Frida Kahlo: hautnah und persönlich

1951 vermerkt Frida Kahlo in ihrem Tagebuch: "Mir geht es schon seit einem Jahr schlecht. Sieben Operationen an meiner Wirbelsäule. Dr. Farill hat mich gerettet und mir die Freude am Leben zurückgegeben. Ich sitze noch immer im Rollstuhl und ich weiß nicht, wann ich wieder laufen kann... Aber ich will leben. Ich habe bereits mit einem kleinen Gemälde begonnen, das ich Dr. Farill schenken möchte. Ich mache es mit größter Zuneigung für ihn."

Dieses "kleine Gemälde" ist das obige Artikelbild. Es sollte sich als das letzte Selbstporträt erweisen, das die mexikanische Künstlerin malte und mit ihrer Unterschrift versah.

Aber wer war Dr. Farill? Und warum ist Frida Kahlo auf diesem Bild so gekleidet? Was hat der Katholizismus mit der Palette auf ihrem Schoß zu tun? Ist das überhaupt eine Palette oder ein anatomisches Herz?

Eine Bleistiftskizze von Kahlo, die von den intensiven Farben abweicht, die ihr normalerweise zugeschrieben werden

Diese und viele weitere Fragen rund um die Entstehungsgeschichten von Kahlos Werken werden beantwortet in dem umfangreichen Bildband "Frida Kahlo: Sämtliche Werke", der am 14. August beim Taschen-Verlag erscheint.

Neue Einsichten zu ihrem Gesamtwerk

Der mexikanische Kunsthistoriker Luis-Martin Lozano und seine Co-Autoren Andrea Kettenmann und Marina Vazquez Ramos haben das ehrgeizige Projekt in Angriff genommen, um den Menschen ein tieferes Verständnis für die Künstlerin Kahlo zu vermitteln.

Wer sie als Künstlerin war und was sie über ihre Werke dachte, darüber sei bislang nichts bis wenig bekannt, erklärt Historiker und Autor Lozano in einem Interview mit der BBC. Er fügt hinzu, dass über einige ihrer Werke "erstaunlicherweise niemals ein einziger Satz" geschrieben worden sei. Andere seien entweder falsch betitelt oder datiert. "Aus Sicht der Kunstgeschichte ist das Chaos", so der Historiker weiter.

Sein Buch ist eine Studie über jedes einzelne ihrer insgesamt 152 Gemälde, die zwischen 1924 und 1954 entstanden sind, identifiziert nach ihrer Herkunft und Ausstellungsgeschichte. Mithilfe von Fotos werden zudem die Gemälde analysiert, die zerstört wurden oder deren heutiger Verbleib unbekannt ist.

"Frida Kahlo: The Complete Paintings" geht auf bis dato wenig beachtete Werke der Künstlerin ein

Heutzutage ist Frida Kahlo vor allem für ihre eindrücklichen Selbstporträts bekannt. Darauf blickt sie dem Betrachter fest und unbeirrt entgegen, ihre Haare sind häufig mit Blumen zu Zöpfen hochgesteckt, sie trägt traditionelle mexikanische Gewänder, auffällige Accessoires. Ihre charakteristische Augenbraue und ein angedeuteter Schnurrbart sind hervorgehoben, beides Attribute, die den konventionellen Schönheitsidealen widersprechen.

Ihre Selbstporträts machen ein Drittels ihres Gesamtwerks aus. Sie - manchmal reicht auch nur ein Ausschnitt ihrer Augenbraue aus - sind seit langem Verkaufsschlager. Aufgedruckt auf Yogakissen, Blumentöpfe oder sogar auf Verpackungen von Gesichtsmasken sind sie ein Muss für eingefleischte Frida-Fans und solche, die es werden möchten.

Auch über viele prägende Erlebnisse und ihre Vorlieben ist viel dokumentiert: Den Busunfall, den sie im Alter von 18 Jahren überlebt, woraufhin sie über Monate ans Bett gefesselt war und in der Kunst ein Ventil findet. Auch ihre ausschweifende Beziehung mit dem Maler Diego Rivera ist hinlänglich bekannt: die Untreue auf beiden Seiten, die sexuellen Eskapaden mit verschiedenen Partnern beider Geschlechter. Man weiß, dass ihr Herz gebrochen war, weil sie nie ein Kind bekommen konnte.

