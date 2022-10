Jedes Gramm zählt - und jeder Cent

Ein Kind wird im Camp Dollow gewogen. In Somalia zeigt sich auf erschreckende Weise, so das Hilfswerk Caritas international, dass ausgerechnet die Menschen, die am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben, am stärksten unter seinen Folgen leiden. Es brauche mehr Mittel, um die Hungerkatastrophe zu bekämpfen. Für Nothilfen stellte die Caritas 600.000 Euro bereit.