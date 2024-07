CHIO Aachen: André Thieme holt Großen Preis im Springreiten

Es war eigentlich keine gute Turnierwoche für André Thieme beim CHIO in Aachen. In den großen Prüfungen landete er zunächst nicht weit vorne und auch im Nationenpreis leistete er sich zwei Abwürfe, die mit ein Grund dafür waren, dass die deutsche Equipe nur den sechsten Platz belegte.

"Es läuft einfach nicht, die anderen waren besser", sagte er in einem Interview mit dem deutschen Fernsehen am Freitag und war sichtlich enttäuscht. Da wusste er allerdings noch nicht, dass sein großer Moment und der "goldene Abschluss" beim CHIO, dem sogenannten "Weltfest des Pferdesports" erst noch kommen sollte.

Größter Sieg der Karriere

Denn zwei Tage später jubelte Thieme ausgelassen und wurde von über 40.000 begeisterten Zuschauern im Aachener Reitstadion gefeiert, nachdem er in einem spannenden Wettbewerb auf seiner Stute Chakaria den Großen Preis von Aachen gewonnen hatte. Für den 48-jährigen Thieme, der immerhin bereits dreimal das traditionsreiche Deutsche Derby im Springreiten in Hamburg gewonnen hat und 2021 Einzel-Europameister wurde, ist es der größte Sieg seiner Karriere.

Dabei wäre Thieme eigentlich gar nicht dabei gewesen. Nur die 40 besten Reiter der Aachener Turnierwoche qualifizieren sich für den Großen Preis. Thieme lag in der Qualifikationsliste nur auf Rang 42. Doch da zwei Reiter kurzfristig auf ihren Start verzichteten, rutschte Thieme am Samstag doch noch ins Starterfeld. Und am Ende jubelte er über den Sieg.

Denkbar knapp setzte er sich im Stechen vor McLain Ward aus den USA auf Ilex und Richard Vogel aus Deutschland auf United Touch durch. Insgesamt neun Paare hatten den 1. Umlauf fehlerfrei absolviert, darunter mit Vorjahressieger Marcus Ehning auf Coolio, Thieme, Vogel und Kendra Claricia Brinkop auf Tabasco de Toxandria auch vier aus Deutschland. Die 18 besten Paare des 1. Umlaufs waren auch im 2. Umlauf noch dabei.

Schnell aber nicht ganz fehlerfrei: Richard Vogel reißt nur am letzten Hindernis eine Stange Bild: Uwe Anspach/dpa/picture alliance

Dort blieben Ward, der Schweizer Martin Fuchs auf Leone Jei, Thieme und Vogel erneut ohne Abwurf und Zeitfehler und es ging mit vier Paaren ins Stechen. Ward legte in 41,02 Sekunden einen fehlerfreien Ritt vor. Fuchs leistete sich einen Fehler. Dann kam Thieme, blieb fehlerfrei und unterbot Wards Zeit mit 39,77 Sekunden.

Als letzter Reiter absolvierte Vogel den Parcours. Er war zwar schneller als Thieme und sah bereits wie der Sieger aus, riss aber denkbar knapp das letzte Hindernis.

Hohes Prestige, enormes Preisgeld

Der Große Preis im Springreiten bildet traditionell den krönenden Abschluss des Aachener Reitturniers. Nur die besten 40 Reiterinnen und Reiter der Turnierwoche dürfen hier an den Start gehen.

Die Prüfung bildet seit 2013 gemeinsam mit dem Spruce Meadows "Masters" in Kanada, dem Großen Preis von Genf in der Schweiz und dem "Dutch Masters" in s'-Hertogenbosch in den Niederlanden den "Rolex Grand Slam der Springreiter", bei dem es sehr viel Geld zu gewinnen gibt. Wer bei drei dieser Majors hintereinander erfolgreich ist, erhält zusätzlich zum normalen Preisgeld eine Million Euro Bonus. Sollte sogar ein vierter Sieg in Folge gelingen, wird das mit einer weiteren Million Euro belohnt.

Auch wer bei zwei von vier Turnieren siegreich ist, erhält einen Bonus. Gelingen zwei Siege in Serie, gibt es 500.000 Euro extra, bei zwei Siegen innerhalb eines Jahres, sind es immerhin 250.000 Euro. Reiterinnen und Reiter müssen dabei allerdings nicht mit demselben Pferd siegreich sein.

Isabell Werth brilliert und sichert sich Olympia-Ticket

Der Große Preis in der Dressur endete zuvor mit einem überlegenen Erfolg von Isabell Werth. Die siebenmalige Olympiasiegerin setzte sich auf ihrer Stute Wendy mit der hohen Wertung von 89,905 Prozent vor vor Frederic Wandres auf Bluetooth und Ingrid Klimke auf Franziskus durch.

Werth hatte vor dem Aachener Turnier noch um ihr Olympia-Ticket bangen müssen. Kurz nach dem Wettbewerb erhielt sie die gute Nachricht, dass sie für die deutsche Equipe nach Paris fahren wird und damit zum siebten Mal in ihrer Karriere bei den Olympischen Spielen dabei sein wird.

"Ich bin megastolz, es ist ein unfassbar tolles Pferd." Wendy habe "so einen tollen Charakter und so ein Herzblut", schwärmte die 54-Jährige: "Es ist einfach unglaublich."