Auch das ist eine Form von - mobiler - Architektur: eine Barrikade aus Masken, Helmen, selbstgebauten Schilden und Regenschirmen. So schützten sich Aktivisten in Hongkong vor Tränengas und Wasserwerfern. Ihr Motto: "Be Water" - sei so wenig greifbar wie Wasser. Die Proteste für mehr Demokratie waren also von "fluiden" Taktiken geprägt - um schneller auf Polizeiaktionen reagieren zu können.