Ikone der Popmusik: Kate Bush zum 65.

Mit ihrer unverwechselbaren Stimme katapultierte sich Kate Bush schon mit 19 in die Charts. Und obwohl die Britin sich rar macht, wird sie von ihren Fans gefeiert. Nicht nur am "Wuthering Heights Day".

Wenn irgendwo auf der Welt Hunderte von Frauen und Männern in wallenden roten Kleidern tanzen, dann huldigen sie am "Wuthering Heights Day" ('The Most Wuthering Heights Day Ever') ihrer musikalischen Ikone Kate Bush. Sie ahmen die Schritte der Sängerin im Musikvideo zu ihrem Hit "Wuthering Heights" nach - der Song, mit dem sie 1978 erstmals ans Licht der Öffentlichkeit trat.

Viral dank "Stranger Things"

Und wenn Eltern aus dem Kinderzimmer der Song "Running Up That Hill" entgegenschallt, den sie selbst als Teenager gehört haben, dann liegt das daran, dass die Single aus dem Jahr 1985 in der populären Netflix-Serie "Stranger Things" zu hören war. Gleich in mehreren Ländern eroberte der Song - wie schon im Erscheinungsjahr - die Charts. Auch im Netz ging er viral: Unter dem Hashtag #runningupthathill knackte er die Marke von einer Milliarde Aufrufe. Sie habe zwar etwas Aufmerksamkeit erwartet, aber nicht mit so etwas gerechnet, sagte Kate Bush dem Sender BBC in einem ihrer seltenen Interviews. "Es ist etwas ganz Besonderes, dass junge Menschen meinen Song neu entdecken." Und bekannte, dass sie selbst Fan der Serie sei und sich geehrt fühle, Teil der "Achterbahnfahrt" zu sein.

Der Hype um den Song hat der Künstlerin Tantiemen in Millionenhöhe in die Kasse gespült. Und da Bush ihn selbst geschrieben und produziert hat, muss sie die Einnahmen auch nicht teilen. Doch ob sie ihr Leben deswegen ändern wird?

Schließlich lebt die öffentlichkeitsscheue Britin mit ihrem Ehemann, dem Gitarristen Danny McIntosh, seit Jahren zurückgezogen irgendwo auf dem Land im Süden Großbritanniens, das Grundstück ist von der Öffentlichkeit abgeschottet. Nur auf ihrer Website meldet sie sich sporadisch.

Selbstbewusst schon als Teenager

Kate Bush am Anfang ihrer Karriere Bild: AP Photo/picture alliance

Kate Bush wurde am 30. Juli 1958 in Bexleyheath in der Grafschaft Kent geboren. Mit 15 hatte sie schon über 100 eigene Songs geschrieben. Ihre Stimme umspannt locker vier Oktaven, kein Song gleicht dem anderen.

Kate Bush sei einzigartig und ein Mysterium, schwärmte Elton John in der BBC-Doku "The Kate Bush Story". Keiner ihrer Songs sei normal. Das sahen wohl auch die Plattenbosse vom EMI so, die ihr schon mit 17 Jahren einen Plattenvertrag gaben. Kein geringer als David Gilmour, Gitarrist von Pink Floyd, hatte ihnen Demotapes des Ausnahmetalents vorgelegt.

Und schon damals wusste Kate Bush genau, was sie wollte. Sie setzte durch, dass sie auf Kosten des Labels drei Jahre lang Sprech-, Tanz- und Pantomime-Unterricht erhielt. Jeder ihrer Songs war ein Gesamtkunstwerk aus Gesang, Instrumenten und Tanz.

Mit 19 den ersten Nummer-eins-Hit

Jeder Auftritt eine Performance: Kate Bush Bild: Frank Griffin/Avalon.red/picture alliance

Kate ist 19, als 1978 die Single "Wuthering Heights", eine Auskopplung ihres ersten Albums "The Kick Inside", erscheint. Mit ihrer hohen, sirenenhaften Stimme, die wie aus einer anderen Welt klingt, hebt sie sich deutlich von anderen Popsängerinnen ab. Der Song wird zum Nummer-eins-Hit und die Sängerin zur ersten Frau, die mit einem selbst geschriebenen Song die Spitze der britischen Hitparade erreicht.

Als sie ins Rampenlicht tritt, will sie sich von keinem Plattenboss vorschreiben lassen, was und wie sie zu singen hat. Viel früher als die meisten anderen Popstars experimentiert sie mit Samples und exotischen Musikinstrumenten wie dem Didgeridoo oder der Balalaika. Schon beim zweiten Album, "Lionheart", ist sie Ko-Produzentin, beim dritten - und allen folgenden - zeichnet sie allein verantwortlich. Dafür gründet sie ihre eigene Management-Agentur und ein eigenes Plattenlabel.

Kate Bush tritt 1985 mit "Running up that Hill" im deutschen Fernsehen auf Bild: United Archives / ZIK Images/picture alliance

Im Frühjahr 1979 geht Kate Bush - gemäß ihrem Vertrag mit der EMI - auf ihre erste Tournee, sechs Wochen lang ist sie mit der "Tour Of Life" auf europäischen Bühnen unterwegs. Ob Choreographie, Bühnenbild oder Kostümdesign: Um alles kümmert sie sich selbst.

Lieber im Studio als auf der Bühne

Und dann? Die Fans warten auf die nächste Tour - doch Bush tritt nur noch sporadisch in Fernsehshows auf. Bei der "Tour Of Life" verunglückte ein Lichttechniker tödlich - die Erinnerung daran soll sie von der Bühne ferngehalten haben.

Sie produziert lieber Songs im Studio, unter anderem ihre großen Erfolge "Babooshka" und "Running up that Hill". Nebenher gestaltet sie Weihnachtskarten, deren Erlös Kinder in Kriegsgebieten zugute kommt. Als ihr Sohn Bertie zur Welt kommt, zieht sie sich für ein paar Jahre zurück, sie will lieber ihr Kind großziehen. Nur äußerst selten zeigt sich Bush im Scheinwerferlicht - so wie 2013, als sie von Queen Elizabeth II. den Ritterschlag erhält.

In 15 Minuten ausverkauft

Kate Bush bei einem - seltenen - Bühnenauftritt Bild: Franz Waelischmiller/SvenSimon/picture alliance

2014 dann die Überraschung: Bush kehrt für ihre Konzertreihe "Before The Dawn", nach der sie zwei Jahre später ein Album benennen wird, auf die Bühne zurück - 35 Jahre nach ihrer ersten Tour. Die 22 Shows in London sind binnen 15 Minuten ausverkauft. Auf ihrer Webseite bittet Kate Bush ihre Fans darum, bei den Konzerten weder zu filmen noch zu fotografieren. "Wir haben absichtlich einen intimen Konzertort gewählt, nicht ein großes Stadion. Ich möchte Kontakt haben mit meinem Publikum und nicht mir iPhones, iPads oder Kameras."

Im Musikerolymp hat sich Kate Bush längst einen Platz erobert. Das britische Musikmagazin NME bescheinigte ihr, "die ungewöhnlichste Solo-Künstlerin zu sein, die England jemals hervorgebracht hat". Sie hat die ihr nachfolgende Generation von Musikerinnen und Musikern inspiriert und sich als Frau in der von Männern dominierten Welt der Plattenindustrie durchgesetzt. Am 30. Juli feiert Kate Bush ihren 65. Geburtstag, und obwohl sie sich so rar macht: In den Herzen ihrer alten und neuen Fans ist sie präsent wie eh und je.