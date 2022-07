Filmfestival Stuttgart: Neuer Blick auf Indien

Noch vor wenigen Jahren hieß das Stuttgarter Filmfestival "Bollywood and Beyond" ("Bollywood und alles darüber hinaus"): Es wurden vor allen Dingen Mainstream-Filme aus Indien gezeigt, Arthouse-Produktionen gab es nur am Rande zu sehen.

Aber die vielen aufwendigen Tanz-und-Sing-Filme wurden für die Organisatoren des Festivals langsam zu teuer.

"Bollywood, das kann man ganz klar so sagen, ist eine Riesenindustrie, und da konnten wir als kleines Festival in Stuttgart gar nicht mithalten", so Hans-Peter Jahn, Pressesprecher des Indischen Filmfestivals. "Die Preise, die die großen Bollywood-Filme verlangen, hätten wir nicht bezahlen können, geschweige denn, dass wir überhaupt einen Star aus diesen Filmen hier in Stuttgart hätten präsentieren können."

Ohnehin scheinen neue, engagierte Filmemacher dem Bollywood-Film den Rang abzulaufen, so Jahn. Glück im Unglück: Lockdowns in der Corona-Pandemie machten es großen Filmproduktionen zwar schwer, kleinere Low-Budgetfilme litten aber nicht so sehr - und fanden auf Streaming-Plattformen wie Amazon Prime und Netflix ein weltweites Publikum.

Die Underdogs wollen auf die Sonnenseite

Beim diesjährigen Festival laufen Filme aus beinahe jedem Teil Indiens. Ein Höhepunkt ist die Dokumentation "Writing with Fire" ("Mit dem Feuer schreiben") von Sushmit Ghosh und Rintu Thomas.

Indien-Fans beim Filmfestival Stuttgart

Der Film handelt von Frauen, die die Provinzzeitung "Khabar Lahariya" ("Nachrichtenwellen") im Norden Indiens betreiben. Für viele Menschen, die in dieser ländlichen Region leben, stellt die Zeitung eine unabhängige Informationsquelle dar. Für ihre Arbeit wurden die Herausgeberinnen der Zeitung beim Global Media Forum 2014 von der Deutschen Welle geehrt.

Die Angebotspalette des Festivals hat auch "Shankar's Fairies" ("Die Feen von Shankar") im Angebot. Regisseurin Irfana Majumdra erzählt hier die Geschichte einer Herrschaften-und-Diener-Beziehung über viele Generationen hinweg.

Bei "Tangra Blues" handelt es sich um ein Rap-Musical auf Bengali. Darin erzählen Slum-Kinder von ihren Träumen, eines Tages reich und berühmt zu werden.

In "Skater Girl" erzählt Regisseurin Manjari Makijany von ein Mädchen, das sich gegen die konservative Kultur in ihrem Heimatdorf auflehnt: Dort dürfen Frauen das Haus nicht verlassen und müssen früh heiraten.

Amitabh Bachchan ist in Bollywood ein Superstar - hier in "Naseeb" (1981)

Ein weiterer Höhepunkt im diesjährigen Programm ist der Film "Jhund" ("Mob", "Herde"), in dem der indische Bollywoodstar Amitabh Bachchan die Hauptrolle spielt. Der Film basiert auf dem Leben von Vijay Barse, der im westindischen Nagpur die gemeinnützige Organisation "Slum Soccer" ("Slum Fußball") gründete.

Gandhi neu denken

Die Organisatoren des Festivals empfehlen als "Must-See" außerdem den Film "Adieu Godard" ("Lebwohl, Godard"). Es ist die Geschichte eines Mann in einem Dorf in Bengalen, der Abend für Abend Pornos schaut. Eines Tages leiht er sich aus Versehen ein Video über den französischen Regisseur Jean-Luc Godard aus und entdeckt so seine Leidenschaft für dessen Arthouse-Filme. Als der Mann vorschlägt, im Dorf ein Godard-Filmfestival zu veranstalten, sorgt das nicht nur für Verblüffung, sondern auch für einige Kontroversen. Regie führte Amartya Bhattacharya.

