Kampf um das Braunkohledorf Lützerath: Worum geht es?

Aufbruchstimmung, Entschlossenheit und Hoffnung liegen in der Luft, als am vergangenen Sonntag "tausende Menschen", so die Aussage der Veranstalter, zu einem Dorfspaziergang und spontaner Demonstration mit Konzerten nach Lützerath zusammenkommen. Die Polizei spricht von insgesamt etwa 2000 Demonstranten.

Überwältigt und gerührt von der großen Mobilisierung zeigt sich David Dresen, Sprecher der Bürgerinitiative "Alle Dörfer bleiben", die sich für den Erhalt der Dörfer an den Braunkohletagebauen in Deutschland und die Einhaltung der im Pariser Klimaabkommen vereinbaren 1,5-Grad-Grenze einsetzt. "Es tut unglaublich gut, den Rückhalt einer riesigen Bewegung zu spüren. Es sind Menschen aus ganz Europa hier und wir bekommen Solidaritätsbekundungen aus der ganzen Welt", sagt Dresen nach dem großen Dorfspaziergang in Lützerath am Sonntag.

Großer Andrang, große Solidarität: Am 9.1.2023 informieren sich Interessierte im Klimacamp von Lützerath

Neben dem kleinen Weiler klafft ein bis zu 200 Meter tiefes Loch: Europas derzeit umstrittenster Braunkohletagebau. Der Tagebau Garzweiler gleicht einer unwirklichen Mondlandschaft, riesige Bagger haben hier auf einer Fläche von mehr als 80 Quadratkilometern seit 1983 Kohle abgebaggert, 19 Dörfer, Höfe und Weiler zerstört - und zugleich äußerst fruchtbare landwirtschaftliche Böden.

Nun soll noch die Siedlung Lützerath in den nächsten Monaten abgebaggert werden. Eigentümer des Geländes ist mittlerweile der Energiekonzern RWE. Ein Grundstück auf dem Geländer aber gehört, laut eigener Angabe, Steuerberater Kurt Claßen. Und er will auch weiterhin nicht an RWE verkaufen, sagt Claßen der DW.

Bauer Eckhard Heukamp hingegen, dessen Hof lange Zeit das einzige noch bewohnte Gebäude in Lützerath war, sah sich zum Verkauf an RWE gezwungen und zog vor wenigen Wochen aus.

Das Gehöft gehörte seit Generationen der Familie Heukamp, nun will es der Energiekonzern RWE unter Polizeischutz abreißen

Nun wollen mehr als 1000 Aktivisten die Abbaggerung des Dorfes aktiv verhindern. Sie wohnen in den leerstehenden Häusern und haben in den vergangenen zwei Jahren zahlreiche Baumhäuser und ein Klimacamp auf der alten Kuhwiese von Heukamp aufgebaut.

Wie kam es zu der Entscheidung gegen Lützerath?

Streit, ob das Lützerath überhaupt noch abgebaggert werden darf, gibt es vor allem seit einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) von 2021 zur Einhaltung der 1,5 Grad-Grenze und den erforderlichen Maßnahmen in Deutschland. Aus Sicht des DIW muss dafür die Kohleförderung gedrosselt werden. Und diese habe zur Folge, dass alle noch bestehenden Dörfer um den Tagebau Garzweiler erhalten werden könnten, so das DIW - das heißt: auch Lützerath.

Am 4. Oktober 2022 präsentierten Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck, die Wirtschafts- und Klimaministerin von Nordrhein-Westfalen Mona Neubauer mit dem Kohlekonzern RWE eine Vereinbarung zum Kohleausstieg bis 2030, acht Jahre früher als von den Vorgängerregierungen geplant. Fünf Dörfer am Tagebau Garzweiler konnten so gerettet werden, das Dorf Lützerath müsse "jedoch in Anspruch genommen werden”, so Mona Neubaur."Auch wenn ich mir es anders gewünscht hätte: Wir müssen anerkennen, dass die Realität eine andere ist."

Blick in den Tagebau Garzweiler am Rand von Lützerath: Der Blick in die zerstörte Landschaft macht Besucher oft fassungslos

Zum Zeitpunkt der Entscheidung war die Sorge vor einer gravierenden Gasknappheit in Deutschland im bevorstehenden Winter durch Russlands Gasstopp sehr groß. "Der Krieg in der Ukraine und die daraus resultierende Energiekrise üben großen Druck auf das europäische Energiesystem aus", sagt Robert Habeck bei der Vorstellung der Vereinbarung. Zu den "vordringlichsten Aufgaben unserer Zeit" gehöre es, "Energiesicherheit, Bezahlbarkeit und Nachhaltigkeit miteinander zu vereinbaren. Wir müssen dazu kurzfristig die richtigen Dinge tun."

