Fußball ist eine der populärsten und am weitesten verbreiteten Sportarten der Welt. Das Spiel entstand in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Großbritannien.

Das Spiel ist vor allem deshalb so beliebt, weil es einfach ist - man benötigt im Grunde keine weitere Ausrüstung als einen Ball. Der Profifußball hat sich dagegen in den vergangenen Jahren zum Milliardengeschäft entwickelt. Die bedeutendsten Wettbewerbe sind die Fußball-WM und die Champions League.