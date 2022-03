Angst vor Angriffen auf AKWs in der Ukraine

Tschernobyl braucht Strom: Auch fast 36 Jahre nach der Havarie des dortigen Reaktors müssen die in der Anlage verbliebenen Brennelemente mithilfe elektrischer Energie gekühlt werden. Und das ist angesichts des Kriegs in der Ukraine ein Problem. Kaum war am Montag die offenbar durch Beschuss unterbrochene Stromversorgung des ehemaligen Atomkraftwerks wiederhergestellt, teilte der ukrainische Netzbetreiber Ukrenergo mit, die reparierte Hochspannungsleitung zur Anlage sei erneut beschädigt worden.

Die weitere Arbeit des AKW-Personals sei nicht mehr möglich, die Leute seien "physisch und psychologisch erschöpft", schrieb der ukrainische Betreiber Energoatom in seinem Telegram-Channel.

Die russische Armee hat seit dem 24. Februar bereits drei zivile Nuklearanlagen angegriffen, darunter das größte funktionierende Atomkraftwerk in Europa, Saporischschja, am 4. März.

An diesem Montag soll die russische Armee Munition in unmittelbarer Nähe zum ersten Reaktor platziert und gesprengt haben, meldete Energoatom. Diese Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Angriffe auf Nuklearanlagen dienten dem Zweck, Angst vor einer atomaren Katastrophe zu verbreiten, meint Anna Veronika Wendland im Interview der DW. Die Technik- und Osteuropahistorikerin ist Forschungskoordinatorin am Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung und Befürworterin der friedlichen Nutzung der Kernenergie.

Ruine Tschernobyl

Neben dem Ziel, Angst zu verbreiten, "spielt als zweiter Faktor die Übernahme von Infrastrukturobjekten für die russische Seite eine große Rolle," sagt Wendland. Die Angst, die solche Angriffe international ausgelöst haben, hält Wendland aus mehreren Gründen für teilweise überzogen oder kontraproduktiv.

Sie gibt zu bedenken, dass die Öffentlichkeit ausführlicher über Risiken und mögliche Schäden informiert werden sollte - zum Beispiel hinsichtlich der AKW-Ruine Tschernobyl, die seit 20 Jahren stillgelegt ist. "Die rund 1900 Brennelemente, die in Tschernobyl noch gekühlt werden müssen, sind seit fast 21 Jahren raus aus dem Reaktor", sagt Technikhistorikerin Wendland. Entsprechend sei ihre "Nachzerfallsleistung" sehr gering. Damit wird der Prozess beschrieben, der in allen ausgedienten Brennelementen vorkommt und dafür sorgt, dass sie weiter Wärme entwickeln. Nach Wendlands Angaben sagen die Internationale Atomenergiebehörde IAEA und andere Fachleute wegen des geringen Wertes übereinstimmend, das in Tschernobyl keine akute Gefahr bestehe.

Zunächst habe die Anlage eine funktionierende Notstromversorgung mit Dieseltreibstoff, die etwa 48 Stunden die Kühlsysteme am Laufen hält. Doch selbst wenn die Notstromversorgung ausfallen sollte, hätte man je nach Wetterlage geschätzt bis zu 14 Tagen Zeit, um die Stromversorgung der Brennelementekühlung wiederherzustellen, umreißt Wendland den Zeitrahmen.

"Untragbare Situation"

Das schlimmste Szenario laut einem EU-Stresstest sehe vor, dass sich das Becken mit gelagerten Brennelementen auf circa 70 Grad Celsius erhitzen könnte. Daher betrachte die IAEA die Lage in Tschernobyl nicht als akut kritisch.

Die verlassene Stadt Pripjat in der Nähe vom Atomkraftwerk Tschernobyl

Wendland stellt jedoch klar, "dass es eine irreguläre und eine untragbare Situation ist, eine kerntechnische Anlage zu besetzen, sie von der Außenwelt kommunikativ und von ihrer Aufsicht abzuschneiden und ihr Personal als Geisel zu nehmen".

Dies sei schon eine ganze Liste von schweren Verstößen gegen sämtliche Konventionen, die auch Russland unterschrieben habe. "Daran gibt es überhaupt nichts zu deuteln."

Anders verhielte es sich mit dem Atomkraftwerk Saporischschja, das an zwei große Hochspannungsnetze angeschlossen ist. Dort seien die Gefahren um vielfaches höher, sagt Expertin Wendland, die für ihr Habilitationsprojekt von 2013 bis 2015 in einem vergleichbaren Kernkraftwerk in Riwne im Nordwesten der Ukraine arbeitete.

"Saporischschja ist eine andere Hausnummer"

In Saporischschja reiche der Treibstoff der Notstromversorgung für etwa sieben bis neun Tage. Der Ausfall dieser Systeme wäre schnell höchstproblematisch und könnte sich zu einem ähnlichen Szenario wie bei Fukushima entwickeln.

Bei einer Havarie würden sich die Brennelemente nach elf bis 15 Stunden auf 70 bis 80 Grad erhitzen: "Das ist eine ganz andere Hausnummer als in Tschernobyl. Aber, wie gesagt, da sind wir nicht", stellt Wendland klar.

Die Katastrophe von Tschernobyl. Was folgt? Tschernobyl nach der Explosion Durch einen Bedienfehler explodierte am 26. April 1986 ein Reaktor des Atomkraftwerks Tschernobyl in der damaligen Sowjetunion. Riesige Mengen radioaktiver Partikel wurden in die Erdatmosphäre katapultiert und kontaminierten mit dem folgenden Niederschlag viele Länder in Europa. Die Weltöffentlichkeit erfuhr von dem Unfall erst nach ein paar Tagen und vom gesamten Ausmaß erst viel später.

