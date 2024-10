Webervögel, wie diese Dorfweber in Uganda, beeindrucken die Damen dagegen mit einer luftigen Kinderstube. Der Eingang befindet sich an der Unterseite der geschickt verflochtenen Nester - so wird der Nachwuchs vor Nesträubern geschützt. Damit Eier oder Küken nicht herausfallen und die Eltern beruhigt brüten können, wird an das Nest noch eine Art schräg sitzender Eingangstunnel angebracht.