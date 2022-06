Irres Beweisfoto: Die Erde ist (k)eine Scheibe!

Alles erfunden? Verschwörungstheorien im Kino

Verschwörungsfilme vom alten Kontinent: "Der Ghostwriter"

In den USA entstanden in den letzten Jahrzehnten wohl die allermeisten Filme zum Thema. Doch auch das europäische Kino hat einiges zu bieten. Einen besonders gelungenen Film inszenierte vor zehn Jahren Roman Polanski mit Pierce Brosnan. Aber auch "Der Ghostwriter" spielt in den USA. Gedreht wurde der Film über politische Intrigen, über Außen- und Wirtschaftspolitik vor allem in Deutschland.