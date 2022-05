"Stranger Things": Sehnsucht nach der verlorenen Kindheit

Rund 30 Millionen Dollar pro Folge: So viel soll die Streaming-Plattform Netflix für die Produktion der vierten Staffel von "Stranger Things" ausgegeben haben. Seit dem 27. Mai sind die ersten sieben Folgen der neuen Staffel auf Netflix zu sehen, insgesamt sollen sich die Produktionskosten auf sagenhafte 270 Millionen Dollar belaufen, so berichtete es das "Wall Street Journal". Die Serie ist eines der Flaggschiffe der US-amerikanischen Streaming-Plattform Netflix und zieht ein weltweites Publikum in ihren Bann.

"Stranger Things" spielt in den 1980-er Jahren: In der Kleinstadt Hawkins verschwindet ein kleiner Junge namens Will. Seine Freunde versuchen, ihn wiederzufinden - und erfahren, dass Will von Monstern in eine Parallelwelt entführt worden ist. Gemeinsam mit einem Mädchen mit übersinnlichen Kräften und Mithilfe älterer Geschwister und Erwachsener schlagen sie die Monster in die Flucht.

So lautet das "Stranger Things"-Prinzip, das sich über die folgenden Staffeln stets getreu wiederholte. Die Kinder wurden älter, die Monster größer, verlässlich aber waren der Grusel, der Humor und die Beziehungsdramen, ob in der Freundschaft oder der ersten Liebe.

Video ansehen 01:29 Wann Binge-Watching ungesund ist - und wann nicht

Außerdem: die Nostalgie. Jede Staffel garantiert die Rückkehr in eine liebevoll rekreierte US-amerikanische Kleinstadt aus den 1980er-Jahren. Auch die vierte Staffel macht darin keine Ausnahme: In der ersten Szene folgt die Kamera einem kleinen weißen Jungen, der auf seinem Fahrrad Zeitungen austrägt. Er radelt durch ein wohlhabendes Viertel mit gepflegten Einfamilienhäusern, langen Einfahrten und akkurat gemähtem Rasen. Jogger grüßt Zeitungsjunge, in jeder Einfahrt steht ein dickes Auto, die Welt ist in Ordnung.

Ein Fest der Nostalgie

Viele Kritikerinnen und Kritiker sehen im Schauplatz das Erfolgsrezept von "Stranger Things". "Die Nostalgie-Welle für die 1980-er begann schon vor 'Stranger Things'", so Joachim Friedmann, Professor für serielles Storytelling an der Internationalen Filmhochschule in Köln. Schon 2009 wurden Serien unter dem Gesichtspunkt verkauft, dass sie eine Nostalgie für die 1980er-Jahre bedienen würden. "Diese Wellen beginnen immer dann, wenn die Teenager von damals an die Schaltstellen kommen und als Erwachsene entscheiden können, was für Serien jetzt gemacht werden", führt Friedmann aus.

Zum vierten Mal kehrten die Schauspieler Charlie Heaton (l.), Noah Schnapp (2. v. l.) und Finn Wolfhard (r.) zu "Stranger Things" zurück

Ganz offen bedient sich "Stranger Things" an Kultwerken der 1980er, darunter dem Horror-Film "A Nightmare on Elm Street" (deutsch: "Nightmare - Mörderische Träume") mit dem Schurken Freddy Krueger (1984), der Horror-Komödie"Ghostbusters" (1984) und Stephen Kings gruseliger Coming-of-Age-Geschichte "It" ("deutsch: "Es") - die erste Verfilmung erschien zwar erst 1990, der Roman aber bereits 1986. Auch die Musik der 1980-er und ihre Ästhetik werden für die Serie wiederbelebt, genauso wie die Frisuren, die Mode, und die Gadgets aus jener Zeit.

"Das ist das 'Ich fühle mich wieder jung'-Phänomen", sagt Friedmann. "Aber darüber hinaus waren die 1980-er auch das letzte klar definierte Jahrzehnt in der westlichen Popkultur. Politisch waren die Zuordnungen im Kalten Krieg noch klar: hier Ost, da West, hier Gut, da Böse. Und es gab zum Beispiel in Deutschland im Prinzip nur eine Musiksendung, viele hörten eben doch dasselbe, schauten dasselbe, obwohl es natürlich Subkulturen gab."

