Mick Schumacher vor Debüt in der Formel 1

Mick Schumacher bringt einen der größten Namen in die Formel 1 zurück. Der Sohn des Rekordweltmeisters Michael Schumacher startet in dieser Saison für das US-amerikanische Haas-Team und kann es kaum erwarten, in die Fußstapfen seines berühmten Vaters zu treten. "Ich habe 15 Jahre lang davon geträumt, einer der 20 Fahrer zu sein, schon seit ich ein Kind war", sagt Mick Schumacher, der an diesem Montag seinen 22. Geburtstag feiert.

Bei den Testfahrten in Bahrain, wo am 28. März das Auftaktrennen der Formel 1 stattfindet, lief allerdings noch nicht alles rund. Und so wird frühestens das Qualifying zeigen, wo Schumacher und Haas im Gesamtfeld stehen werden.

Name Schumacher weckt große Emotionen

Doch allein der Name Schumacher sorgt bereits für große Erwartungen. Die Rechteinhaber der Formel 1 verbergen ihre Vorfreude nicht, im Gegenteil: Bei Liberty Media, dem amerikanischen Entertainment-Unternehmen, reibt man sich die Hände. Chase Carey, Geschäftsführer der Königsklasse, fasste es so zusammen: Ein neuer Schumacher in der Formel 1, das sei eine "großartige Story", welche "die Herzen vieler Fans" berühre.

"Davon profitiert die ganze Serie", erklärte auch der neue italienische Formel-1-Chef Stefano Domenicali. Er nannte Rookie Mick Schumacher schon vor dessen ersten Grand Prix "eine Bereicherung". "Es ist großartig, Mick in der Formel 1 zu sehen", sagte der frühere Ferrari-Teamchef und langjährige Weggefährte von Micks Vater Michael bei sport1.de: "Er hat den Aufstieg verdient, hat sich in jeder Kategorie gesteigert und war überall erfolgreich. Das zeigt, dass er das Level eines Formel-1-Fahrers aus eigener Kraft erreicht hat, nicht wegen seines Namens."

2020 sicherte sich der damals 21-Jährige den Titel in Formel 2, in der er für das italienische Prema-Team fuhr. Wie schon in der Formel 3, in der er 2018 den Europameister-Titel geholt hatte, entfaltete Mick Schumacher auch in der zweithöchsten Kategorie erst im zweiten Jahr seine Qualitäten.

Mick Schumachers stetiger Aufstieg

Mitentscheidend für den Aufstieg in die Formel 1 war für Mick Schumacher aber auch die enge Partnerschaft von Haas mit Ferrari, deren Nachwuchsakademie Schumacher seit Januar 2019 angehört. "Er ist in einer langfristigen Verbindung mit Ferrari und wir werden seine Entwicklung jederzeit verfolgen, sowohl als Fahrer wie auch als Mensch", wurde Ferrari-Teamchef Mattia Binotto in einer Mitteilung der Fahrer-Akademie des Autobauers zitiert.

Viele Formel-1-Fans, besonders in Deutschland, träumen davon, Mick Schumacher irgendwann im Cockpit eines Ferrari zu sehen - als Pilot des legendären italienischen Rennstalls, bei dem sein Vater zur Formel-1-Legende wurde.

Dass er einen Formel-1-Boliden beherrschen kann, hat Schumacher bereits bewiesen: In der vergangenen Saison gab Schumacher dann ein ordentliches Trainings-Formel-1-Debüt für Haas in Abu Dhabi und kam auch beim Test für Nachwuchsfahrer im Anschluss an das Saisonfinale auf dem Yas Marina Circuit zum Einsatz. "Die Geschwindigkeit ist der Wahnsinn, man kann hart pushen und sich dabei auf den Grip verlassen", sagte Schumacher. "Es macht einfach Spaß, davon bekomme ich bekomme ich nicht genug."

Ferraris B-Team Haas - ein chancenloses Team?

