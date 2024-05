Insa Wrede

Insa hat Volkswirtschaft in Saarbrücken, Freiburg und Paris studiert, danach in Hamburg, New York und Tokyo gelebt, bis sie schließlich in Bonn bei der Deutschen Welle landete. Die Sehnsucht nach der Ferne ist geblieben. Radio-Features und Reportagen haben sie bis nach Madagaskar und Nicaragua geführt. Besonders gerne moderiert Insa den wöchentlichen Podcast "Wirtschaft im Gespräch" .