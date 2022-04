Konkurrierende Hilfen für die Ukraine und den Rest der Welt

"Ich weiß nicht, ob die Welt dem Leben von Schwarzen und Weißen wirklich die gleiche Aufmerksamkeit schenkt", sagte Tedros Adhanom Ghebreyesus, Leiter der Weltgesundheitsorganisation, letzte Woche auf einer Pressekonferenz.

Es sei zwar wichtig, den Krieg in der Ukraine genau im Blick zu halten, doch Tedros betonte auch, dass den Krisen in Tigray, Jemen, Afghanistan oder Syrien "nicht einmal ein Bruchteil" dieser Aufmerksamkeit geschenkt werde.

Seine Bedenken werden auch von anderen Experten für humanitäre Hilfe geteilt. Sie befürchten, dass die Hilfe für die Ukraine die Probleme in anderen Teilen der Welt verschärfen könnten. Jeroen Kwakkenbos, Berater für Entwicklungspolitik bei Oxfam, nennt im Gespräch mit der DW ebenfalls den Krieg im Jemen, aber auch die Hungerkrise am Horn von Afrika.

Drohende Hungersnot im Jemen Fehlende humanitäre Hilfe Die humanitäre Lage im Bürgerkriegsland Jemen spitzt sich weiter zu. Nach Angaben des UN-Welternährungsprogramms (WFP) sind 13 Millionen Jemeniten vom Hungertod bedroht. Die Gründe seien der langwierige Bürgerkrieg und fehlende Mittel für humanitäre Hilfe.

Drohende Hungersnot im Jemen 40 Prozent brauchen Unterstützung Seit Ausbruch der Corona-Pandemie haben weltweit noch mehr Menschen nicht genug zu essen. Der Jemen befindet sich dabei in einer besonders schlechten Situation - dort sind bereits mehr als 40 Prozent der Bevölkerung von Nahrungsmittellieferungen des Welternährungsprogramms abhängig.

Drohende Hungersnot im Jemen Das Geld geht aus "Wir ernähren 13 Millionen Menschen in einem Land mit 30 Millionen Einwohnern, und uns geht das Geld aus", sagte David Beasley, Chef des WFP, kürzlich der Agentur AP. Dies mache dringend notwendige Hilfen noch schwieriger. "Was soll ich also für die Kinder im Jemen tun?!" fragte er. Er könne auch nicht anderen hungernden Kindern in anderen Ländern Nahrung wegnehmen. "Das ist nicht richtig."

Drohende Hungersnot im Jemen Nicht alle bekommen die volle Ration Corinne Fleischer, WFP-Direktorin für Nahost und Nordafrika, sagt, dass derzeit nur noch vom Hungertod bedrohte Menschen volle Rationen bekommen könnten. Dies betreffe fünf Millionen Menschen. Das bisherige Spendenaufkommen decke nur 18 Prozent der fast zwei Milliarden Dollar ab, die das WFP für seine Arbeit im Jemen benötigt, sagt sie.

Drohende Hungersnot im Jemen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs Der Krieg Russlands gegen die Ukraine droht die Situation im Jemen weiter zu verschärfen. Die UN-Organisation WFP bezieht 50 Prozent ihres Getreides aus der Ukraine. Schon vor Beginn des Krieges hatte dieses sich so immens verteuert, dass die Lebensmittelmittel-Rationen stark gekürzt werden mussten. Auch die Weltbank geht davon aus, dass sich die Hungerkrise noch einmal deutlich verschärfen werde.

Drohende Hungersnot im Jemen Andauernder Bürgerkrieg Seit über sieben Jahren tobt im Jemen überdies ein blutiger Bürgerkrieg, in den auch ausländische Mächte involviert sind. Seit 2015 unterstützt eine von Saudi-Arabien geführte Koalition die Regierung des Landes, der Iran steht den Huthi-Rebellen zur Seite, die weite Teiles des Landes kontrollieren - inklusive der Hauptstadt Sanaa.

Drohende Hungersnot im Jemen Chaos in Aden Die südjemenitische Stadt Aden wird seit 2020 von Separatisten verwaltet, die von den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) unterstützt werden. Eigentlich hat die international anerkannte Regierung unter Abed Rabbo Mansur Hadi dort ihren Sitz, seit die Huthis sie aus Sanaa vertrieben hat. Auch Terrorgruppen sind aktiv - unser Bild zeigt Schäden nach einem Anschlag mit acht Toten in Aden 2021.

