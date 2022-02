Karl Marx: Fünf Dinge, die er seiner Zeit voraus hatte

1. Er heiratete eine Partnerin auf Augenhöhe

Ohne sie wäre sein Werk nicht möglich gewesen: Jenny Marx (1814 - 1881), geborene Johanna Bertha Julie Jenny von Westphalen, war nicht nur Journalistin, sondern auch Karl Marx’ erste kritische Leserin. Sie diskutierte mit ihm und dem Publizisten und Philosophen Friedrich Engels und arbeitete am "Manifest der Kommunistischen Partei" mit. In der einzigen handschriftlichen Fassung des Manifests, die erhalten ist, sind die ersten Zeilen von ihr geschrieben.

Karls "Herzensjenny": Jenny Marx steht heute oft zu unrecht im Schatten ihres Mannes

Als Journalistin verfasste sie Texte über die Märzrevolution in Deutschland und Kritiken zu William Shakespeare für die renommierte "Frankfurter Zeitung", außerdem verhandelte sie mit Verlegern und sprach eine Reihe von Fremdsprachen - besser als ihr Mann. Das war gut so, denn die Familie Marx musste die meiste Zeit ihres Lebens im Exil verbringen. Friedrich Engels nannte sie und ihren Mann die beiden "hochbegabten Naturen" und sagte über Jenny nach ihrem Tod, "ihren kühnen und klugen Rat" würden sie von nun an bitterlich vermissen.

2. Er half, den Achtstundentag wahr werden zu lassen

1866 wirkten Karl Marx und Friedrich Engels daran mit, den Achtstundentag zur offiziellen Forderung der Internationalen Arbeiter Assoziation zu machen. Schon in den 1810er-Jahren soll der Waliser Robert Owen in Großbritannien den Slogan geprägt haben, der auch auf dieser Taschenuhr aus der Ausstellung abgebildet ist: "Acht Stunden arbeiten, acht Stunden schlafen und acht Stunden Freizeit und Erholung."

Diese Uhr befindet sich heute im "People's History Museum" in Manchester. Sie ist in der Ausstellung im Deutschen Historischen Museum zu sehen.

In Großbritannien wurde der Achtstundentag für Festangestellte jedoch niemals gesetzlich festgeschrieben. In Kanada ist er hingegen schon seit 1899 im Gesetz verankert, in Frankreich seit 1919, in den USA seit 1938. Auch in Deutschland wurde der Achtstundentag gesetzlich eingeführt, erstmalig im Jahr 1918. Seitdem ist das Gesetz aber wieder aufgeweicht worden. Inzwischen werden Sechsstundentage in mehreren europäischen Ländern erprobt.

3. Er ist die Ikone der modernen "Occupy"-Bewegung

Am 17. September 2011 besetzten Demonstranten unter dem Motto "Occupy Wall Street" den Zuccotti Park im Bankenviertel New Yorks. Sie protestierten gegen ein Wirtschaftssystem, in dem einige Wenige immer reicher, die große Mehrheit aber immer ärmer wird und forderten eine stärkere Kontrolle des Banken- und Finanzsektors durch die Politik. Die "Occupy"-Bewegung dehnte sich bald rund um den Globus aus. Sie machte sich ein Porträt von Karl Marx zu eigen und verschaffte ihm, ausgestattet mit dem griffigen Slogan "Ich hab euch doch gesagt, dass ich recht habe" den Status einer modernen Ikone.

Dieses Plakat wurde von Azlan McLennan im Rahmen der "Occupy"-Bewegung in Melbourne, Australien, entworfen

Denn besonders seit der Bankenkrise im 21. Jahrhundert erfahren Karl Marx’ Schriften wieder weltweite Aufmerksamkeit. Er gilt noch immer als einer der wichtigsten Kritiker des Kapitalismus. Sein Erbe aber ist ambivalent: Von den sozialistischen Diktaturen wie der Sowjetunion oder DDR wurde der Ökonom Marx immer wieder vereinnahmt, um ihren Unrechtsstaat zu rechtfertigen. Auch seine Haltung zu jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern ist umstritten. Seine Schrift "Zur Judenfrage" (veröffentlicht erstmals 1844) wurde zu Zwecken antisemitischer Propaganda genutzt, so zum Beispiel von der Kommunistischen Partei in den 1920er-Jahren in Deutschland.

4. Er betrieb Forschung auf höchstem Niveau - und inspiriert bis heute

Viele Wirtschaftswissenschaftler auf der ganzen Welt greifen noch heute die Schriften des Ökonomen Karl Marx auf. So veröffentlichte zum Beispiel der französische Ökonom Thomas Piketty 2013 sein Buch "Das Kapital im 21. Jahrhundert", mit direkter Bezugnahme auf Karl Marx’ wegweisende Studie "Das Kapital" (1867).

Karl Marx' Handschrift war für ihre Unleserlichkeit bekannt; Jenny Marx musste seine Texte oft erst ins Reine bringen, bevor ein Verlag sie drucken konnte

In "Das Kapital im 21. Jahrhundert" stützt sich Piketty auf Marx' Analysen und kommt zu dem Schluss, dass seit Mitte des 20. Jahrhunderts in den Industrienationen einige wenige Menschen immer mehr Vermögen besitzen. Er folgert, dass eine Zunahme der Ungleichheit zum Kapitalismus dazugehört und dass diese Zunahme die Demokratie gefährdet. Das Buch stieß weltweit Debatten über die Zukunft des Kapitalismus an.

Die erste Originalausgabe von "Das Kapital" aus Marx' Besitz mit seinen handschriftlichen Notizen ist seit 2013 Teil des UNESCO-Weltdokumentenerbes. Damit reagierte die UNESCO auf einen gemeinsamen Vorschlag der niederländischen und der deutschen Regierung.

5. Er war Weltbürger

Marx war ein Weltbürger, der die politische Debatte in vielen Ländern - wie Frankreich, Großbritannien, den USA, Indien oder Russland - beeinflusste und in einigen davon auch lebte. Mehrfach hat man ihn wegen Aufruhrs des Landes verwiesen. Der Vordenker einer "proletarischen Revolution" verbrachte fast sein ganzes Leben als Staatenloser im Exil. Nach seiner Heirat begab er sich mit Jenny Marx nach Paris. Dort begann auch seine Zusammenarbeit mit Friedrich Engels, dem Sohn eines wohlhabenden Fabrikanten.

Karl Marx auf einem Foto in London, wo Jenny und er sich nach sechs Jahren notgedrungener Flucht aus einem europäischen Land nach dem anderen niederließen

Als die preußische Regierung seine Ausweisung verlangte, zogen Jenny und Karl Marx nach Brüssel, gefolgt von Friedrich Engels. Dort begannen sie mit der Arbeit an einer Programmschrift, aus der das Kommunistische Manifest werden sollte. Es endet mit dem heute weltbekannten Aufruf: "Proletarier aller Länder, vereinigt euch!" Auch aus Belgien wurde die Familie Marx ausgewiesen und fand schließlich 1849 Zuflucht in London. Hier lebten Jenny und Karl Marx bis zu ihrem Tod. Jenny verstarb am 2. Dezember 1881, Karl am 14. März 1883. Fast 200 Jahre nach seinem Tod verkauft sich sein Werk so gut wie lange nicht.

Die Ausstellung "Karl Marx und der Kapitalismus" im Deutschen Historischen Museum in Berlin läuft vom 10. Februar 2021 bis 21. August 2021.