Madonna, Beyoncé und Co

Gaultier schneiderte auch Weltstars wie Madonna, Kylie Minogue, Beyoncé und Johnny Hallyday Bühnenkostüme quasi auf den Leib. Madonnas knallenge Corsage, die sie bei ihrer Konzerttournee 1990 trug, machte damals in der Welt der Popmusik Furore. Auch zum Film hatte Jean Paul Gaultier eine enge künstlerische Beziehung. 2012 war er sogar in der Jury der Filmfestspiele in Cannes.