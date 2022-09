Grutas-Park

Gulag

Wachttürme dieses Typs standen in den "Gulag" genannten Arbeits- und Straflagern der Sowjetunion. Fachleute schätzen, dass dort allein bis Stalins Tod rund 18 Millionen Menschen inhaftiert waren und 2,7 Millionen in diesen Lagern oder in der Verbannung starben.