Wegen ihrer verhältnismäßig einheitlichen Popkultur würden sich die 1980-er so als Nostalgie-Schauplatz anbieten, führt Friedmann aus. "Das gibt Orientierung. Das Gefühl ist: 'Damals war die Welt noch in Ordnung'."

Unsere Top-Kultstreifen der 80er Who Ya Gonna Call? Die "Ghostbusters" gehören zu den Kassenschlagern der 1980er Jahre. Obwohl Kritiker dem Film eine schwache Story und Dramaturgie bescheinigten, wurde das Team um Dan Aykroyd, Bill Murray, Harold Ramis und Ernie Hudson Kult. Mit Protonen-Packs stellten die Geisterjäger unheimlichen Wesen wie Gozer, Zuul und Vinz Clortho nach. Für die visuellen Effekte gab es eine Oscar-Nominierung.

Unsere Top-Kultstreifen der 80er Klamauk ist Trumpf "Die nackte Kanone" brachte die Zuschauer mit einem wahren Slapstick-Feuerwerk zum Lachen. Das Komiker-Trio ZAZ (Zucker, Abrahams & Zucker) schrieb das Drehbuch, in dem sämtliche Film- und Fernsehgenres durch den Kakao gezogen werden. Der kanadische Schauspieler Leslie Nielsen wurde mit seiner Rolle als überforderter Lieutenant Frank Drebin besonders im deutschsprachigen Raum zum Star.

Unsere Top-Kultstreifen der 80er Eine DVD für die Kanzlerin Es war eine echte Bildungslücke: Beim Besuch der Hannover-Messe gestand Angela Merkel, dass sie die Science-Fiction-Komödie "Zurück in die Zukunft" nicht kennt. Barack Obama versprach großzügig, ihr eine DVD der Kult-Trilogie zu schicken. Nun kann die Kanzlerin sich von Marty McFly (r.) und "Doc" Emmett Brown (l.) zeigen lassen, wie man Vergangenheit und Zukunft doch noch ändern kann.

Unsere Top-Kultstreifen der 80er Action trifft auf musikalische Komödie Eine gleichermaßen skurrile wie urkomische Story, viele Stars, jede Menge Musik und Action. Fertig war John Landis' Rezept für seinen Film "Blues Brothers", der 1980 anlief. In Deutschland amüsierte man sich darüber mehr als in den USA. Hierzulande lockte der Streifen über zwei Millionen Menschen in die Kinos. Die Fortsetzung "Blues Brothers 2000" von 1998 hatte weltweit nur mäßigen Erfolg.

Unsere Top-Kultstreifen der 80er Archäologe im Cowboy-Outfit Beim ersten Indiana Jones von 1981 waren gleich zwei berühmte Meister am Werk: Steven Spielberg auf dem Regiestuhl und George Lucas am Drehbuch. Heraus kam die aufwendig inszenierte Abenteuergeschichte "Jäger des verlorenen Schatzes" mit Harrison Ford als verwegenem Archäologen. 2019 - Ford wird dann bereits 77 Jahre alt sein - soll ein neuer Streifen gedreht werden. Der "Indy"-Kult geht weiter.

Unsere Top-Kultstreifen der 80er Warum um den heißen Brei herum reden? Mit gerade mal 17 Sätzen zum Erfolg: Das vermag wohl nur der Terminator, verkörpert von damals Noch-Bodybuilder Arnold Schwarzenegger. Für ausreichend "Peng Peng" war in dem Science-Fiction-Streifen von 1984 selbstverständlich gesorgt: In Deutschland stand die Originalversion zunächst auf dem Index. Erst seit 2010 dürfen wir dem Terminator bei seinem Rachefeldzug unzensiert zusehen.

Unsere Top-Kultstreifen der 80er "Gib mir mein Baby zurück" Als die schüchterne Frances Houseman in einer Ferienanlage auf den heißen Tanzlehrer Johnny trifft, ist es nicht nur um "Baby" geschehen, sondern auch um Millionen von Kinobesucher(-innen): 1987 ist Dirty Dancing der erfolgreichste Film des Jahres. Sowohl die Oscar-prämierte Musik als auch Zitate wie "Ich habe eine Wassermelone getragen" oder "Gib mir mein Baby zurück" sind heute Kult.

