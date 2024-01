Sie haben eine weite Reise vor sich - die Inder, die nun aus Nepal zurückfahren in ihr benachbartes Heimatland. So wie sie machen sich täglich gläubige Hindus auf den Weg zum Pashupatinath-Tempel in Kathmandu. Höhepunkt ist Ende Februar / Anfang März die "Nacht Shivas", Shivaratri oder Mahashivaratri genannt, die an die Vermählung des Gottes Shiva mit seiner Gattin Parvati erinnert.