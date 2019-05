Goethe als Influencer? Bonn zeigt das Wirken des Dichterfürsten

Der Titel der neuen Ausstellung der Bundeskunsthalle in Bonn klingt ein bisschen gehetzt. Kein Johann Wolfgang von, kein Artikel. Und er ist mehrdeutig: Goethe hat die Welt verändert. Aber die sich wandelnde Welt auch Goethe.

Die beiden Kuratoren der hauptsächlich beteiligten Institutionen, Johanna Adams für die Kunst- und Ausstellungshalle in Bonn und Thorsten Valk für die Klassik Stiftung Weimar, haben das Thema dieser ersten großen Goethe-Ausstellung seit 25 Jahren so knapp wie klug formuliert. Als der weltweit bekannteste Dichter deutscher Sprache 1749 in Frankfurt am Main geboren wurde, bestand noch das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Als er 1832 starb, befand sich Europa schon auf direktem Weg zur industriellen Revolution.

Goethe, Interpret der neuen Zeit

Die ökonomischen und politischen Umwälzungen Ende des 18. und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren rasant. Und der immer noch gern so genannte "Dichterfürst" Goethe war beteiligt an diesen Veränderungen: nicht nur konkret als Stadtplaner, Landschaftsgestalter und politischer Berater am Hof von Weimar, sondern auch als kritischer Beobachter der anbrechenden Moderne, als philosophischer Interpret neuer Wissenshorizonte und, vor allem anderen, als extrem bildungshungriger, wandlungsfähiger Schriftsteller.

Ins kulturelle Gedächtnis der Deutschen prägte sich auch Heinrich Christoph Kolbes Gemälde "Goethe am Golf von Neapel" (1826)

Will man die vielen Felder, auf denen Goethe in seiner Zeit gewirkt hat, studieren, fährt man aber besser nach Weimar. Dort, im Goethe-Nationalmuseum, sind in beeindruckender Weise die vielen Facetten des Genies präsentiert, weit über dessen literarisches Schaffen hinaus – von seiner politischen Funktion als Staatsmann über seine zeichnerische Tätigkeit bis hin zu seinen umfangreichen wissenschaftlichen Studien.

Im Blick der Ausstellung: die Rezeptionsgeschichte

Die aktuelle Bonner Ausstellung hat eine grundsätzlich andere Perspektive. Sie spürt der Wirkungsgeschichte nach, der Goethes als Person und der seines Werks. In neun Kapiteln präsentiert sie die andauernde Aktualität des Dichters, demonstriert, wie stark er Schriftsteller, Maler, Bildhauer, aber auch Komponisten, Fotografen, Film- und Theaterregisseure seit zweihundert Jahren inspirierte. Immer wieder neu, oft konträr.

Noch im Eingangsbereich, ehe man die schneckenförmig zentral orientierte Ausstellung richtig betritt, wird mit Georg Harolds Kunstwerk "Goethe-Latte" von 1982 die ironische Relativierung des Genies, aber auch der eigenen Hochachtung optisch verdeutlicht: "Goethe", steht auf der langen, schmalen Holzlatte, "Im Vergleich dazu irgendein Scheißer" auf dem deutlich kürzeren Brett daneben. Was taugt der Dichter als Vorbild?, ist eine der wesentlichen Fragen, der die Ausstellung nachgeht.

Goethe: Dichter und vieles mehr Der Minister und Haushaltssanierer Mit 26 Jahren ging der junge Goethe an den Hof von Weimar. Er wurde Minister von Herzog Carl August. Goethes Beamtentätigkeit umfasste den Bergbau sowie den Vorsitz der Wegebau- und der Kriegskommission. Sein oberstes Ziel war es, den verschuldeten Haushalt zu sanieren. Dafür setzte er auf Radikal-Kuren wie die Halbierung der Streitkräfte.

Goethe: Dichter und vieles mehr Der treue Freund In dieses Gartenhaus im Park in Weimar zog Goethe sich gerne zurück. Herzog Carl August war mehr als sein Arbeitgeber, die Herren waren 53 Jahre lang Freunde. Nicht immer in Harmonie, denn Goethe hatte einen eigenen Kopf. So strapazierte er die Beziehung mit plötzlichen Fernreisen. Carl August war es, dem er sein "von" verdankte: Der Herzog adelte Goethe 1782.

Goethe: Dichter und vieles mehr Der Naturwissenschaftler Goethe war am Weimarer Hof durchaus ausgelastet. Doch diese Tätigkeit allein erfüllte ihn nicht. Und so suchte er in anderen Welten: Geologie, Botanik, Mineralogie und Osteologie. Später befasste er sich mit Pflanzen-Metamorphose und war Mitbegründer der Morphologie, also der Wissenschaft vom Bau und von der Organisation der Lebewesen und ihrer Bestandteile.

