K-Pop-Stars sprechen vor UN für junge Generation

Am 20. September 2021 verfolgten bis zu einer Million Menschen aus aller Welt eine Live-Stream-Übertragung auf dem YouTube-Kanal der Vereinten Nationen - und goutierten diese mit lila Herz-Emojis und zahlreichen Kommentaren im Live-Chat. Denn zu hören und sehen war eine der beliebtesten Boybands der Welt - die sieben Jungs der K-Pop-Sensation BTS.

Als erste K-Pop-Band überhaupt sprachen die vollständig geimpften Bandmitglieder vor Generalversammlung stellvertretend für ihre Generation - von Selbstliebe, Akzeptanz und natürlich den Folgen der Corona-Pandemie.

Vorgestellt hatte die Band der südkoreanische Präsident Moon Jae-in, der die Musiker zu "Sondergesandten" ernannte. In ihrer Rede ließen die Bandmitglieder immer wieder ihre Fans zu Wort kommen und konnten dadurch zeigen, wie die Pandemie das Leben dieser Generation verändert habe - und vor allem, wie es nun weiter gehe.

BTS-Mitglied Jin: "Welcome Generation"

"Es stimmte mich traurig, dass die Aufnahme- und Abschlussfeiern abgesagt werden mussten", sagte Jeon Jung-Kook, bekannt als Jungkook. "Das sind Momente im Leben, die man feiern möchte." Dass auch die Band die lang geplante Konzerttournee absagen musste, empfand Jungkook als "herzzerreißend".

Darüber hinaus wies die Gruppe die oft wiederholte Beschreibung der heutigen Jugend als "Lost Generation" (verlorene Generation) zurück und lobte sie stattdessen für ihre Resilienz. "Zu sagen, dass sie verloren sind, ist zu weit hergeholt", sagte BTS-Frontmann Kim Nam-Joon, bekannt als RM. Vielmehr würde diese Generation jetzt neue Wege beschreiten, die Erwachsene nicht sehen oder verstehen.

Und Kim Seok-Jin, genannt Jin, fügte hinzu: "Anstelle der 'Lost Generation' wäre die Bezeichnung 'Welcome Generation' angemessener. Statt Angst vor Veränderungen zu haben, sagt diese Generation 'willkommen' - und geht weiter voran."

Abgesagte Tournee sei "herzzerreißend" gewesen - BTS-Mitglied Jungkook

Permission to Dance

Im Anschluss an ihre Rede präsentierte die Gruppe ein Musikvideo, das sie am Wochenende im UN-Hauptsitz in New York aufgenommen hatte. In "Permission to Dance" springen die sieben BTS-Mitglieder singend und tanzend durch die leeren Hallen, in denen sonst wichtige globale Entscheidungen getroffen werden. Als sie schließlich im Garten angekommen, schließt sich der Gruppe eine Menschenmenge an, was ein bisschen an einen Flashmob erinnert. Inzwischen wurde das Video fast elf Millionen Mal angesehen (Stand 21.09.2021).

Im Anschluss an ihre Rede bedankte sich BTS auf Twitter bei den Fans für deren Beiträge. "Eure Teilnahme hat diese Rede möglich gemacht. Wir waren begeistert, dass wir die Ehre hatten, gemeinsam mit euch der Welt die Geschichten von #YouthToday zu erzählen. Wir werden immer an eurer Seite sein. #YourStories are just beginning (Eure Geschichten beginnen erst)." Die BTS-Fangemeinde - im Volksmund als ARMY bekannt - soll weltweit mehr als 90 Millionen Menschen umfassen.

Frühere Zusammenarbeit mit UNICEF

Die Jungs von BTS - was übrigens eine Abkürzung der koreanischen Worte "Bangtan Sonyeondan" oder "Bulletproof Boy Scouts" ist - waren für die Vereinten Nationen keine Fremde. Im Jahr 2018 hatte sich die Gruppe mit UNICEF zusammengetan, um "Generation Unlimited" zu unterstützen, eine Kampagne, um die Berufsausbildung junger Menschen zu fördern.

Diese K-Pop-Gruppen sollte man kennen Blackpink Die vier Frauen von Blackpink gehen mit ihrer Musik nicht nur in ihrer Heimat Korea durch die Decke, sondern sind derzeit sogar die gefragteste Girlband der Welt. Ihre Single "Kill This Love" knackte einen YouTube-Rekord: Binnen 24 Stunden wurde sie knapp 60 Millionen Mal geklickt. Bei der Vermarktung der Gruppe folgt das Label YG Entertainment ganz offensichtlich dem Motto "sex sells".

Diese K-Pop-Gruppen sollte man kennen BTS (Bangtan Boys) Die Gruppe BTS ist derzeit unangefochtener Spitzenreiter im K-Pop-Kosmos. Im Ranking "Social 50" der US-Wochenzeitung Billboard, das die weltweite Popularität von Künstlern in sozialen Netzwerken misst, belegen sie seit Jahren Platz 1; bei YouTube und TikTok haben sie Rekorde gebrochen. Vor kurzem hatte die international erfolgreiche Band eine Pause eingelegt - um neue Energie zu tanken.

