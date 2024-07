Kanadas Soldaten bekommen eine Chefin

Künftig steht mit Jennie Carignan zum ersten Mal eine Frau an der Spitze von Kanadas Streitkräften. Premierminister Justin Trudeau lobte ihr Engagement. Carignan übernimmt den Chefposten in schwierigen Zeiten.

Kanadas Premierminister Justin Trudeau setzt sich für mehr Frauen in Führungspositionen ein. Nun ernennt er mit Jennie Carignan das erste Mal in der Geschichte des Landes eine Frau zur Chefin des Verteidigungsstabs. Damit steht sie an der Spitze von Heer, Marine und Luftwaffe. Trudeau gab sich zuversichtlich, dass Carignan dazu beitragen werde, dass Kanada stärker und sicherer werde und bereit sei, sich den globalen Sicherheitsherausforderungen zu stellen.

Offiziell wird Jennie Carignan das Amt von ihrem Vorgänger General Wayne Eyre bei einer Zeremonie am 18. Juli übernehmen. In ihren Aufgabenbereich fallen dann die Kontrolle und Administration der Streitkräfte sowie die Verantwortung für Militärstrategien, Pläne und Anforderungen.

Von Ingenieurin zum Chefposten

Carrignan übernehme den Posten zu einem Zeitpunkt, der von komplizierten geopolitischen Verhältnissen und immer größer werdenden Sicherheitsbedrohungen gekennzeichnet sei, so Trudeau. Zudem steht Kanada aktuell unter Druck der NATO-Bündnispartner, die Ausgaben für die Verteidigung zu steigern. Das nordamerikanische Land ist Gründungsmitglied der NATO und nimmt regelmäßig an Übungen teil. Zudem unterstützt Kanada die Vereinten Nationen bei humanitären Einsätzen und Friedensmissionen.

Die jetzige Generalleutnantin Carignan dient schon seit 35 Jahren in der Armee. Sie begann ihre Militärkarriere als Ingenieurin. 2008 führt sie als erste Frau eine Kampfeinheit an. Sie diente zudem in Afghanistan, Bosnien-Herzegowina und Syrien.

In den vergangenen Jahren befasste sich Carignan damit, ein respektvolleres Klima im kanadischen Militär zu schaffen. Grund waren zahlreiche Vorwürfe von Sexismus und sexuellen Übergriffen, die die kanadische Streitkräfte erschütterten.

Bislang liegt der Frauenanteil in der kanadischen Armee (Stand Mai 2023) bei 16 Prozent. Geplant ist, den Anteil bis 2026 auf 25 Prozent zu steigern.

ch/AR (afp, rtr)