Drohende Hungersnot im Jemen Flucht vor Bomben Besonders erbittert wird die Schlacht um Marib geführt. Die Stadt gilt als strategisch entscheidend. Marib ist die letzte Hochburg der offiziellen Regierung im Norden. Dort herrscht Dauerbeschuss, die saudische Allianz bombardiert aus der Luft. Leidtragende sind auch hier die Zivilisten: Sie müssen immer wieder aus den Flüchtlingslagern fliehen und weiterziehen, weil die Fronten sich verschieben.

Drohende Hungersnot im Jemen Überfüllte Krankenhäuser Die medizinische Versorgung ist heute noch schlechter als sie es vorher war. Nicht nur der Krieg, sondern auch die Corona-Pandemie haben die Lage im ärmsten Land der Arabischen Halbinsel verschärft.

Drohende Hungersnot im Jemen Bildung: Opfer des Krieges Die Bildung der Kinder im Jemen sei zu einem der größten Opfer des Krieges geworden, schreibt UNICEF in einem Bericht von 2021. Mehr als zwei Millionen Mädchen und Jungen im schulpflichtigen Alter gehen derzeit nicht in die Schule - doppelt so viele Kinder wie 2015, als der Krieg begann. Viele Schulen wurden bombardiert.

Drohende Hungersnot im Jemen Mangel überall Im Jemen fehlt es an fast allen - auch an Strom, sauberem Wasser, Benzin und Gas. Die Schlangen an den Tankstellen werden immer länger. Ohne zusätzliche Hilfsgelder dürfte sich die Abwärtsspirale von Elend und Leid immer weiterdrehen. Autorin/Autor: Diana Hodali



"Es ist verständlich, dass viele europäische Länder auf den Ukraine-Krieg so reagieren, wie sie es getan haben. Er ist nah. Sie können die Auswirkungen sehen. Aber das Problem ist, dass es zu Lasten der Menschen in anderen ausgedehnten Krisengebieten geht", warnte er.

Hilfen weltweit

Nachdem die Taliban vergangenes Jahr die Kontrolle in Afghanistan übernommen hatten, verhängten Staaten auf der ganzen Welt Sanktionen und stellten die Hilfe ein, was zu einer ernsthaften Nahrungsmittelknappheit im Land führte. Die anhaltenden Bürgerkriege im Jemen, in Äthiopien und Myanmar haben in den letzten Jahren ebenfalls zu akuter Nahrungsmittelknappheit geführt und Millionen von Menschen zu Flüchtlingen gemacht.

Noch kommt ausreichend Hilfe für die Tigray-Region an

Seit Russland Ende Februar in die Ukraine einmarschiert ist, ist die Lücke zwischen den notwendigen Mitteln, um die vielen Krisen zu bewältigen, und den tatsächlich aufgebrachten Beiträgen, deutlich größer geworden.

Nach Angaben des Büros der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) konnten nach einem Blitzaufruf der Vereinten Nationen für humanitäre Hilfe in der Ukraine im Jahr 2022 bereits 68,2 Prozent der angekündigten 1,14 Milliarden US-Dollar abgerufen werden.

Unterdessen wurden für den Jemen nur 2,1 Prozent des humanitären Hilfsplans der UN umgesetzt, im Fall Afghanistans waren es 13,5 Prozent. Im Jahr davor - also vor der russischen Invasion in der Ukraine, wurden im Jemen noch 61,5 Prozent des humanitären Hilfsplans umgesetzt, während in Afghanistan sogar 104,4 Prozent des Finanzierungsbedarfs gedeckt wurden.

Umschichtungen zugunsten der Ukraine

Die Vereinigten Staaten, Deutschland, Großbritannien, Japan und andere EU-Länder wie Dänemark und Schweden gehören laut Kwakkenbos von Oxfam zu den Hauptgeldgebern von OCHA. Der Krieg in der Ukraine habe dazu geführt, dass mehrere europäische Länder ihre Budgets umgeschichtet hätten. "Einige europäische Länder haben Budgets aus anderen humanitären Hilfsprojekten umverteilt und in die Ukraine umgeleitet."

