Leonardo DiCaprio spielt in dieser Romanadaption von Alex Garland einen jungen Rucksackreisenden, der eine versteckte Gemeinschaft entdeckt. Sie lebt an einem abgelegenen, unberührten Strand irgendwo in Thailand ihren Traum vom Paradies. Die Geschichte transportiert die warnende Botschaft, dass selbst die idealste Gesellschaft an menschlichen Schwächen scheitern kann.