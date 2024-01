Jeannette arbeitet seit mehr als zehn Jahren bei der DW. Sie ist studierte Juristin, volontierte und arbeitete bei der ARD und war beim ZDF tätig.

Ihr Herz schlägt für alle Themen rund um Natur, Umwelt und Nachhaltigkeit. In ihren Recherchen beschäftigt sie sich vor allem mit den drängenden Problemen, die durch Umweltverschmutzung, Klimakrise und Artenkrise entstehen - und was dagegen getan werden kann.

Auch privat setzt Jeannette Cwienk dieses Wissen um: sei es beim Einkauf im Unverpacktladen, der Nutzung von Bus, Bahn und Rad statt dem Auto, dem Verzicht auf Flugreisen oder beim Thema Energiesparen.

In ihrer Freizeit ist sie am liebsten draußen in der Natur und im Garten. Ihre Liebe zur Natur und zu gutem Essen vereint sie auf ihrem privaten Blog über essbare Wildkräuter.