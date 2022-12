Marokko schreibt WM-Geschichte - Ronaldo mit Portugal raus

Marokko hat bei der Fußball-WM in Katar für eine Sensation gesorgt. Die Nordafrikaner gewannen am Samstagabend im Al-Thumama Stadion mit 1:0 (1:0) gegen Portugal und gehören damit erstmals bei einer Weltmeisterschaft zu den besten vier Mannschaften.

Beim entscheidenden Tor durch Youssef En-Nesyri kurz vor der Halbzeit profitierten die Marokkaner von einem Torwartfehler von Diogo Costa, den En-Nesyri gedankenschnell per Kopf zur Führung ausnutzte.

Ronaldo zunächst wieder nur auf der Bank

Der hohe Favorit Portugal, bei dem Cristiano Ronaldo erneut zunächst nur auf der Bank saß, hatte zwar über die gesamte Dauer das Spiel gemacht, zwingende Torchancen ergaben sich aus dem spielerischen Übergewicht des Europameisters von 2016 jedoch zu selten.

Marokko ist die erste Nation des Kontinents in einem WM-Halbfinale, bisher waren Kamerun (1990 in Italien), der Senegal (2002 in Südkorea und Japan) und Ghana (2010 in Südafrika) jeweils im Viertelfinale ausgeschieden.

Im Kampf um den Finaleinzug treffen die Marokkaner am Mittwoch auf den Sieger des letzten Viertelfinals zwischen England und Frankreich.



Mehr folgt…