In der Formel 1 tritt Schumacher für ein Team an, das erst 2016 in die Formel 1 eingestiegen ist und im vergangenen Jahr enttäuschte: Haas belegte mit nur drei WM-Punkten den vorletzten Rang in der Konstrukteurswertung. Die beiden damaligen Stammfahrer Romain Grosjean aus Frankreich und Kevin Magnussen aus Dänemark haben den Rennstall verlassen. Grosjean hatte in der vergangenen Saison beim Großen Preis von Bahrain einen Horror-Unfall, bei dem das Auto in zwei Teile brach und sofort in Flammen aufging, ohne größere Verletzungen überstanden.

Somit gehen für Haas zwei neue Stammpiloten an den Start. Teamkollege von Schumacher ist der 22-Jährige Nikita Masepin. Der Russe wird von seinem wohlhabenden Vater Dimitri gefördert und ist wie Schumacher ein Neuling in der Königsklasse. Da sich 2021 weder die Regeln noch die Autos gravierend verändert haben, dürften die Erfolgsaussichten von Schumacher und Mazepin zunächst gering sein. Schumacher startet mit der Nummer 47 und dem legendären Kürzel MSC.





Indes wird Haas-Teamchef Günther Steiner nicht müde zu betonen, dass 2021 für den kleinen US-Rennstall ein Lehrjahr werde. "Mit Mick Schumacher zu arbeiten, das ist eine Ehre. Das bringt großes Aufsehen. Wir müssen ihm das beste Material geben, ihn aufbauen und ihn vorbereiten für eine große Zukunft." Schumacher und sein Teamkollege Masepin sollen Erfahrungen sammeln, um dann 2022 bei grundlegend verändertem Reglement das Hinterfeld der Formel 1 zu verlassen und regelmäßig um Punkte zu kämpfen.

Auf den Spuren seines Vaters

"Von mir erwarte ich, dass ich mein Bestes abliefern kann und mich als Fahrer weiter entwickle", sagte Schumacher der Deutschen Presse Agentur und erklärte auch, wie es zur Nummer 47 kam: "Die 4 und die 7 sind beides meine Lieblingsnummern. Dadurch, dass alle vergeben sind, habe ich mir die 47 ausgesucht. Wenn man all unsere Geburtstage in der Familie zusammenzählt, ergibt das die 47."

Die Familienmitglieder seien auch die ersten Gratulanten nach Bekanntgabe des Wechsels gewesen, sagte Mick Schumacher. Sein Nachname ist für Mick dabei Sprungbrett und Bürde zugleich. Auf den Erfolgspfaden seines Vaters zu wandeln, wird für den hochtalentierten Mick nicht einfach werden. Von Beginn an wird er mit Druck und Erwartungshaltungen konfrontiert sein.

Formel 1: Auf den Spuren der Väter Mick und Michael Schumacher 2021 gibt Mick Schumacher im Cockpit des US-Teams Haas seinen Formel-1-Einstand. Die Fußstapfen seines Vaters können kaum größer sein: Mit sieben Titeln ist Michael Schumacher Rekordweltmeister. "Die Ersten, die ich angerufen habe? Das war meine Familie", verrät der 21 Jahre alte Mick. "Sie haben sich natürlich mit mir gefreut." Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm - nicht nur bei Schumachers.

Formel 1: Auf den Spuren der Väter Nico und Keke Rosberg Zwei Rosbergs, zwei Weltmeister: Vater Keke legt 1982 vor. Mit nur einem Sieg in 16 Rennen holt sich der Finne im Williams den WM-Titel. Sohn Nico, der die finnische und die deutsche Staatsbürgerschaft hat, setzt sich 2016 in einem packenden Duell gegen seinen Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton durch. Nach seinem Triumph beendet Nico Rosberg mit 31 Jahren seine Formel-1-Karriere.

Formel 1: Auf den Spuren der Väter Damon und Graham Hill Zweimal wird Graham Hill (r.) Formel-1-Weltmeister: 1962 und 1968. Hier schnallt er seinen Sohn Damon im Auto-Kindersitz an. Damals ahnen beide noch nicht, dass der Filius eines Tages selbst den Titel holen wird. Nachdem er sich zwei Jahre in Folge Michael Schumacher geschlagen geben musste, triumphiert Damon Hill in der Saison 1996.