Sie liebte die Flora und Fauna und entwickelte ihren ganz eigenen, von ihrem mexikanischen Erbe geprägten, wilden unnachahmlichen Stil.

Nur wo bleibt dabei die Kunst?

Zur Stil-, Feminismus- und LGBTQ-Ikone erkoren, habe ihr bewegtes Leben ironischerweise von ihrem Weg als Künstlerin und der Geschichte hinter ihrer Kunst abgelenkt, so Lozano. Die Menschen betrachteten ihre Gemälde entweder durch die Linse ihres öffentlich gemachten Privatlebens oder fühlten sich überwiegend von ihren bekannteren Werken angezogen.

Kahlo widmete dieses Stillleben dem von ihr sehr geschätzten Chirurgen Dr. Juan Farill

Auf insgesamt 624 Seiten bringt der neue Bildband Lesenden diese erstaunliche Künstlerin näher. Vielfach werde man darin von Werken überrascht, die man nicht unbedingt mit Kahlo in Verbindung brächte, schreibt Lozano in seinem Buch. Dazu gehörten Bleistiftskizzen wie "Selbstbildnis die Narbe zeigend" (1938), Stillleben wie "Lang lebe das Leben" (1953), surrealistische Werke wie "Was das Wasser mir gab" (1938-39) und frühe Porträts, die sich in Stil und Wiedergabe von ihren berühmten späten Werken unterscheiden.

"Was das Wasser mir gab" suggeriert, dass die Selbstanalyse bereits im Mutterleib beginnt und von den Erinnerungen des Lebens gespeist wird

Das Herzstück des Buches ist jedoch der über 100 Seiten starke Katalog, in dem Lozano und seine Kollegen die Geschichte, den Kontext und manchmal sogar die Besitzverhältnisse rund um Kahlos Werke akribisch recherchiert haben. Begleitende Interviews, Zeitungsartikel, Fotografien, Notizen, Tagebuchseiten und persönliche Briefe vervollständigen die Entstehungsgeschichten.

Dabei werden auch alltägliche Situationen aus dem Leben einer Künstlerin angesprochen: So hat sie etwa das "Selbstporträt mit Xoloitzcuintli Hund" (um 1938) über ein früheres Bild gemalt. Bedenkt man die Situation, in der sie sich zu der Zeit befand, spekulieren die Historiker, dass sie die Leinwand aus Geldknappheit wiederverwendet hat, oder sie womöglich unter Zeitdruck stand, um Werke für eine Ausstellung zu liefern.

Eine Röntgenaufnahme von "Itzcuintli-Hund mit mir" offenbarte ein früheres übermaltes Stück darunter

Ihrem Chirurgen Dr. Juan Farill vermachte Kahlo ein weiteres Stillleben. Auf die kleine mexikanische Flagge, die in die Wassermelone gestochen ist, steht geschrieben: "Es lebe das Leben und D Juan Farill".

Ältere Fotos des Werks zeigen, dass sie ursprünglich "Juanito" geschrieben hatte - eine informelle Abkürzung des spanischen Namens Juan. Möglicherweise kamen ihr dann aber doch Bedenken, einem Mann, den sie sehr schätzte, so vertraut anzureden. Daraufhin übermalte sie die ursprüngliche Widmung, was dazu führte, dass die jetzige leicht verwischt ist.

Weitere Punkte, die in dem Band behandelt werden, sind etwa die religiöse und kulturelle Symbolik bei der Farbenwahl, die Kleidung, Motivpositionen, Früchte und Tiere. Besprochen werden viele Details, die dazu beitragen, ihre Kunst besser zu verstehen. Das Buch zeichnet den Weg nach, den Kahlo gehen musste, um zu der Künstlerin zu werden, an die man sich heute erinnert. Ihre Menschlichkeit, ihre Zerbrechlichkeit hat sie dabei in erhabener Weise auf Leinwand festgehalten.

Dieser Text erschien zuerst auf Englisch und wurde von Annabelle Steffes-Halmer ins Deutsche adaptiert.