. Video ansehen 02:04 Pilzleder vs. tierisches Leder

