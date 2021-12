Hollywood-Regisseur Steven Spielberg wird 75

Märchen, Mythen & Geschichte: Steven Spielbergs Filme

Freundschaften: E.T. - Der Außerirdische (1982)

"E.T." ist der nächste Paukenschlag des Regiewunderkindes. "E.T.", der von der Begegnung eines Jungen mit einem Außerirdischen erzählt, ist Spielberg pur: Märchen- und Science-Fiction, familienfreundlich und bewegend, tricktechnisch perfekt, aber mit menschlichen Charakteren besetzt. "E.T." ist sogar im Spielberg-Kosmos so singulär, dass der Meister sich nicht an eine Fortsetzung setzt.