Die Katastrophe von Tschernobyl. Was folgt? Humanitäre Katastrophe 4000 Menschen könnten nach Einschätzung der internationalen Atomenergie-Organisation und der WHO an den Folgen des Reaktorunglücks gestorben sein. Das Journal of Cancer geht von mindestens 15.000 Krebstoten aus. Diese Zwillinge kamen nach der Katastrophe zur Welt. Sie waren auf dem Foto 16 Jahre alt. Der Vater arbeitete als "Liquidator" im havarierten Kraftwerk. Die Mutter lebte in der Nähe.

Die Katastrophe von Tschernobyl. Was folgt? Geisterstadt Die Stadt Pripyat ist nur wenige Kilometer vom Atomkraftwerk Tschernobyl entfernt. Heute ist Pripyat unbewohnbar - eine Geisterstadt. Einst lebten hier 43.000 Menschen. Viele Männer arbeiteten in der Atomanlage. Einige Tage nach der Explosion wurden die Menschen sehr schnell evakuiert und mussten fast alles zurücklassen. Insgesamt mussten rund 350.000 Menschen ihre Heimat verlassen.

Die Katastrophe von Tschernobyl. Was folgt? Wildschweinfleisch noch heute belastet Die Ostgrenze von Deutschland liegt 1.100 Kilometer von Tschernobyl entfernt. Doch durch den radioaktiven Niederschlag wurden bestimmte Gebiete Deutschlands stark kontaminiert. Auch noch heute muss deshalb Wildschweinfleisch auf Cäsium 137 untersucht werden. Teilweise sind die Messwerte zu hoch und das Fleisch darf nicht verkauft werden.

Die Katastrophe von Tschernobyl. Was folgt? Neue Schutzhülle über den Reaktor Inzwischen wurde eine gigantische Stahlkuppe gebaut und über den Unglücksreaktor geschoben. 2,2 Milliarden Euro kostete der Bau bisher und wurde von 45 Ländern finanziert. Die Schutzhülle ist aber noch nicht dicht und die Fertigstellung dauert eventuell noch bis Ende 2018. Bis zu 200 Tonnen Uran und Plutonium könnten im zerstörten Reaktor liegen. Eine langfristige Bergung ist nicht absehbar.

Die Katastrophe von Tschernobyl. Was folgt? Photovoltaik statt Atomkraft? Neben dem zerstörten Reaktor steht eine neue Photovoltaikanlage. Doch Wind- und Sonnenkraft liefern in der Ukraine nur 1,5 Prozent des Stroms, 68 Prozent kommen aus den 15 alten Reaktoren. Zwar sollen die Erneuerbaren ausgebaut werden, doch die Ukraine setzt weiter auf Atomkraft und plant die Verlängerung der Laufzeiten. Solar- und Windkraft ist nach Meinung vieler Ukrainer teurer als Atomkraft.

Die Katastrophe von Tschernobyl. Was folgt? 2011: Atomkatastrophe von Fukushima Eine Atomkatastrophe im High-Tech-Land Japan hielten viele für unmöglich. Nach einem Tsunami kommt es 2011 aber zur Kernschmelze in drei Reaktoren und zu Wasserstoffexplosionen. Tokio wurde beinahe stark verseucht, hatte aber noch Glück. Experten rechnen mit 22.000 bis 66.000 zusätzlichen Todesfällen durch Krebs. Die Kosten des Unglücks liegen laut Japans Regierung bei 177 Milliarden Euro.

Die Katastrophe von Tschernobyl. Was folgt? Angst vor einem neuen Atomunfall Inzwischen sind viele Atomreaktoren alt und werden zunehmend störanfällig. Laut einer Studie der Naturschutzorganisation BUND sind zudem deutsche Reaktoren nicht ausreichend gegen Hochwasser, Erdbeben und Terror geschützt. Deutschland will bis 2022 aus der Kernkraft aussteigen. In anderen europäischen Ländern wollen Kraftwerksbetreiber die Laufzeiten jedoch verlängern.

Die Katastrophe von Tschernobyl. Was folgt? Atombombe braucht Atomkraft Die Stromproduktion mit neuen Atomkraftwerken ist nicht mehr wirtschaftlich. Trotzdem werden noch einige Reaktoren gebaut und geplant. Eine Motivation ist der Wunsch nach der Atombombe. Britische Wissenschaftler bezeichnen den Bau des Reaktors in Hinkley Point deshalb auch als eine Quersubventionierung des militärischen Atomprogramms auf Kosten der britischen Stromkunden. Autorin/Autor: Gero Rueter



Ihre Lektion: Man müsse in der Krisenkommunikation zunächst erst mal beschreiben, wie die Lage ist. Nach dem russischen Angriff auf Saporischschja sei jedoch genau dies nicht passiert.

"In der Nacht überschlugen sich die Falschmeldungen", erinnert sich die Expertin. "Noch in derselben Nacht haben der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba und Präsident Selenskij das ganz große Vokabular rausgeholt. Da war schon die Rede von einem Mega-Atomunfall in einem Ausmaß von sechs Tschernobyl. Ich kann verstehen, dass die Regierung in Kiew unter ungeheurem Druck steht. Sie schreit um Hilfe. Aber solche Entscheider und Leader müssen auch wissen - das ist nicht die richtige Krisenkommunikation."

Die Folge war, da ist Wendland sicher, dass "die Leute in Deutschland morgens anfingen, die Apotheken nach Jodtabletten abzuklappern". Dies führe am Ende nur zu einem Effekt der Entsolidarisierung nach dem Motto: "liebe Ukrainer, hört bitte auf, Widerstand zu leisten, damit wir keinen Schmerz erleiden."