Goethe: Dichter und vieles mehr Der Aussteiger Als ihm auf dem Gipfel seiner Amtskarriere das Korsett als Minister zu eng wurde, reiste Goethe 1786 ohne Vorankündigung für zwei Jahre nach Italien. Er lernte die Antike und die Renaissance lieben. In Briefen schrieb er von "Wiedergeburt" und "neuer Jugend". Italien inspirierte ihn, er arbeitete an den Stücken "Iphigenie auf Tauris", "Egmont" und "Torquato Tasso".

Goethe: Dichter und vieles mehr Der Gartenkünstler Goethe war ein Blumen-Liebhaber, mochte insbesondere Malven. Auch wenn er nie einen Fuß nach England setzte, war er von englischen Landschaftsgärten fasziniert. Manches davon setzte er im eigenen Garten aber auch im Weimarer Park an der Ilm um. Das "Römische Haus", hier im Bild, hat Goethe übrigens, inspiriert durch seine Italienreise, noch maßgeblich angeregt und den Bau anfangs geleitet.

Goethe: Dichter und vieles mehr Der Verführer Das Bild zeigt Christiane Vulpius, Goethes Geliebte und spätere Frau aus einfachen Verhältnissen. Seine Mutter nannte sie "Bettschatz". In der Tat inspirierte die junge Frau den Dichter zu den "Römischen Elegien". 24 freizügig erotische Gedichte - viel zu anstößig für Weimar. Doch die Elegien waren mehr: Goethes Emanzipation als Autor, angeregt durch antike Dichter, streng in der Form.

Goethe: Dichter und vieles mehr Der Theaterdirektor Mehr als 20 Jahre betätigte sich Goethe als künstlerischer Leiter. Zuerst am Liebhabertheater am Weimarer Hof, später am neu gegründeten Weimarer Hoftheater. Anfangs war dieses Engagement laienhaft. In den ersten Stücken spielte er selbst mit - teilweise gemeinsam mit seinem Freund, dem Herzog Carl August. Später wurde das Hoftheater zu einer der führenden Bühnen im Land.

Goethe: Dichter und vieles mehr Der Klassiker Goethe und Schiller - zwei Freigeister. Der eine, Schiller, nannte Goethe anfangs "einen gefühlskalten Egoisten". Der wiederum sprach von einer "misslungenen Begegnung". Und doch konnten sie nicht ohne einander, entwickelten gemeinsam eine Literaturauffassung, heute bekannt als "Weimarer Klassik". Ein wichtiger Austausch für beide. Schiller hätte ihn wieder "zum Dichter gemacht", schrieb Goethe.

Goethe: Dichter und vieles mehr Der Farbenlehrer 20 Jahre beschäftigte sich Goethe mit dem Wesen von Farben. 1810 veröffentlichte er eine eigene Farbenlehre - zwei Bände und Bildtafeln. Darin erfasste er Farben in ihrer Gesamtheit, nicht nur aus physikalischer Sicht. Doch nur ein Drittel aller Voten aus der Wissenschaft sprach sich für Goethe aus, fast die Hälfte dagegen. 20 Prozent äußerten sich ambivalent. Goethe war enttäuscht und getroffen.

Goethe: Dichter und vieles mehr Der Brückenbauer: Okzident und Orient Nicht nur Italien und die Antike inspirierten ihn. Johann Wolfgang von Goethe studierte Arabisch und Persisch, las den Koran und verschlang die Verse von Hafis, einem der bekanntesten persischen Dichter und Mystiker. Der neu entdeckte Kulturraum versetzte ihn in "schöpferische Hochstimmung". Es entstand seine umfangreichste Gedichtsammlung "West-östlicher Divan".

