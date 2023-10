Israel: Evakuierung durch die Lufthansa

Vier Flüge pro Tag, mit denen bis zu 1000 Menschen pro Tag ausgeflogen werden können: Die Lufthansa soll am Donnerstag und Freitag Sonderflüge für Deutsche aus Israel im Auftrag des Auswärtigen Amts durchführen. Auf eine Ausreise aus Israel können diejenigen hoffen, die sich Vorsorgeliste für Kriseninformationen (Elefand) eingetragen haben.

Auch Norwegen hatte einen Evakuierungsflug durch die norwegische Fluggesellschaft Norwegian Air von Oslo nach Tel Aviv geplant, diesen Flug dann aber abgesagt, weil es keinen Versicherungsschutz gebe. Mit Verweis auf Sicherheitsbedenken hatte auch die niederländische KLM am Mittwochabend kurzfristig einen Rückholflug storniert. Die Niederlande schicken daher ein Militärflugzeug nach Israel.

Andere Länder wie die Schweiz, Rumänien oder Italien hätten ihre Staatsbürger bereits mit Sondermaschinen ausgeflogen, heißt es beim Sender MDR am Mittwochabend. Auch Polen, Österreich, Spanien und Ungarn würden eine Evakuierung ihrer Bürger aus Israel vorbereiten, in der Regel mit militärischen Transportflugzeugen.

Die deutsche Bundeswehr gibt sich bereit

Die Bundeswehr ist nach den Worten von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) grundsätzlich darauf vorbereitet, sich an der Evakuierung von Menschen aus Israel zu beteiligen. "Wir stehen jederzeit bereit zu tun, was zu tun ist", sagt Pistorius in Berlin. Die Organisation der Evakuierungen liege aber in den Händen des Auswärtigen Amtes.

"Angesichts der Situation, dass wir viel, viel mehr Menschen herausholen müssen, können wir nicht eine Militärmaschine schicken", gibt die Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) im ZDF am Dienstagabend zu verstehen. Sie führt Kapazitätsgründe an. Zu den schon vorgenommenen Evakuierungen, die ebenfalls nicht mit der Bundeswehrmaschinen gemacht wurden, erklärt Baerbock, es sei in dem Moment "am effizientesten" gewesen, "die Ticketverbindung direkt dann zu buchen [und] bei anderen Airlines mitzufliegen".

Sehen Sie hier das ganze Interview mit Annalena Baerbock

Die Lufthansa lässt die Evakuierungsflüge für Deutsche in Israel wie geplant am Donnerstag abheben. Das bekräftigt ein Airline-Sprecher. Die Flüge sollen in Frankfurt und München ankommen. Eigentlich hatte die Lufthansa ihre Israel-Flüge bis einschließlich Samstag eingestellt. Inzwischen prüft sie, ob ab Sonntag wieder Linienflüge durchgeführt werden können.

Hotline überlastet

Kurz nach der Freischaltung einer Hotline für die Buchung der Sonderflüge gab es große Probleme. Die Hotline sei trotz nicht erreichbar, berichteten mehrere deutsche Staatsangehörige der Süddeutschen Zeitung. Auch gebe es keine Warteschleife, sondern nur ein Besetztzeichen. Auch in sozialen Medien gab es entsprechende Beschwerden.

Alternativen zu Sonderflügen

Auch wenn einige Fluggesellschaften ihre Verbindungen nach Israel eingestellt haben, es gibt immer noch kommerzielle Flüge vom internationalen Flughafen Ben Gurion. Mehrere Fluggesellschaften, darunter vor allem die israelische Fluglinie El Al, fliegen weiterhin Ziele in Europa an. El Al baue sein Flugangebot sogar aus. So empfiehlt das Auswärtige Amt Ausreisewilligen, sich mit ihrem Reiseveranstalter oder auch einer anderen Fluggesellschaft in Verbindung zu setzen und regelmäßig die Angebote zu prüfen.

Eine Ausreise ist zudem auch über den Landweg über Jordanien möglich. Das Auswärtige Amt empfiehlt Deutschen auch diesen Weg zu prüfen. Der deutsche Botschafter in Israel, Steffen Seibert, sagte in einem RTL-Interview, die Botschaft habe etwa 100 Deutschen geholfen, in vier Bussen in die jordanische Hauptstadt Amman zu kommen. Die allermeisten der Ausreisewilligen hätten bereits einen Anschlussflug aus Amman gebucht.

Ebenso kann Israel auf dem Wasserweg verlassen werden. Zwischen israelischen und europäischen Mittelmeerhäfen gibt es Fährverbindungen. Die deutsche Botschaft in Israel verweist auf eine private Reederei, von der die Strecke zwischen Haifa im Norden Israels und Zypern bedient wird.

Zahl der betroffenen Deutschen

Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte am Mittwoch, auf der Krisenliste der deutschen Botschaft in Israel hätten sich rund 5000 Menschen eingetragen. Er konnte aber nicht sagen, ob all diese Menschen ausreisen wollten. Insgesamt gibt es mehr als 100.000 Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit oder Doppelstaatler in Israel. Im Gazastreifen haben nach früheren Schätzungen 300 bis 400 Menschen einen deutschen Pass.

Nach Angaben von Außenministerin Annalena Baerbock haben bereits Tausende Deutsche das Land verlassen. Darunter seien auch 17 Schulklassen, sagte die Grünen-Politikerin am Mittwoch bei der Regierungsbefragung im Bundestag. Die Schulklassen seien auf unterschiedlichen Wegen zuerst aus Israel gebracht worden, da es keine Direktverbindungen gegeben habe.

iw/hb (dpa, afp, rtr)