In diese europäischen Länder können Touristen bald reisen

Deutschland

Die Fernbusse rollen wieder über die Autobahnen, die Deutsche Bahn schickt vermehrt Züge auf die Reise - der Inlandstourismus in Deutschland nimmt langsam Fahrt auf. Nach und nach dürfen die Deutschen wieder aus touristischen Gründen reisen. Zunächst nur in ihrem eigenen Bundesland, jetzt aber auch in andere Regionen Deutschlands. Die Restaurants und Biergärten öffnen vielerorts, natürlich unter Einhaltung von Abstands- und Hygiene-Regeln. Wann aber wieder Touristen aus Europa nach Deutschland reisen dürfen, steht noch nicht fest.

Schloss Neuschwanstein in Bayern: Ab 2. Juni kann das Schloss des Märchenkönigs Ludwig wieder besichtigt werden

Die Bundesregierung bereitet derzeit ein Ende der weltweiten Reisewarnung für Touristen ab dem 15. Juni für 31 europäische Staaten vor, wenn die Entwicklung der Corona-Pandemie es zulässt. Die Warnung soll durch individuelle Reisehinweise ersetzt werden, die für jedes einzelne Land Risiken aufzeigen. Neben den 26 Partnerländern Deutschlands in der Europäischen Union gehören dazu Großbritannien, Island, Norwegen, die Schweiz und Liechtenstein. Am 3. Juni will die Bundesregierung ein entsprechendes Eckpunkte-Papier verabschieden.

Österreich

Auch Wien bereitet derzeit das Ende der weltweiten Reisewarnung für Touristen ab dem 15. Juni vor, ebenfalls für 31 europäische Staaten. Die touristische Infrastruktur funktioniert dann schon wieder: Die Gastronomie hat ihren Neustart bereits vollzogen, die Hotellerie folgt ab dem 29. Mai. Zudem dürfen sämtliche Freizeiteinrichtungen wieder öffnen und auch Kulturveranstaltungen sind mit etwas Vorsicht wieder erlaubt. Daher haben sich auch die Salzburger Festspiele entschlossen, im Jubiläumsjahr Vorstellungen zu zeigen - wenn auch deutlich weniger als ursprünglich geplant.

Schweiz

Genf zählt zu den reichsten und teuersten Städten der Welt

Wandern und Wellness ja, Festivals und Konzerte nein: In der Schweiz sind Großveranstaltungen wie das Festival der klassischen Musik in Luzern und das Jazz-Festival in Montreux diesen Sommer abgesagt. Aber Wirte und Hoteliers bereiten sich darauf vor, ausländische Gäste dem 15. Juni zu begrüßen - alles mit Hygiene- und Sicherheitskonzepten. Kunden an Seilbahnen sowie in Bus und Bahn sind gebeten, Tickets möglichst online zu besorgen, um Schlangen am Schalter zu vermeiden. Mund- und Nasenschutz zu tragen ist dort empfohlen, wo es eng werden könnte. Einen Zwang gibt es nicht. Geschäfte sind auch wieder auf, ebenso Restaurants - dort sind jedoch nur vier Gäste am Tisch erlaubt, außerdem muss zwischen den Tischen Abstand gehalten werden.

Italien

Die Rialtobrücke zählt zu den Wahrzeichen in Venedig

Ab 3. Juni soll die Einreise für EU-Bürger wieder möglich sein - ohne danach in Quarantäne zu müssen. Die Regionen Venetien oder Sardinien werben damit "Covid-free" zu sein. Südtirol will Touristen sogar mit Gratis-Corona-Tests anlocken. Wichtige Sehenswürdigkeiten wie das Kolosseum in Rom oder die Ausgrabungsstätte Pompeji haben mittlerweile wieder geöffnet, auch Strandbesuche sind erlaubt, die mit einem landesweit geltenden Auflagen-Katalog geregelt werden. Allerdings gibt es noch kein generelles Startdatum für Hotelöffnungen. Lediglich die beliebte Urlaubsregion Südtirol erlaubt bereits wieder den Betrieb von Hotels und Ferienwohnungen. Eine Einreise ist über Österreich möglich. Denn die Alpenrepublik, die eigentlich bis zum 15. Juni ihre Grenzen noch geschlossen hält, lässt Touristen zum Brenner durch, wenn sie Österreich ohne Aufenthalt durchqueren und belegen können, dass sie nach Italien reisen - etwa durch eine Hotelbuchung.

Frankreich

Frankreich wird seine Grenzen bis zum 15. Juni weitgehend geschlossen halten, außer für Personen, die aus beruflichen Gründen häufig ein- und ausreisen müssen. Bis Ende Juni soll ein Großteil der Touristenziele in Frankreich wieder öffnen.

Mont-Saint-Michel in Frankreich: Die Klosterinsel im Atlantik zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe

Einige Strände sind bereits zugänglich - allerdings gelten dort strenge Regeln. Große Museen wie der Louvre in Paris hoffen, Mitte Juli wieder aufmachen zu können. Kleinere Museen dürfen schon wieder Besucher empfangen. Cafés und Restaurants in Frankreich können eventuell ab dem 2. Juni in den Regionen wieder öffnen, in denen das Virus weniger verbreitet ist. In Paris dürfte das aber nicht der Fall sein.

