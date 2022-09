Gaslecks in Nord Stream 1 und 2 entdeckt

Bei den beiden deutsch-russischen Gasleitungen, die durch die Ostsee führen, Nord Stream 1 und Nord Stream 2 tritt Gas aus, wie von dänischen und schwedischen Behörden bestätigt wurde. Insgesamt haben die dänischen Behörden drei Lecks entdeckt. Die Lecks würden in der dänischen und in der schwedischen Wirtschaftszone liegen. Obwohl beide Gaspipelines nicht in Betrieb waren, habe sich Gas in den Leitungen befunden, das nun austrete.

Am Montag war zunächst ein starker Druckabfall in der fertiggestellten, aber nie in Betrieb genommenen Pipeline Nord Stream 2 gemeldet worden. Die dänischen Behörden und die Betreiberfirma der Leitung erklärten später, dass dies auf ein Gasleck in der Nähe der Insel Bornholm zurückgehe. Dänemark erhöhte infolge der Lecks die Sicherheitsstufe zur Überwachung seiner Energieinfrastruktur. Außerdem sperrte Dänemark den Bereich für die Schifffahrt ab. Das Leck sei gefährlich für die Schifffahrt und das Fahren innerhalb eines Bereichs von fünf Seemeilen von der besagten Position verboten. Später wurde auch bei Nord Stream 1 ein starker Druckabfall gemeldet. Ein Grund dafür wurde zunächst nicht genannt.

In Lubmin endet die Nord Stream 1 Pipeline, durch die seit 2011 bis vor kurzem russisches Erdgas nach Deutschland floss.

Ursachenforschung: Sabotage möglich

Zu einer möglichen Ursache der Schäden lagen von offizieller Seite bislang keine Angaben vor. Der Berliner Tagesspiegel berichtete unter Verweis auf Informationen aus deutschen Sicherheitskreisen, dass es sich wahrscheinlich um Sabotage handle. "Unsere Fantasie gibt kein Szenario mehr her, das kein gezielter Anschlag ist", zitierte die Zeitung ihre Quelle. Der Bundestagsabgeordnete Jürgen Trittin (Grüne) ging ebenfalls von einer "gewaltsamen Störung" aus.

"An Spekulationen beteiligen wir uns nicht", erklärte hingegen das Bundeswirtschaftsministerium und verwies auf die Sicherheitsbehörden. Das dänische Klima- und Energieministerium forderte ein "höheres Maß an Wachsamkeit im Strom- und Gassektor".

Versorgung und Umwelt wohl nicht gefährdet

Die Bundesnetzagentur sieht nach dem Druckabfall in der Nord-Stream-1-Pipeline keine Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit. "Wir sind dabei, im Austausch mit dem Bundeswirtschaftsministerium und den betroffenen Behörden auch hier den Sachverhalt aufzuklären. Aktuell kennen wir die Ursachen für den Druckabfall nicht", teilt ein Sprecher der Behörde mit. "Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit sehen wir nicht", ergänzt er.

Auch Umweltgefahren wegen des Lecks bei Bornholm drohen aus Sicht der Deutschen Umwelthilfe (DUH) zumindest kurzfristig nicht. Der Organisation zufolge entspreche Erdgas dem Treibhausgas Methan, welches sich teilweise im Wasser löse und nicht giftig sei. Selbst im Falle einer Explosion unter Wasser gäbe es nur lokale Effekte, so ein Sprecher. Schädlich ist Methan vor allem für das Klima.

Nord Stream 2 war trotz erheblicher Kritik insbesondere aus östlichen EU-Staaten und den USA parallel zur Leitung Nord Stream 1 durch die Ostsee verlegt worden und sollte den Gasfluss von Russland nach Deutschland erheblich erhöhen. Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine entschied die Bundesregierung, die Pipeline nicht in Betrieb zu nehmen.

Aus Nord Stream 1 kommt bereits seit Wochen kein Gas mehr in Deutschland an. Russland verwies auf technische Probleme. Die Bundesregierung warf Moskau vor, es setze Gas als außenpolitisches Druckmittel ein.

iw/hb (afp, dpa, rtr)