Von Klimaaktivisten folgte harsche Kritik. "Robert Habeck und Mona Neubaur haben auf Grundlage fragwürdiger Zahlen einen dreckigen Deal mit RWE beschlossen, der am Ende nur einem hilft: dem Kohlekonzern selbst", so Linda Kastrup, eine Sprecherin der KlimaschutzbewegungFridays for Future.

Für Energieexperten wie die Energieökonomin Prof. Claudia Kemfert vom DIW ist die damalige Entscheidung schwer nachzuvollziehen. Ihrer Meinung nach hätte es einen transparenten Dialog mit allen Beteiligten geben müssen.

Wird die Kohle unter Lützerath gebraucht?

Nein, sagt Kemfert der DW im Gespräch: "Unsere Studie und auch andere Studien zeigen eindeutig, dass Lützerath nicht zerstört und abgebaggert werden muss, es gibt ausreichend Kohle in den existierenden Flächen."

Eine sichere und klimafreundlich Energieversorgung sei zudem für Deutschland trotz Gasknappheit grundsätzlich durch den Ausbau erneuerbarer Energien möglich. Hierzu müsse das Ausbautempo jedoch "mindestens verdreifacht, wenn nicht vervierfacht werden", so Kemfert.

Kohle-Moratorium als Ausweg?

Kemfert empfiehlt den Entscheidungsträgern ein sofortiges Kohle-Moratorium. Neue Verhandlungen müssen ermöglicht werden, es brauche "einen Austausch mit Betroffenen, Demonstrierenden, Unternehmen, Wirtschaft und Zivilgesellschaft".

Songs gegen die Bagger: Die Kölner Band AnnenMayKantereit spielt Protestsongs an der Grubenkante von Lützerath

Das sehen die Klimaktivisten in Lützerath und Umweltverbände ähnlich. "Wir brauchen jetzt einen Last-Minute-Stopp für die Räumung von Lützerath, die Landesregierung muss jetzt die Notbremse ziehen", sagt Christoph Bautz von der Bürgerbewegung Campact.

Für die deutsche Klimabewegung hat Lützerath eine globale Bedeutung im Kampf gegen die Erderhitzung. "Die Welt guckt hier hin, weil wir auch für sie kämpfen, indem wir unsere Privilegien nutzen, hier unserer Verantwortung gerecht werden", sagt Klimaaktivistin Luisa Neubauer von Fridays für Future auf der Kundgebung am Sonntag in Lützerath und ergänzt:

"Irgendwer muss hier eine Schlusslinie ziehen. Wenn wir irgendwann mal weniger Krise haben wollen, dann muss Schluss sein mit der Zerstörung."

Kohleabbau: Kampf um Lützerath Hart an der Kante Vermummt und beflaggt: Protestierende, deren Köpfe von Kapuzen und Mützen verhüllt sind, ziehen am Rande der Abbruchkante des Braunkohle-Tagebaus Garzweiler 2 entlang. Rund 2000 Menschen haben nach Angaben der Organisierenden am Samstag für den Erhalt des Ortes Lützerath demonstriert, der voraussichtlich im Februar 2023 dem Tagebau weichen muss.

Kohleabbau: Kampf um Lützerath Kampf fürs Klima Zur Halbzeit der Klimakonferenz im ägyptischen Scharm el-Scheich erinnern die Demonstrierenden an Deutschlands Verantwortung beim Klimaschutz. "Klima schützen!", steht auf einem Globus bei den Protesten in Lützerath. Mehrere Organisationen hatten zu den Protesten aufgerufen, darunter BUND, Fridays for Future, Greenpeace und die Initiative "Alle Dörfer bleiben".

Kohleabbau: Kampf um Lützerath Luftiger Protest Ein Demonstrant erklimmt einen Mast am Rande des Tagebaus Garzweiler. Die Protestierenden bezeichnen den Kohleabbau als "Klimaverbrechen". Zeitgleich mit dem Protest bei Lützerath, der friedlich verlief, fanden am Samstag Demonstrationen in 20 weiteren Städten Deutschlands statt.

