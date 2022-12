Brasilien ist raus, Kroatien steht im WM-Halbfinale

Mit Brasilien ist einer der Topfavoriten auf den Titel bei der WM in Katar ausgeschieden - nach einem 2:4 im Elfmeterschießen gegen Kroatien. Rodrygo scheiterte gleich mit dem ersten Elfmeter am reaktionsschnellen kroatischen Torwart Dominik Livakovic. Und als auch Marquinhos nur den linken Pfosten traf, stand fest: Brasilien verpasst wieder den so heiß ersehnten sechsten WM-Erfolg, Kroatien steht in der Runde der besten Vier. Nach 90 Minuten hatte es 0:0 gestanden, nach 120 Minuten 1:1.

Neymar hatte Brasilien in der Verlängerung mit einem Geniestreich in Führung gebracht. In der 105. Minute kam der Superstar 20 Meter vor dem Tor an den Ball. Zwei Doppelpässe später hatte der 30-Jährige den Ball wieder am Fuß und hämmerte ihn aus kurzer Entfernung unter die Latte des kroatischen Tors. Brasilien wähnte sich bereits im Halbfinale. Doch in der 117. Minute erzielte der eingewechselte Stürmer Bruno Petkovic den Ausgleich für Kroatien zum 1:1. Es war der allererste Schuss der Südosteuropäer auf das Tor der Brasilianer - und der war drin.

Zu früh gefreut: Neymar trifft zum 1:0, doch Kroatien kommt noch einmal zurück

Arm an Höhepunkten

In den ersten 90 Minuten war es ein Viertelfinale arm an Höhepunkten. Weder die hoch gewetteten Brasilianer noch die Kroaten, der Vizeweltmeister von 2018, gingen höchstes Risiko. Beide Teams waren in erster Linie bemüht, möglicherweise verhängnisvolle Fehler zu vermeiden. Die Brasilianer hatten mehr vom Spiel, doch die Kroaten erwiesen sich als zweikampfstärker. Auch Neymar biss sich immer wieder an der vielbeinigen kroatischen Abwehr die Zähne aus. Und wenn doch einmal ein Schuss auf das kroatische Tor kam, war der sehr sichere Torwart Dominik Livakovic zur Stelle. Und dann auch im Elfmeterschießen. Der 27-Jährige wurde bereits zum zweiten Mal bei diesem Turnier zum Elfmeterhelden: Im Achtelfinale hatte Livakovic beim Shoot-Out gegen Japan drei von vier Elfmetern pariert.