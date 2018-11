Grütters: Suche nach NS-Raubkunst erleichtern

Deutschland will die Suche nach NS-Raubkunst für die Erben von Holocaust-Opfern erleichtern. Am Deutschen Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg soll ein "Help Desk" eingerichtet werden, an den sich Nachfahren auf der Suche nach Beratung direkt wenden können.

Die Schaffung einer solchen Anlaufstelle gehe auf eine Anregung des Präsidenten des Jüdischen Weltkongresses, Ronald S. Lauder, zurück, sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) am Freitag (16.11.2018) in Berlin.

Ronald S. Lauder (r.) mit Außenminister Heiko Maas im Oktober 2018

Zudem soll die sogenannte Beratende Kommission, auch Limbach-Kommission genannt, künftig auch einseitig bei Differenzen über die Rückgabe von Kulturgütern angerufen werden können.

Auch die "Lost Art"-Datenbank, in der in der NS-Zeit geraubte Kulturgüter verzeichnet sind, soll für Forschungszwecke erweitert werden. Ende November wollen in Berlin Fachleute aus aller Welt über die Folgen des "Washingtoner Abkommens" beraten, das seit 20 Jahren den Umgang mit NS-Raubkunst regelt.

Grütters fordert mehr Provinienzforschung

In der Bundesrepublik habe es seitdem große Fortschritte gegeben, sagte Grütters. Der Fall um die Sammlung des Münchner Kunsthändler-Sohnes Cornelius Gurlitt habe das öffentliche Bewusstsein für das Thema weiter geschärft.

Der Vertreter der Familie Rosenberg nimmt das Gemälde "Sitzende Frau" von Henri Matisse entgegen. Es war Teil der umstrittenen Gurlitt-Sammlung.

Sie wünsche sich aber eine noch aktivere Rolle der Museen bei der Provenienzforschung. Die Häuser würden nicht nur an ihrer Ausstellungspolitik, sondern vor allem an ihrem Umgang mit Raubkunst gemessen, so Grütters.

Der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, sprach sich für mehr Transparenz bei der Suche nach NS-Raubkunst in den Museumsbeständen aus. Es reiche nicht mehr, erst die Ergebnisse der Provenienzforschung einzelner Werke ins Netz zu stellen. Forscher müssten über ihre Arbeit auch dann informieren, wenn sie dazu noch keine abschließenden Erkenntnisse hätten.

fs/suc (dpa, epd)