"Love Matters": DW startet Podcast mit Evelyn Sharma

Evelyn Sharma ist halb indisch und halb deutsch. Die Schauspielerin wuchs in Deutschland auf und zog vor etwa einem Jahrzehnt nach Indien. Dort spielte sie in 15 beliebten Bollywood-Filmen mit, darunter das Coming-of-Age-Drama "Yeh Jawani Hai Diwani" (Der Wahnsinn der Jugend, 2013) und "Kissebaaz" (Storyteller, 2019). Und auch wenn sie kürzlich zu ihrem Ehemann Tushaan Bhindi nach Australien gezogen ist, möchte sie mit ihren Fans in Indien in Verbindung bleiben.

Ein Podcast rund um die Liebe war da nahe liegend: "Meine Freundinnen und Freunde fragen mich oft: 'Hey Evelyn, wie hast du deinen Mann kennengelernt? Wie führst du eine gute Beziehung? Was ist das Geheimnis?'" Ein Geheimnis gebe es nicht, lacht die Schauspielerin. Doch bei so vielen Fragen rund ums Liebesleben, fand sie es "eine tolle Idee, einen Podcast dazu zu starten, besonders in Indien, wo viele Themen immer noch tabu sind. Manchmal braucht es einfach eine Stimme, die über die Dinge spricht, vor denen andere Angst haben", so Sharma.

Lasst uns über Liebe reden!

Zu Beginn jeder Folge von "Love Matters" sagt Sharma: "Liebe kennt keine Grenzen. Liebe ist für jeden. Liebe ist Leben." Pro Episode wird eine Hörerfrage aufgegriffen - und das in einer Atmosphäre, als würden enge Freundinnen und Freunde zusammensitzen und sich bei einer Tasse Tee oder einem Glas Wein aussprechen, erklärt Sharma. Zu diesen "Freundinnen und Freunden" gesellt sich stets auch jemand, der sich mit dem jeweiligen Episoden-Thema besonders gut auskennt. "Sie erzählen ihre Geschichte, um die Zuhörerinnen und Zuhörer zu inspirieren, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen", so die Podcast-Gastgeberin weiter.

In der ersten Folge von "Love Matters" geht es um Fernbeziehungen. Als Schauspielerin war Sharma selbst viel unterwegs und mit ihrem Partner Tushaan in einer solchen. Die 35-Jährige spricht daher mit dem indischen Playbacksänger Benny Dayal und dessen Partnerin Catherine Dayal. Mit beiden ist Sharma befreundet. "Sie haben von Anfang an eine Fernbeziehung geführt, denn Cathy kommt aus New York und Benny aus Indien. Als sie sich kennen lernten, war Benny gerade dabei, ein richtig großer Musikstar zu werden", erklärt Sharma. "Sie waren die meiste Zeit voneinander getrennt."

Sharma findet diese Innensicht hilfreich: Manchmal "müssen die Leute einfach nur hören: 'Ich bin damit nicht allein'", so Sharma. Dann können sie entscheiden, ob sie sich auf eine Fernbeziehung einlassen wollen oder nicht.

Bewusstsein schärfen

Der Podcast schneidet Themen an, die zum Teil noch immer nicht offen angesprochen werden - zum Beispiel Sex Positivity. In der Folge dazu spricht Sharma mit der indischen Influencerin Leeza Mangaldas, die sich selbst als "Indiens führende Content-Kreatorin lustbetonter Inhalte" bezeichnet. Sie möchte ein Bewusstsein für Sexualität und Körper schaffen - und vor allem für die sexuelle Lust von Frauen.

Sharma erinnert sich an die Folge mit Mangaldas: "Unsere Zuhörerin wunderte sich darüber, dass ihr Partner denkt, sie genieße den Sex mit ihm nicht, wenn sie keinen Orgasmus habe. Er strenge sich wirklich an, sie jedes Mal zu befriedigen, wenn sie miteinander intim werden." Die Frage der Hörerin war daher, wie sie ihrem Partner zeigen kann, dass sie intime Momente mit ihm auch ohne Orgasmus genießt.

"Leeza sprach also über den weiblichen Orgasmus und darüber, dass der männliche und der weibliche Körper unterschiedlich funktionieren", erzählt Evelyn Sharma. Solche Gespräche seien wichtig, da sie in Indien selten bis nie mit Eltern, im Freundeskreis oder in der Schule geführt würden.

LGBTQI+ und mehr

In "Love Matters" kommen auch sehr kontroverse Themen zur Sprache, beispielsweise interreligiöse Ehen, gleichgeschlechtliche Liebe, oder die Frage nach der Normalisierung von Scheidungen.

Und auch wenn Expertinnen und Experten Teil jeder Episode sind, so ist es nicht Ziel des DW-Podcasts, den Hörerinnen und Hörern eine professionelle Beratung zu bieten. "Es ist eher so, als würde ich mit Freunden sprechen und versuchen, einer dritten Person zu helfen; in dem Fall ist die dritte Person die Zuhörerschaft", so Sharma. Es sei, als ob man jeden in sein Wohnzimmer einlädt, um deren Probleme zu besprechen, sagt sie.

"Ich hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer dazu inspiriert werden, die Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, alles nicht so negativ zu sehen, wie es in einer bestimmten Situation erscheinen mag. Und dass sie sich ermutigt fühlen, etwas an ihrer Situation zu ändern", so Sharma abschließend.

"Love Matters" ist auf Spotify, Apple, JioSaavn, Amazon Music, Google Podcasts, Podchaser, Deezer und Indian Express zu hören.

Übersetzung aus dem Englischen von Bettina Baumann.