Unsere Top-Kultstreifen der 80er Nach Hause telefonieren "E.T. nach Hause telefonieren": Nicht zuletzt mit diesem Satz eroberte der heimwehkranke Außerirdische 1982 die Herzen von Jung und Alt. Bis heute gehört Spielbergs Geschichte "E.T. - Der Außerirdische" zu den erfolgreichsten Filmen überhaupt. Schreit eigentlich nach einer Fortsetzung, aber Spielberg war dagegen. Seiner Meinung nach würde ein Sequel das Original seiner Unschuld berauben.

Unsere Top-Kultstreifen der 80er Partygirl trifft auf Naturbursche 1986 feierte Paul Hogan als tollkühner Crocodile Dundee im gleichnamigen Film den Durchbruch. Sogar einen Golden Globe heimste er für seine Rolle als Krokodiljäger im australischen Busch ein. Für die Lacher sorgten besonders die Pointen durch die Konstellation "verwöhntes Partygirl" (Linda Kozlowski) trifft auf "Naturbursche". Sie stammten unter anderem aus der Feder von Hogan selbst.

Unsere Top-Kultstreifen der 80er Erst Flop, dann top Im Gegensatz zu anderen Kultfilmen aus den 1980ern kam Ridley Scotts "Blade Runner" zunächst gar nicht beim Publikum an. Dabei zeugen Bildsprache und Charaktere des Science-Fiction-Films von großer Raffinesse und bieten vielschichtige Deutungsebenen, besonders bezüglich des Humanitätsbegriffs. Im Juli sollen die Dreharbeiten für "Blade Runner 2" beginnen. Mit dabei: Harrison Ford und Ryan Gosling.

Unsere Top-Kultstreifen der 80er Johei, Heiho: Gremlins als Schneewittchen-Fans 1984 verwandeln sich die zunächst süßen, flauschigen Mogwais in fiese, kleine Monster auf den Kinoleinwänden. Die Gremlins richten auf äußerst witzige und skurrile Weise Chaos und Verwüstung an. Allein den sieben Zwergen von Schneewittchen gelingt es, die Monster mit "Johei, Heiho" für einen Moment ruhig zu stellen. Wegen seines Trashcharakters ist der Film auch heute noch kultig.

Unsere Top-Kultstreifen der 80er Gesellschaftskritik und Action - das geht! Mit seiner Rolle als traumatisierter Kriegsveteran John Rambo landete Sylvester Stallone 1982 seinen ersten großen Kinoerfolg. Während des vorbereitenden Überlebens- und Nahkampftrainings zog sich Stallone vier Rippenbrüche und Verbrennungen zu. Gelohnt hat es sich aber allemal, denn die Kritiker lobten den Actionfilm unter anderem für seine Aufarbeitung der US-amerikanischen Vergangenheit.

Unsere Top-Kultstreifen der 80er Nicht nur in Deutschland ein Erfolg: "Das Boot" Ursprünglich als Fernsehserie gestartet, hatte der Kinofilm "Das Boot" von Wolfgang Petersen 1981 weltweit einen Riesenerfolg. Nach "Die unendliche Geschichte" ist das Kriegsdrama um die Besatzung der U96 der deutsche Kassenschlager in den USA. Sechs Oscar-Nominierungen gab es dafür, darunter eine in der Kategorie "Beste Regie". 2018 soll "Das Boot" als Serie auf die Bildschirme zurückkehren. Autorin/Autor: Julia Hitz, Bettina Baumann



Die 1980-er Jahre: Ein Jahrzehnt voller Ungewissheit

Dabei waren die 1980-er natürlich alles andere als sorgenfrei: Massenarbeitslosigkeit und Wirtschaftskrise prägten den Beginn des Jahrzehnts, außerdem entstand in diesem Jahrzehnt die politische Umweltbewegung. Angst vor einem großflächigen Waldsterben machte sich breit, 1986 ereignete sich außerdem die Atomkatastrophe in Tschernobyl und im selben Jahr stürzte die "Challenger"-Raumfähre vor den Augen der Weltöffentlichkeit ab.

Video ansehen 01:59 Erinnern und mahnen: Tschernobyl-Unglück vor 36 Jahren

Deshalb kennzeichnet Historikerin Angela Siebold die 1980-er in einem Beitrag für die Bundeszentrale für politische Bildung als "Zeit der großen ökonomischen, militärischen oder ökologischen Bedrohungen, welche häufig diffus und zugleich unentrinnbar erschienen und dadurch erst recht Ängste schürten".