100 Jahre indischer Film - Die Meilensteine Die Anfänge: "Raja Harishchandra" Mit "Raja Harishchandra" legte Dhundiraj Govind Phalke 1913 den Grundstein für die indische Filmindustrie. Anfang des 20. Jahrhunderts wurden im Film wie auch im Theater Indiens ausschließlich mythologische Geschichten erzählt, wie die des sagenumwobenen Königs Harishchandra. Frauenrollen wurden damals nur von Männern gespielt.

100 Jahre indischer Film - Die Meilensteine Der Pioneer: Dhundiraj Govind Phalke Dhundiraj Gopal Phalke (1870-1944) gilt als der Vater des indischen Kinos. Nach ihm ist Indiens wichtigster Filmpreis benannt. Er arbeitete zunächst als Fotograf, bis der Deutsche Carl Hertz ihn mit den französischen Filmpionieren Lumière zusammenbrachte. Phalke war fasziniert von der neuen Technik und drehte über 100 Filme.

100 Jahre indischer Film - Die Meilensteine Erster Tonfilm: "Alam Ara" Ardeshir Irani produzierte 1931 mit "Alam Ara" den ersten Tonfilm Indiens. Er wurde durch seine Musik- und Tanzszenen ein großer kommerzieller Erfolg. Musik, Gesang und Tanz sind seither zu festen Elementen des indischen Kinos geworden.

100 Jahre indischer Film - Die Meilensteine Der erste Skandal: Devika Rani Die Schauspielerin Devika Rani (1908-1994) sorgte 1933 für den ersten Kino-Skandal im konservativen Indien. Ihre Kussszene in dem Film "Karma" war geschlagene vier Minuten lang. Ihr Mann war der Produzent Himanshu Rai, der den deutschen Regisseur Franz Osten bereits in den 20er Jahren nach Indien holte.

100 Jahre indischer Film - Die Meilensteine Der erste ausländische Star: Mary Evans Mary Evans (1908-1996) wurde 1935 als "Fearless Nadia" in "Hunterwali" (Die Frau mit der Peitsche) zum ersten ausländischen Star des indischen Kinos. Spezialität der blonden Australierin waren Stunt- und Actionfilme, aber sie wird auch als Ikone im Freiheitskampf Indiens und Symbol für die Emanzipation der Frauen gesehen.

100 Jahre indischer Film - Die Meilensteine Liebling des Publikums: Raj Kapoor Der indische Regisseur und Schauspieler Raj Kapoor machte den indischen Film seit den 1950er Jahren auch außerhalb Indiens berühmt. Er wurde in der UdSSR, den Ostblockländern und China zum Star, auch weil seine Filme, allen voran "Awara" (Der Vagabund) von 1951, ein starkes gesellschaftskritisches Element enthielten.

100 Jahre indischer Film - Die Meilensteine Der erste weltweite Erfolg: "Mother India" "Mother India" von 1957 war der erste indische Film, der für einen Oscar nominiert wurde. Die Schauspielerin Nargis, die auch in vielen Filmen von und mit Raj Kapoor spielte, war die Darstellerin der Hauptfigur Radha. Der Film feiert die Widerstandskraft und Würde einer indischen Mutter, die ihre Familie trotz Armut und sozialer Ungerechtigkeit großzieht.

100 Jahre indischer Film - Die Meilensteine Der erste Western: "Sholay" "Sholay" (Flammen) von 1975 war der erste indische Western. Er machte die Schauspieler Amitabh Bachchan, Dharmendra, Hema Malini und Amjad Khan zu Superstars und gilt bis heute als der erfolgreichste Film Indiens. Jedes Kind in Indien kennt die Dialoge und Charaktere auswendig.

100 Jahre indischer Film - Die Meilensteine Der erste Oscar: Satyajit Ray Satyajit Ray (1921-1992) erhielt als erster indischer Regisseur 1992 einen Oscar für sein Lebenswerk. Bereits sein Debütfilm "Pather Panchali" von 1955 erhielt einen Sonderpreis in Cannes, er gehört zu der hochgeachteten "Apu"-Trilogie. Raj ist der bedeutendste Vertreter des indischen Kinos abseits des Bollywood-Mainstreams.

100 Jahre indischer Film - Die Meilensteine Gesicht Bollywoods: Shah Rukh Khan Als Gesicht und Botschafter Bollywoods seit mehr als einer Dekade gilt Indiens Superstar Shah Rukh Khan. Fast alle seine Filme wurden zu Megahits, weltweit liegen ihm seine Fans zu Füßen, so auch in Deutschland, wo seine Filme im Privatfernsehen laufen. 2008 bereiteten ihm Tausende Fans auf der Berlinale einen frenetischen Empfang.

