Grandiose Literaturverfilmung: "In Zeiten des abnehmenden Lichts"

Lohnender Kinobesuch

Nach seiner Premiere bei der Berlinale kam die Romanverfilmung "In Zeiten des abnehmenden Lichts" am 1. Juni 2017 bundesweit in die Kinos. Dass der Sprung ins andere Medium gelang, lag - außer an Regie und Schauspielkunst - sicher auch an der Arbeit des Drehbuchautors Wolfgang Kohlhaase, einer der besten Filmautoren der DDR und später auch in Gesamtdeutschland.