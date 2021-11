Karl Marx war - zusammen mit seinem Freund Friedrich Engels - einer der wichtigsten Theoretiker des Sozialismus und Kommunismus. Er kam am 5. Mai 1818 in Trier auf die Welt und starb am 14. März 1883 in London.

"Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kommt aber darauf an, sie zu verändern", ist eines der berühmtesten Zitate von Marx. Er wollte die Ungerechtigkeiten, die der Kapitalismus des 19. Jahrhunderts produzierte, nicht nur beschreiben, sondern auch dazu beitragen, dass der Kapitalismus überwunden wird.