Doch eine Unterfinanzierung dieser anderen Krisen "kann zu mehr Instabilität führen, was am Ende sogar mehr Mittel, eine größere Reaktion und mehr Investitionen in die Aufnahme von Flüchtlingen erfordern könnte", sagt Bram Frouws, der Leiter des Mixed Migration Center, der DW. "Und ein Teil dieser Rechnung werden auch internationale Geldgeber bezahlen müssen", warnte er. Jutta Urpilainen, die EU-Kommissarin für internationale Partnerschaften, betonte allerdings auf einer Pressekonferenz in Genf im vergangenen Monat, "dass wir den Rest der Welt nicht vergessen haben".

Bekenntnis der EU zu Hilfe für Afrika

Faktoren für Entwicklungshilfebudgets?

Die meisten Länder legen ihre Hilfsbudgets normalerweise zu Jahresbeginn fest. "Es gibt bestehende internationale Vereinbarungen, wie die 0,7-Verpflichtung. Dabei haben sich die meisten reichen Länder der Welt dazu bekannt, 0,7 Prozent ihres Bruttonationaleinkommens (BNE) für die Entwicklungszusammenarbeit zu spenden", erklärt Kwakkenbos.

Wohin genau das Geld fließt, wird jedoch von mehreren Faktoren beeinflusst. Einige westliche Länder haben beispielsweise Verbindungen zu ehemaligen Kolonien, denen sie sich verbunden fühlen. Dann bestehen außenpolitische Interessen. Und schließlich gibt es die tatsächlichen Bedürfnisse in verschiedenen Krisenregionen. Letztendlich muss eine kohärente Entwicklungspolitik all diese verschiedenen Faktoren in Einklang bringen, um zu entscheiden, welchen Krisen wie geholfen werden soll.

"Auch die Narrative der Medien diktieren, wie die Welt auf Krisen reagiert", erklärt Kwakkenbos. Sie seien in der Lage, die Dringlichkeit und Bedeutung von Krisen, die weiter vom Zuhause eines Lesers oder Zuschauers entfernt sind, herunterzuschreiben. "Derzeit liegt der globale Medienfokus sehr stark auf der russischen Invasion in der Ukraine, und wir haben Finanzierungskampagnen gesehen, die von Schauspielern oder Prominenten unterstützt wurden, um Geld zu sammeln. Sogar Privatpersonen auf der ganzen Welt haben ihre eigenen Spendenaktionen gestartet, um die Ukraine zu unterstützen. Andere Teile der Welt benötigen aber ebenfalls dringend internationale Hilfe, erhalten jedoch nicht diese Art von Aufmerksamkeit."

Was kann man also tun?

Lösungen für Krisen zu finden, denen die Aufmerksamkeit fehlt, die der Ukraine derzeit zu Teil wird, ist schwierig. Anfang dieses Jahres betonte Brüssel noch auf dem EU-Afrika-Gipfel, dass die Finanzierung des humanitären Bedarfs in Afrika Priorität habe.

"Der Krieg in der Ukraine hat das geändert", sagte Kwakkenbos. Er misstraut zudem dem neuen Konzept der EU - weg von der klassischen Entwicklungshilfe hin zu einer gleichberechtigteren Partnerschaft zwischen reichen westlichen Geberländern und ärmeren Ländern, die Hilfe benötigen.

"Das ist Unsinn. Solange die eine Seite das Geld hat und die andere nach dem Geld verlangt, wird es immer eine ungleiche Partnerschaft zwischen den Ländern geben." Aber er stimmt zu, dass grundsätzlich "eine Verschiebung von der Nächstenliebe zu einem Gerechtigkeitsbegriff" ein wichtiger Schritt wäre. Aber wie das realistisch aussehen kann, ist schwer zu sagen.

Für die kommenden Monate fordert Bram Frouws die NGOs zunächst auf, Personal und Ressourcen nicht zu schnell in die Ukraine zu verlagern und sie aus anderen Regionen abzuziehen. "Die Umschichtung von Personal könnte eine gute Sache sein, um die Notfallmaßnahmen vorübergehend zu verstärken, aber die Behörden sollten darauf achten, die besten Mitarbeiter nicht von anderen Orten wegzunehmen, an denen sie möglicherweise auch benötigt werden."

Adaptiert aus dem Englischen von Sabine Faber.