Kohleabbau: Kampf um Lützerath Gefräßiger Bagger Unaufhaltsam frisst sich der gigantische Schaufelradbagger im Tagebau Garzweiler 2 näher an Lützerath heran. Eine Vereinbarung des Bundeswirtschaftsministeriums mit dem Energiekonzern RWE sieht zwar vor, den Tagebau zu verkleinern und eine Reihe von Ortschaften entgegen ursprünglicher Planung doch nicht abzubaggern. Das gilt jedoch nicht für Lützerath.

Kohleabbau: Kampf um Lützerath Symbolträchtiger Widerstand Mittlerweile befindet sich das von Aktivisten besetzte Dorf fast unmittelbar an der Abbruchkante des Tagebaus und besteht nur noch aus einigen Gebäuden und einem Protestcamp mit Holzhütten und Baumhäusern wie diesen. Lützerath ist zum Symbol für viele andere Dörfer geworden, die bereits für die Braunkohleförderung abgerissen wurden.

Kohleabbau: Kampf um Lützerath Die letzten Häuser von Lützerath 280 Millionen Tonnen Kohle sollen in Garzweiler noch gefördert werden - dafür müssen auch diese letzten ehemaligen Wohnhäuser Lützeraths dem Tagebau weichen. Der Bund und das Land NRW hatten sich im Oktober zwar mit RWE auf einen vorgezogenen Braunkohleausstieg 2030 im Rheinischen Revier verständigt. Zugleich wurde jedoch die Laufzeit zweier Kraftwerksblöcke bis März 2024 verlängert.

Kohleabbau: Kampf um Lützerath Gegenwehr im Großformat Umweltschutzorganisationen kritisieren die verlängerte Laufzeit: Das gelbe X, das Protestierende hier im Großformat vor dem Tagebau Garzweiler drapiert haben, ist ein Symbol für den Widerstand gegen den Kohleabbau. Hintergrund des Regierungs-Deals mit RWE ist die Energiekrise: Mit der Kohle-Verstromung sollen durch den Ukraine-Krieg bedingte Ausfälle bei den Gaslieferungen kompensiert werden.

Kohleabbau: Kampf um Lützerath Bis hierhin und nicht weiter Eine Demonstrantin erinnert bei den Protesten am Wochenende an das 1,5-Grad-Ziel: Beim Pariser Klimaabkommen hatte sich die Weltgemeinschaft darauf geeinigt, die Erderwärmung darauf zu begrenzen. Umweltschutzorganisationen kritisieren, dass die geplante Fördermenge von 280 Millionen Tonnen Kohle in Garzweiler sechsmal mehr sei als zulässig wäre, um die 1,5-Grad-Grenze einzuhalten.

Kohleabbau: Kampf um Lützerath Gemeinsam gegen die Kohle Prominente Unterstützung für Julia Fischer (rechts) von der Initiative "Lützerath lebt": Im Oktober besuchten die Klimaaktivistinnen Luisa Neubauer (links) und Elizabeth Wathuti Lützerath. Auch Klimaschutz-Ikone Greta Thunberg war 2021 vor Ort. Aktivistinnen und Aktivisten kämpfen seit vielen Jahren gegen die Erweiterung von Garzweiler 2 und den damit verbundenen Abriss zahlreicher Ortschaften.

Kohleabbau: Kampf um Lützerath Auch die Windräder sollen weg Nicht nur Lützerath muss dem Tagebau weichen: Diese Windräder westlich des Dorfes, die 2001 errichtet wurden, sollen RWE zufolge im Laufe des nächsten Jahres abgebaut werden. "Dass mitten in der Klima- und Energiekrise Windräder für die Erweiterung eines Kohletagebaus abgerissen werden, ist an Absurdität nicht zu überbieten", kommentierte die Initiative "Alle Dörfer bleiben".

Kohleabbau: Kampf um Lützerath "Lützerath bleibt!" Bunter Protest - auch auf dem Ortsschild: Aktivistinnen und Aktivisten wollen weiterhin für den Erhalt Lützeraths kämpfen. Mit Blick auf die Sicherung der Kohleversorgung 2023 gebe es keine Notwendigkeit, Lützerath für den Bergbau zu zerstören, sagte Dirk Jansen vom BUND der Nachrichtenagentur dpa. Die Kohleverstromung müsse vor dem Ort enden. "Hier ist ein Hotspot des Klimawandels", so Jansen. Autorin/Autor: Nele Jensch