Diese K-Pop-Gruppen sollte man kennen EXO EXO landen im "Social 50"-Ranking von Billboard gleich hinter BTS. Sie teilen sich auf in EXO-M (Mandarin) für den chinesischen Markt und EXO-K für den koreanischen. 2014 reichten zwei Bandmitglieder Klage ein. Kris Wu und Luhan warfen SM Entertainment vor, sie ungerecht zu behandeln und mit ihren Methoden gesundheitliche Probleme bei ihnen hervorgerufen zu haben. Das Label wies das zurück.

Diese K-Pop-Gruppen sollte man kennen Cha In Ha Die Musik aus Südkorea hat weltweit Millionen von Fans, ist einer der größten Export-Hits des Landes. Für die vielen Bands bedeutet das aber auch einen harten Konkurrenzkampf. Ende 2019 wurden die K-Pop-Sängerinnen Goo Hara von der Girlband Kara und Sulli von f(x) tot aufgefunden. Mit dem Tod von Schauspieler und Sänger Cha In Ha (Bild) wurde der K-Pop nun erneut erschüttert.

Diese K-Pop-Gruppen sollte man kennen GOT7 Großer Publikums-Liebling am K-Pop-Himmel sind ebenfalls GOT7. 2014 eroberte die siebenköpfige Boyband die Charts im Sturm, landete mit ihrem ersten Album "Got It?" sogar auf Platz 1 der Billboard World Albums Chart; weitere Top-Platzierungen folgten. Sowohl auf den Bühnen der Welt als auch in den Sozialen Netzwerken wissen die Jungs ihre - vor allem weiblichen - Fans zu begeistern.

Diese K-Pop-Gruppen sollte man kennen Stray Kids Stray Kids wurden 2017 in einer gleichnamigen Reality-Show gecastet und spielen im K-Pop-Geschäft längst ganz oben mit. Bei ihrer Europatournee im Sommer traten sie auch vor Tausenden von Zuschauern in Berlin auf. Ende Oktober wurde bekannt, dass Bandmitglied Woojin die Gruppe aus "persönlichen Gründen" verlässt. Das Management entschuldigte sich bei den Fans für "eventuelle Unannehmlichkeiten".

Diese K-Pop-Gruppen sollte man kennen MONSTA X Auch MONSTA X wurden im Fernsehen bei einer Ausscheidungsshow gecastet und sind seit ihrer Gründung 2015 bereits um ein Mitglied geschrumpft. Laut Medienberichten soll Wonho Schulden haben. Das Label Starship Entertainement teilte daher mit, die Band mache fortan zu sechst weiter, damit die jüngsten Ereignisse nicht von "all den aufregenden Dingen", die MONSTA X erleben, ablenkten.

Diese K-Pop-Gruppen sollte man kennen NCT NCT (Neo Culture Technology) bestehen aus 21 Mitgliedern, die sich in vier Untergruppen gliedern - eine übliche Praxis im K-Pop, um die verschiedenen asiatischen Musikmärkte gezielter anzusprechen. Besonders erfolgreich sind derzeit NCT 127. Sie durften in diesem Jahr als erste K-Pop-Gruppe bei der berühmten Macy’s Thanksgiving Day Parade (Bild) in New York auftreten.

Diese K-Pop-Gruppen sollte man kennen Seventeen Die 13-köpfige Boygroup Seventeen hat drei Untergruppen, die jeweils auf Rap und HipHop, Gesang und Choreografie spezialisiert sind. Außergewöhnlich ist, dass sie an der Produktion von Musik und Tänzen stark beteiligt sind. Erst kürzlich teilten Seventeen mit, dass Mitglied S. Coups vorerst pausiere. Sie sprachen von gesundheitlichen Problemen und Angstzuständen und baten die Fans um Verständnis.

Diese K-Pop-Gruppen sollte man kennen Big Bang 2012 standen Big Bang, eine der erfolgreichsten K-Pop-Bands überhaupt, noch zu fünft auf der Bühne (Bild). Inzwischen ist auch diese Gruppe um ein Mitglied geschrumpft: Seit März wird gegen Lee Seung-hyun, besser bekannt unter dem Künstlernamen Seungri, ermittelt, weil er Teil eines Prostitutionsrings gewesen sein soll. Daraufhin beendete er seine Karriere. Der Prozess steht noch aus. Autorin/Autor: Bettina Baumann



BTS: Band der Rekorde

Die Karriere von BTS startete im Jahr 2013. Seitdem sind sie die Gruppe, die nach den Beatles in weniger als zwei Jahren vier US-Nummer-eins-Alben veröffentlichte.

Im August 2020 brachen die Jungs aus Südkorea einen YouTube-Rekord: Ihr erster englischsprachiger Song "Dynamite" wurde innerhalb von 24 Stunden mehr als 101 Millionen Mal aufgerufen. Diesen Rekord konnten nur sie selbst brechen: So schaffte es ihr zweiter englischsprachiger Song "Butter" auf mehr als 108 Millionen Aufrufe innerhalb eines Tages.

Der Text wurde von Bettina Baumann aus dem Englischen übersetzt.