Das bestätigt Friedmann im Gespräch: "Als Zeitzeuge kann ich sagen: Natürlich war damals gar nichts in Ordnung. Wir hatten ständig Angst vor dem Atomkrieg. Aber es gab eine große Übersichtlichkeit."

Diese Ängste werden in "Stranger Things" umgewandelt, so wie schon in den Horror-Filmen und -Romanen der 1980-er. Sie erscheinen in Form von lebensbedrohlichen Monstern, die oft vor allen Dingen von Kindern - und in aller Regel überwiegend von Jungen - wahrgenommen und besiegt werden können.

Das ist es, was "Stranger Things" so anziehend macht: Der Wunsch, in eine verlorene, aber übersichtliche Kindheit zurückzukehren, in der man das Böse noch in Form von Monstern unter dem Bett erkennen und besiegen konnte, anstatt sich als Erwachsener mit Ambivalenzen, Routinen und strukturellen Problemen wie der Klimakrise, der Bedrohung durch nukleare Waffen und Energie oder einer immer weiter wachsenden globalen Ungleichheit auseinandersetzen zu müssen.

Ein langes Erzählvergnügen - wie Homers "Ilias"

Da schaltet man den Fernseher gern für an - und das auch an mehr als nur einem Abend: Die vierte Staffel von "Stranger Things" läuft über 13 Stunden, beinahe vier davon entfallen auf die letzten zwei Folgen, die Netflix erst am 1. Juli 2022 veröffentlichen wird.

Das mag ungewöhnlich lang erscheinen, verwunderlich ist es aber nicht. Nicht nur die nie zu stillende nostalgische Sehnsucht spielt hier eine wichtige Rolle. Das Fernsehen bewege sich ohnehin in einer Erzähltradition, die lange Geschichten zu bieten habe, so Friedmann, manchmal sogar potenziell unendliche. "Eine Geschichte ist im Kern ein Bericht über eine Problemlösung. Die Serie geht davon aus, dass das Problem nicht zu lösen ist - und ist damit oft ja viel näher am Leben, das uns immer wieder mit Problemen konfrontiert."

Winona Ryder spielt Joyce Byers, die Mutter von Will, in der Netflix-Serie "Stranger Things"

Das Verlangen von Menschen aller Altersstufen nach langen, epischen Erzählungen voller Abenteuer, Liebe und Gefahren sei nichts Neues und an keine besondere Epoche der Menschheitsgeschichte gebunden. Bardinnen und Barden erzählten schon in der Antike Geschichten, die mehrere Tage lang dauerten, so zum Beispiel Homers "Ilias" oder die "Odyssee", in der sich die Monster nur so tummeln. Auch damals musste es also schon ein Publikum gegeben haben, dass Abend für Abend mehrere Stunden lang wiederkehrte, um zu hören, wie der Kampf gegen die Ungeheuer weitergeht.

Diese Form des langen, abgeschlossenen Erzählens haben die Streaming-Plattformen wie Netflix zur Königsklasse erhoben, insbesondere deshalb, weil sie sich nicht an Werbeslots und Ausstrahlungszeiten halten müssen wie das lineare Fernsehen.

Mitfiebern: Zwischen Jim Hopper (David Harbour, Mitte) und Joyce Bryce (gespielt von Kult-Schauspielerin Winona Ryder) könnte sich ein Romanze entspinnen

Einfach ein bisschen gruseln

"Stranger Things" macht das einfach besonders spannend - und paart es mit sympathischen Außenseitern als Hauptfiguren, sogenannten Nerds, die heute längst ganze Wirtschaftszweige dominieren, und der Sehnsucht nach einer überschaubareren, verlorengegangenen Welt, der Welt der Kindheit, die es so natürlich nie gab.

Denn die Probleme, denen sich viele Menschen in Europa und Nordamerika in den 1980-er Jahren bewusst waren, sind heute immer noch so aktuell wie damals. Ob steigende Temperaturen, wachsende globale Armut oder der Krieg in der Ukraine: 13 Stunden lang kann das Publikum von "Stranger Things" zu den Synthesizer-Klängen der 1980-er all seine Ängste hinter sich lassen, um das Liebesleben sympathischer Jungs und Mädchen bangen und sich einfach ein bisschen gruseln.

Die vierte Staffel von "Stranger Things" ist am 27. Mai 2022 auf Netflix erschienen. Die zwei finalen Folgen werden am 1. Juli 2022 veröffentlicht.