Spanien

Das Einreiseverbot für ausländische Touristen wird zum 1. Juli aufgehoben, ebenso wie die noch geltende Quarantäne-Vorschrift. Unter welchen Bedingungen Touristen dann wieder Urlaub in Spanien machen können, ist noch unklar. Mallorca und andere Urlaubsinseln hoffen, vielleicht doch schon ein wenig früher eine beschränkte Zahl von in- und ausländischen Besuchern empfangen zu dürfen. Entsprechende Pläne werden derzeit mit der Regierung in Madrid diskutiert. Seit dem 25. Mai darf wieder an den Stränden einiger Küstenregionen Spaniens gebadet werden, allerdings ist die Anzahl der Besucher begrenzt. Zudem muss ein Abstand von vier Metern zwischen den Sonnenschirmen eingehalten werden. Die beiden größten Städte Spaniens, Madrid und Barcelona, öffneten zudem Restaurants und Bars sowie Parkanlagen.

Video ansehen 01:32 Spanien: Ab Juli offen

Griechenland

Auch Athen möchte den Tourismus aus dem Ausland neu starten. Bis 31. Mai soll der griechische Pandemie-Krisenstab die Liste der Länder bekanntgeben, aus denen Touristen anreisen können, ohne in eine zweiwöchige Quarantäne zu müssen. Zunächst wird es am 15. Juni Flüge aus dem Ausland nur nach Athen geben. Ab dem 1. Juli sollen auch alle Regionalflughäfen für Flüge aus dem Ausland geöffnet werden. Eine Corona-Kontrolle werde es stichprobenartig an den griechischen Flughäfen nach Landung aus dem Ausland geben.

Die Akropolis in Athen ist seit dem 18.5. wieder geöffnet. Im vergangen Jahr besuchten 2,9 Millionen Menschen die antike Stätte

Sehenswürdigkeiten wie die Athener Akropolis und zahlreiche Strände sind bereits wieder geöffnet, Ende Juni sollen auch Hotels und Ferienwohnungen wieder offen stehen. Der reguläre Fährverkehr zu den Inseln wurde bereits wieder aufgenommen, allerdings mit begrenzter Passagierzahl - um den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand wahren können. Auch Restaurants und Bars dürfen wieder öffnen - ebenfalls mit entsprechendem Mindestabstand.

Kroatien

Das stark vom Tourismus abhängige Land an der Adria kann es kaum erwarten, dass die europäischen Grenzen endlich aufgehen. Es geht mit eigenem Beispiel voran: Schon seit 9. Mai dürfen Ausländer, die eine Unterkunftsbuchung vorweisen können oder ein Boot in Kroatien besitzen, ohne Corona-Test und ohne Quarantäne-Auflagen einreisen. Die Behörden arbeiten zudem an neuen Regeln, die zu große Menschenansammlungen an den Stränden verhindern sollen.

Korcula in Kroatien: Die Adria-Insel ist längst kein Geheimtipp mehr

Bulgarien

Das Urlaubsland am Schwarzen Meer rüstet sich für eine Sommersaison unter Corona-Auflagen. Bulgarien gehört zu den Ländern, die relativ gering von der Coronavirus-Pandemie betroffen sind. Die Sommersaison für ausländische Touristen soll spätestens am 1. Juli beginnen. An den langen Badestränden stehen die Liegestühle bereits in großen Abständen. Die Hotels nehmen bereits heimische Touristen auf. Doch Bulgariens Fremdenverkehr hängt stark von Auslandsflügen ab, über die es noch keine Klarheit gibt.

Großbritannien

Großbritannien ist derzeit kein begehrtes Urlaubsziel bei Touristen aus dem Ausland. Das wird wohl vorerst auch so bleiben. Die Regierung plant, vom 8. Juni an eine zweiwöchige Quarantäne für alle Reisende einzuführen, die in das Land kommen. Wer sich nicht an die Selbstisolation hält, muss mit 1000 Pfund Bußgeld rechnen. Jeder Landesteil - also England, Schottland, Wales und Nordirland - hat zudem eigenen Regelungen im Kampf gegen die Pandemie. So sind in England alle Restaurants und Hotels geschlossen, es dürfen aber Tagesausflüge - etwa an die Küste und in Nationalparks - gemacht werden.

Island

Die Regierung in Reykjavik hat angekündigt, dass sie, wie viele europäische Länder, am 15. Juni mit der Lockerung der Beschränkungen für Auslandsreisen beginnen wird. Neuankömmlinge werden sich jedoch entscheiden müssen, ob sie sich bei ihrer Ankunft sofort einem Coronavirus-Test unterziehen oder eine 14-tägige Quarantäne absolvieren wollen, wo auch immer sie sich aufhalten.

dpa/ARD (ks/ak)