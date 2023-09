In einem kleinen, rostigen Caravan vor dem Standesamt in Harare, der Hauptstadt Simbabwes, findet so manch eine Braut das passende Kleid. Eine elegant gekleidete Frau in ihren Dreißigern, Daphne Siwardi, betreibt dort einen Verleih für Brautmode. Ob für die spontane Hochzeit oder das schmale Portemonnaie - bei Daphne wird eine Braut schnell fündig.