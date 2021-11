Braunkohle ist ein fossiler Brennstoff, der zur Energieerzeugung verwendet wird. Weil sie einen deutlich niedrigeren Heizwert als Steinkohle hat, aber höhere Schadstoffemissionen, ist Braunkohle höchst umstritten.

Befürworter verweisen darauf, dass Braunkohle in Deutschland ausreichend zur Verfügung steht, was die internationale Abhängigkeit verringere. Deutschland ist weltweit Spitzenreiter, was den Braunkohle-Abbau betrifft.