Goethe: Dichter und vieles mehr Der Suchende Welche autobiografischen Züge birgt Goethes Meisterwerk, die Tragödie "Faust"? Jedenfalls sind beide, der Autor und sein Protagonist, auf der Suche nach dem, was die Welt im Innersten zusammenhält. Der Gelehrte Faust wird konfrontiert mit Gier nach tieferer Erkenntnis und mehr Lust, gescheiterten Beziehungen, Magie, Schuld, Glaube, göttliche Vergebung, Erlösung und noch viel mehr. Und Goethe...? Autorin/Autor: Nadine Wojcik



Schutzherr eines 'besseren Deutschlands'

Als der damalige deutsche Bundespräsident Christian Wulff bei seiner Rede zum 20. Jahrestag der deutschen Einheit am 3. Oktober 2010 davon sprach, dass der Islam inzwischen auch zu Deutschland gehöre, zitierte er Goethes West-östlichen Divan: "Wer sich selbst und andere kennt, wird auch hier erkennen: Orient und Okzident sind nicht mehr zu trennen." Die Bonner Ausstellung dokumentiert die sich anschließende aufgeregte Debatte in den deutschen Feuilletons. Sie untersucht aber vor allem, wie Goethe damit zur nationalen, sinnstiftenden Autorität gemacht wird. "Goethe hat stets Konjunktur, wenn es darum geht, ein aufgeklärtes, zukunftsorientiertes und für Toleranz wie Humanität eintretendes Deutschland gegen ein dunkles, vergangenheitsfixiertes und von borniertem Nationalismus bestimmtes Deutschland abzugrenzen", schreibt Thorsten Valk in seinen Erläuterungen zur Konzeption der Ausstellung.

Goethes interkultureller Dialog

Diese "gesellschaftspolitische Indienstnahme" lässt sich in der Ausstellung sehr anschaulich historisch bis nach Weimar zurückverfolgen. Blätter mit Goethes arabischen Schreibübungen gehören zu den ästhetisch schönsten Exponaten im Ausstellungssegment "Ferne Welt", das Goethes interkulturellen Dialog mit dem Orient behandelt.

Eines von zahllosen Werther-Bildern: "Die Leiden des jungen Werther's" zeichnete Franz Skarbina 1880

Eine ganz andere, weniger reflektierende, sondern leidenschaftliche Geschichte erzählt die Abteilung "Gefühlswelten". Die euphorischen Reaktionen auf den ersten internationalen Bestseller der deutschen Literatur, "Die Leiden des jungen Werther", haben sich in einer Bilderflut niedergeschlagen, Suizid-Debatten und einen modischen Werther-Kult ausgelöst. Selbst auf Porzellanen wurden die "Leiden" aus Goethes vor 250 Jahren erschienenen Briefroman abgebildet.

Goethes Italien-Sehnsucht weckte die der Deutschen

Ähnlich wirkmächtig war Goethes Italien-Reise, dargestellt im Kapitel "Arkadische Welt". Das berühmte Gemälde von Johann Heinrich Wilhelm Tischbein zeigt den Italienreisenden "Goethe in der römischen Campagna" (1786-87). Es wurde zur Vorlage für viele weitere Porträts wie die Andy Warhols oder das von Georgi Takev. "Goethe in Italien" inspirierte Cy Twombly 1978 zu einer Serie. Die Fotografin Barbara Klemm hielt die bedeutsamen Orte von Goethes Rom-Aufenthalt mit der Kamera fest.

Cy Twomblys Serie "Goethe in Italy", 1978

"Kennst du das Land?" fragte ein Wiener Plakat von 1935 und lieferte "Wo die Zitronen blühen" als mitgedachte Ergänzung von Goethes Gedichtzeile bildlich mit. Auch die Tourismus-Industrie schätzte die von Goethe angefachte Italien-Sehnsucht der Deutschen.

Dem Wandel der Zeiten nachspüren

Viel bildliches, dokumentarisches Anschauungsmaterial bietet die Ausstellung, auch viele akustische Belege und Videos. "Die Welt der Moderne" wird, etwas flach, im Zusammenhang der Tragödie "Faust" abgehandelt. Den zweiten großen Aspekt, wie nämlich die Wandlungen der "Welt" auf den großen Künstler und Intellektuellen wirkten, findet man am ehesten in der Behandlung von Goethes Auseinandersetzung mit der Französischen Revolution wieder, "Eine Welt im Umbruch". Goethe lehnte den politischen Umsturz in Frankreich strikt ab und bewunderte Kaiser Napoleon. "So wie jener die nationale Identität der Franzosen prägte, so wurde Goethe im Verbund mit Schiller eine nationalkulturelle Symbolfigur der Deutschen", heißt es im entsprechenden Ausstellungskapitel.

Die Faust-Tragödie markiert den Aufbruch in die Moderne

Wie sehr sich die Zeiten ändern, sich nationale Identifikationsfiguren zu Objekten der Ironie oder vertrauten Gesprächspartnern wandeln können, das vor allem zeigt diese Ausstellung - und wandelt dabei auf Goethes Spuren.

Die Ausstellung in der Bundeskunsthalle in Bonn ist noch bis zum 15. September zu sehen.