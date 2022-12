Frankreich schlägt Marokko und steht im WM-Finale

Frankreich steht nach einem 2:0 (1:0)-Erfolg über Außenseiter Marokko erneut im Finale einer Fußall-Weltmeisterschaft . Die Tore für das Team von Trainer Didier Deschamps erzielten Theo Hernandez (5. Minute) und Kolo Muani (79.).

Das Spiel hatte kaum begonnen, da sahen die 68.000 Zuschauer im Al-Khor Stadion schon den ersten Treffer. Über einen Abpraller von Antoine Griezmann landete der Ball bei Hernandez, der den Ball aus spitzem Winkel artistisch ins Tor bugsierte. Bono, im Tor der Marokkaner, hatte keine Abwehrchance.



Artistisch zur frühen Führung: Theo Hernandez trifft zum 1:0 für Frankreich

Marokko ließ sich vom frühen Rückstand jedoch kaum verunsichern und hielt gut dagegen. Die beste Chance zum Ausgleich in der ersten Hälfte hatte Jawad El Yamiq. Der Fallrückzieher des Abwehrspielers landete jedoch nur am Pfosten (44.).

Marokko nach der Pause stark

Nach dem Seitenwechsel zeigte das Team aus Nordafrika, dass es nicht zufällig in diesem Halbfinale stand. Gegen tief stehende und passive Franzosen erspielten Ashraf Hakimi und Co. mehrere Tormöglichkeiten. Der Ausgleich wäre in dieser Phase absolut verdient gewesen.

Stattdessen fiel das Tor auf der anderen Seite. Nach einer Serie von Kontern spielte der eingewechselte Marcus Thuram Superstar Kylian Mbappé im Strafraum frei. Dessen flacher Abschluss wurde an den zweiten Pfosten abgefälscht, genau vor die Füße von Kolo Muani, der nur noch einschieben musste.

Am Sonntag treffen die Franzosen nun im WM-Endspiel ( Anstoß 16:00 Uhr MEZ) auf Argentinien um Superstar Lionel Messi. Marokko spielt bereits am Samstag (Anstoß 16:00 Uhr MEZ) gegen Kroatien um Platz drei.