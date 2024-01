Schnee und Frost bedecken das Dorf Vittangi in der Gemeinde Kiruna im Norden Schwedens. In einigen Regionen des Landes herrscht extreme Kälte. Laut des schwedischen meteorologischen Instituts SMHI wurden in Umeå Temperaturen registriert, die seit zwölf Jahren nicht mehr erreicht wurden. Der Kälterekord der letzten Tage liegt in Nikkaluokta bei minus 41,6 Grad Celsius.