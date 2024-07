Deutschlands Fußballstar Lena Oberdorf fällt für Olympia aus

Lena Oberdorf, Schlüsselspielerin der DFB-Frauen, verpasst wegen einer schweren Knieverletzung die Olympischen Spiele in Paris. Die 22-Jährige ist in der Mannschaft kaum zu ersetzen.

Schock für die DFB-Frauen: Lena Oberdorf wird bei den Olympischen Spielen in Paris fehlen. Die Mittelfeldspielerin des deutschen Meisters FC Bayern München zog sich beim 4:0-Sieg in der EM-Qualifikation am Dienstag gegen Österreich eine Kreuz- und Innenbandverletzung im rechten Knie zu. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit.

"Diese Nachricht tut weh! Unsere schlimmste Befürchtung ist eingetreten. Wir alle denken an Obi und fühlen mit ihr", sagte Bundestrainer Horst Hrubesch. Oberdorf wird mehrere Monate ausfallen und nicht nur der Nationalmannschaft, sondern auch dem FC Bayern lange fehlen. Sie war erst zur kommenden Saison vom VfL Wolfsburg nach München gewechselt."Das ist ein sehr harter Schlag und wir fühlen alle mit Lena", sagte FC-Bayern-Direktorin Bianca Rech. "Wir werden sie auf ihrem Weg zurück begleiten und in allen Belangen für sie da sein. Lena ist eine Kämpferin, wir werden noch viel Freude an ihr haben."

Beim EM-Qualifikationsspiel in Hannover war Oberdorf bei einem Zweikampf im Rasen hängen geblieben und zu Boden gestürzt. Sofort hatte sie sich ans rechte Knie gegriffen. "Sie hat vor Schmerzen geschrien", berichtete Mitspielerin Kathrin Hendrich später.

Bereits 51 Länderspiele

Oberdorf ist eine Schlüsselspielerin der Nationalmannschaft. Sie ist zweikampfstark, zieht im defensiven Mittelfeld die Fäden und sorgt für Schwung im Angriff. Mit erst 22 Jahren hat Oberdorf bereits 51 Länderspiele bestritten. Die Weltklasse-Spielerin ist kaum zu ersetzen. Wer für sie nachnominiert wird, soll in den kommenden Tagen bekanntgegeben werden.

Als Kandidatin gilt die 25 Jahre alte Janina Minge von DFB-Pokalsieger VfL Wolfsburg. Die DFB-Frauen reisen am Sonntag nach Marseille, wo sie am kommenden Donnerstag zum Auftakt der Olympischen Sommerspiele auf Australien treffen. Weitere Vorrundengegner sind die USA und Sambia.

Der Schockmoment: Lena Oberdorf greift sich mit schmerzverzerrter Miene ans rechte Knie Bild: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro hatten die DFB-Frauen Gold gewonnen. Für die Spiele 2021 in Tokio konnten sich die deutschen Fußballerinnen nicht qualifizieren. Mit Platz drei in der Nations League qualifizierte sich die DFB-Auswahl im vergangenen Februar als letzte europäische Mannschaft für das olympische Turnier in Paris - angeführt von Lena Oberdorf.

sn/asz (dpa, sid)