"Halber" Olympiasieg für Thomas Müller im Springreiten

Der Fußball-Profi bereitet sich eigentlich gerade mit dem FC Bayern auf die neue Bundesliga-Saison vor, ist aber gleichzeitig an einem Gold-Erfolg für Deutschland bei den Olympischen Spielen in Paris beteiligt.

"Einfach goldig - mia san Olympiasieger" freute sich Thomas Müller in einem Instagram-Video über den Erfolg von Springreiter Christian Kukuk bei den Olympischen Spielen in Paris:"Gold bei Olympia mit Checker, das war atemberaubend." Checker, das Pferd, auf dem Kukuk im Schlosspark von Versailles zu seinem Überraschungssieg ritt, war auch der Grund, warum Müller, der Fußball-Profi des FC Bayern, sich meldete.

Müller, der mit Dressurreiterin Lisa Müller verheiratet ist, ist nämlich Mitbesitzer des Schimmel-Wallachs, der Kukuk zweimal fehlerfrei über die Hindernisse trug. "Lieber Christian, du hast es dir verdient. Was du mit Checker geleistet hast, Hut ab, ich bin höchst begeistert. Jetzt lasst es krachen, lasst euch feiern", freute sich Müller.

Christian Kukuk: "Bin unfassbar dankbar"

Dass er seinen Erfolg auch dem Ex-Nationalspieler zu verdanken hat, vergaß auch Kukuk nicht. "Das ist ganz wenigen Menschen gegönnt, eine Olympische Goldmedaille zu gewinnen - und ich bin einer davon", sagte er nach seinem Sieg im Interview mit dem deutschen Fernsehen und ergänzte: "Wir dürfen nicht vergessen: Einen ganz großen Anteil haben Madeleine Winter-Schulze und Thomas Müller, weil das die beiden Besitzer von Checker sind. Sie haben mir die Möglichkeit gegeben, das Pferd weiter reiten zu können und dass er nicht verkauft wird eines Tages. Dafür bin ich unfassbar dankbar und dafür, dass ich das Vertrauen heute zurückzahlen konnte."

Christian Kukuk gewinnt in Versailles im Springreiten überraschend Gold Bild: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance

Während Müller vielen Menschen auch außerhalb des Sports bekannt ist, hat Winter-Schulze vor allem in Reitsport-Kreisen einen großen Namen. Die 83 Jahre alte Unternehmerin war früher selbst Dressurreiterin und unterstützt seit Jahrzehnten zum Beispiel Springreiter Ludger Beerbaum und Dressurreiterin Isabell Werth. Sie kauft bereits herausragende oder besonders vielversprechende Pferde und stellt sie den Athleten für den Sport zur Verfügung.

Denn tatsächlich sind auch die Top-Reiterinnen und -Reiter der Welt oft in der Situation, dass sie wenig Einfluss darauf haben, wie lange sie ein Pferd reiten dürfen. Sie sitzen zwar im Sattel, aber die Besitzer der manchmal mehrere Millionen Euro teuren Tiere sind andere. Hat der Eigner die Absicht und die Möglichkeit, das Pferd mit Gewinn zu verkaufen, kann es dazu kommen, dass Paare auseinandergehen, auch wenn sie sportlich sehr erfolgreich sind.

Karriereknick nach Verlust des Top-Pferdes

Darunter litt zum Beispiel vor einigen Jahren die deutsche Springreiterin Laura Klaphake, die mit der Stute Catch me if you can ein Erfolgsduo bildete. Das Paar ritt für Deutschland in Nationenpreisen, gewann bei der WM 2018 Team-Bronze für Deutschland und hätte eine große Zukunft vor sich haben können. Allerdings gehörte das Pferd Paul Schockemöhle, der nicht nur ein ehemaliger Top-Springreiter ist, sondern auch einer der größten und erfolgreichsten Pferdezüchter und -händler.

Als ein zweistelliges Millionenangebot des tschechischen Multimilliardärs Petr Kellner kam, der die Stute für seine springreitende Tochter kaufen wollte, willigte Schockemöhle ein. Ein niedrigeres Angebot von Bill Gates, dessen Tochter Jennifer ebenfalls Springreiterin ist, hatte er zuvor noch abgelehnt. Ende 2018 kam es zum Verkauf, und die einst vielsprechende Karriere Laura Klaphakes erlitt einen steilen Knick nach unten.

Zuchtstall mit Stuten und Samenversand

Da es zahllose ähnliche Beispiele gibt, kann man nachvollziehen, wie dankbar Christian Kukuk für die Absprache mit den Checker-Besitzern ist, die ihm eine gewisse Planbarkeit und Sicherheit gibt. Allerdings hat Kukuk auch ansonsten Zugang zu anderen guten Pferden, da er als Bereiter im Stall von Ludger Beerbaum arbeitet. Bereiter sitzen täglich im Sattel mehrerer Pferde und bilden sie in verschiedenen Reitdisziplinen aus. Sie sind für Pflege und das Training der Tiere zuständig.

Beerbaum, vierfacher Olympiasieger im Springreiten, betreibt in Riesenbeck, im Norden des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen, einen großen Zuchtstall. Einer von Kukuks Bereiter-Kollegen dort ist Philipp Weishaupt, der ebenfalls zur deutschen Springreit-Equipe in Paris gehörte.

Deutschlands Springreit-Olympiasieger Christian Kukuk (r.) und sein Chef Ludger Beerbaum (l.) Bild: Frank Heinen/rscp-photo/picture alliance

Deutlich kleiner als die Anlage Beerbaums, aber nach ähnlichem Prinzip aufgezogen, ist das Gut Wettlkam , einige Kilometer südlich von München im Bundesland Bayern. Dort züchten Thomas Müller und seine Frau Lisa gemeinsam Pferde. Sie halten einige Zuchtstuten und fünf Hengste, von denen sich andere Stuten-Besitzer bei den Müllers Samen bestellen können.

Die Kooperation Müllers mit Kukuk und die Miteigentümerschaft an Checker kam auch über Ludger Beerbaum zustande. "Er (Thomas Müller) meinte, er brauche mal etwas, wo er abends nach den Spielen im Hotelzimmer mitfiebern kann", erklärte Kukuk vor den Olympischen Spielen im Pferdesport-Fachmagazin "St. Georg".

Und das tat Müller dann auch bei Kukuks Gold-Ritt. Den entscheidenden Ritt habe er live verfolgt, berichtete der Fußballer. "Ich hatte nicht nur Gänsehaut, sondern ich war auch verdammt nervös", gab er zu.

Möglicherweise ist Müller ja auf den Geschmack gekommen und investiert weiter in erfolgversprechende Sportpferde. Die nötigen Millionen hat er in seiner Fußballerkarriere verdient. Und wer weiß: Vielleicht finden sich in ein paar Jahren in der Titelsammlung Müllers neben zwölf deutschen Fußball-Meisterschaften, sechs DFB-Pokal-Triumphen, zwei Champions-League-Siegen und der Weltmeisterschaft von 2014 sogar mehrere olympische Medaillen aus dem Reitsport.