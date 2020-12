Formel 1: Valtteri Bottas holt die Pole in Sakhir

In Abwesenheit des bereits als Weltmeister feststehenden Lewis Hamilton, hat sich dessen Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas den ersten Startplatz beim Großen Preis von Sakhir gesichert. Der Finne verwies seinen britischen Ersatz-Teamkollegen George Russell auf den zweiten Rang. Allerdings schaffte Bottas es nur haarscharf, vorne zu bleiben. Russell, der für den positiv auf COVID-19 getesteten Hamilton einspringt, lag nur 26 Tausendstelsekunden zurück.

"Es war nicht das beste Qualifying meiner Karriere", sagte Bottas, "aber es ist wichtig, mit beiden Autos vorne zu stehen." Russell ist Mitglied des Mercedes-Nachwuchsprogramms und fährt normalerweise für Williams. Der 22-Jährige sprach von einem "verrückten" Erlebnis: "Das Auto ist so anders, es ist eine völlig andere Fahrweise nötig. Ich hätte nie geglaubt, dass ich so nah an Valtteri dran bin."

Vettel: "Kein Grip in der Schikane"

Red-Bull-Pilot Max Verstappen landete auf dem dritten Rang, Charles Leclerc im Ferrari überzeugte als starker Vierter. Sein Teamkollege Sebastian Vettel, bei dem nach dem dritten Training der Motor gewechselt werden musste, enttäuschte mit Rang 13. "Ich habe in der Schikane nicht den Grip gefunden, der anscheinend da war", sagte der vierfache Weltmeister bei Sky: "Das muss ich mir nochmal anschauen. Ich bin aber froh, dass ich nach dem Motorwechsel überhaupt noch rausfahren konnte."

Sakhir war bereits vor einer Woche Schauplatz des Grand Prix von Bahrain, der vom spektakulären Feuer-Unfall Romain Grosjeans überschattet wurde. Allerdings wird diesmal nicht auf demselben Kurs gefahren, sondern eine kürzere und schnellere Streckenvariante.