100 Jahre indischer Film - Die Meilensteine Weltweiter Kinostart: "Es war einmal in Indien" 2001 kam "Lagaan" ("Es war einmal in Indien") heraus. Er gehört zu den ersten Filmen aus Bollywood, die nicht nur in Indien und in den Gemeinden der indischen Diaspora gezeigt wurden. Nach seiner Oscar-Nominierung wurde er in Kinos in aller Welt gezeigt. Auf einer Kritikerliste des Magazins "Time" wurde er als einer der besten Filme aller Zeiten geführt.

100 Jahre indischer Film - Die Meilensteine Die Schönste von 1994: Aishwarya Rai Die Miss World von 1994, Aishwarya Rai, war 2003 als erste indische Schauspielerin Mitglied der Jury der Filmfestspiele von Cannes.

100 Jahre indischer Film - Die Meilensteine Titelsong gewinnt: A.R. Rahman Der Komponist und Sänger A. R. Rahman gewann 2009 zwei Oscars und einen Golden Globe für die Musik zum Film "Slumdog Millionaire". Der Titelsong "Jai Ho" wurde in der Version "You are my destiny" ein weltweiter Hit. Autorin/Autor: Nikhil Ranjan



In Manish Sainis Film "Gandhi & Co" wird die kulturelle Bedeutung Mahatma Gandhis unter die Lupe genommen. Auch aus Südindien werden Filme gezeigt, zum Beispiel "Kasiminte Kadal" von Regisseur Shyamaprasad. Darin muss ein Jugendlicher mit seinem todkranken Vater in eine Kleinstadt am Meer ziehen. "Karma Café" von Vinod Bharathan handelt von einem Mann, der aus dem Ausland nach Indien zurückkehrt und in der alten Heimat wieder Fuß fassen muss.

In der Rubrik Kurzfilme wird "Bedsores" ("Wundliegen") gezeigt, eine Dokumentation über die Menschen des Banchhada-Stammes in Zentralindien, bei denen die Geburt eines Mädchens als Zeichen des Glücks gewertet wird.

"Cheepatakadumpa" von Devashish Makhija begleitet drei männliche Freunde, die offen über ihr Sexleben sprechen.

Am 24. Juli endet das Festival. An diesem Tag wird die Jury die Gewinner in drei Kategorien bekanntgeben, nämlich Bester Film, Beste Dokumentation und Bester Kurzfilm. Auf die erste Kategorie ist ein Preisgeld von 4000 Euro ausgelobt, auf die anderen beiden jeweils 1000 Euro.

Ehrung für indische Kuratorin

Das Indische Filmfestival Stuttgart wird vom Filmbüro Baden-Württemberg organisiert und findet einmal im Jahr statt. Hauptsponsor ist Andreas Lapp, Geschäftsmann und ehrenamtlicher Honorarkonsul für die Republik Indien für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. In diesem Jahr ehren die Organisatoren außerdem die Kuratorin des Festivals, Uma da Cunha, die in Mumbai lebt und schon seit beinahe zwei Jahrzehnten Filme für das Programm zusammenstellt.

Die Kuratorin Uma da Cunha (l.) und ihr Mann Gerson da Cunha

Uma da Cunha wird am 20. Juli die Staufer-Medaille des Landes Baden-Württemberg erhalten, übergeben wird sie von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Seit den späten 1970er-Jahren hilft da Cunha dabei, indische Filmfestivals im Ausland zu organisieren, unter anderem in Toronto und Busan. Außerdem ist sie beratendes Gründungsmitglied der Indischen Filmfestivals in Los Angeles, London, Den Haag, Montréal und Houston.

Sie ist außerdem eine prominente Casting-Chefin und wirkte an Filmen wie Jane Champions "Holy Smoke", Deepa Mehtas "Water" und Ashutosh Gowarikars "Lagaan" mit. 2009 fungierte sie bei den Filmfestspielen in Cannes als Jurorin in der Nebenkategorie "Un Certain Regard" ("Ein bestimmter Blick").

Adaption aus dem Englischen: Christine Lehnen.