Formel 1: Auf den Spuren der Väter Jacques Villeneuve und ... Wie Damon Hill (r.) fährt damals auch der Kanadier Jacques Villeneuve (l.) für das Williams-Team und gegen den großen Konkurrenten Michael Schumacher. 1997 gewinnt Villeneuve den Weltmeistertitel, 15 Jahre nach dem tödlichen Unfall seines Vaters.

Formel 1: Auf den Spuren der Väter ... Gilles Villeneuve Gilles Villeneuve gilt als Ferrari-Ikone. Fünf Jahre lang fährt der Kanadier, der für seinen furchtlosen Fahrstil gefeiert wird, für den Traditionsrennstall aus Italien. 1979 wird er Vizeweltmeister hinter seinem südafrikanischen Ferrari-Kollegen Jody Scheckter. Als Gilles Villeneuve 1982 beim Abschlusstraining für den Grand Prix in Belgien tödlich verunglückt, ist sein Sohn Jacques elf Jahre alt.

Formel 1: Auf den Spuren der Väter Michael und Mario Andretti Manchmal sind die Fußstapfen des Vaters auch zu groß. Mario Andretti (l.) wird 1978 Formel-1-Weltmeister. Sohn Michael (r.) kann zwar - wie zuvor sein Vater - die US-amerikanische Champ-Car-Serie gewinnen, doch in der Formel 1 fährt er bei seinem Gastspiel in der Saison 1993 meist hinterher. Ein dritter Platz beim Grand Prix in Italien, Platz elf in der WM-Gesamtwertung, mehr ist nicht drin.

Formel 1: Auf den Spuren der Väter Nelsinho und Nelson Piquet Immerhin zwei Jahre lang fährt Nelson Piquet jr. (l.) in der Königsklasse. Einmal schafft es der Brasilianer aufs Podest: 2008 als Zweiter hinter Lewis Hamilton am Hockenheimring. Für mehr Aufsehen sorgt sein absichtlicher Unfall im selben Jahr in Singapur. Vater Nelson Piquet (r.) ist zu seiner Zeit ein ganz anderes Formel-1-Kaliber: Dreimal - 1981, 1983 und 1987 - wird er Weltmeister.

Formel 1: Auf den Spuren der Väter Kazuki und Satoru Nakajima Satoru Nakajima (l.) fährt von 1987 bis 1991 in der Formel 1 und schafft es als erster Japaner in die Punkteränge. Zweimal wird er Vierter: beim Grand Prix 1987 in Großbritannien und beim Großen Preis von Australien 1989. Die beste Platzierung seines Sohns Kazuki (r.) in dessen Formel-1-Zeit von 2007 bis 2009 ist ein sechster Platz beim Rennen in Australien 2008.

Formel 1: Auf den Spuren der Väter Max und Jos Verstappen Schon jetzt ist Max Verstappen (l.) deutlich erfolgreicher als sein Vater Jos. Seit fünf Jahren fährt der Niederländer in der Formel 1 und hat neun Rennen gewonnen. Er war mit 17 Jahren der jüngste Debütant und mit 18 der jüngste Grand-Prix-Sieger der Formel 1. Jos Verstappen fuhr zwischen 1994 und 2003 neun Saisons. Seine Bilanz: zwei Podestplätze, 1994 als jeweils Dritter in Ungarn und Belgien.

Formel 1: Auf den Spuren der Väter Kevin und Jan Magnussen Der Däne Jan Magnussen (l.) schafft es in 25 Rennen zwischen 1995 und 1998 nur einmal in die Punkteränge: 1994 als Sechster beim Grand Prix in Kanada, wo Michael Schumacher gewinnt. Sein Sohn Kevin (r.) debütiert 2014 und belegt in Australien auf Anhieb Rang zwei hinter Nico Rosberg - sein einziger Podiumsplatz bisher. Zum Jahresende verliert er sein Cockpit im Haas-Team - an Mick Schumacher. Autorin/Autor: Stefan Nestler



Zumindest selber möchte er sich für sein erstes Jahr aber nicht zu viel Druck machen. "Die Erwartungshaltung von vielen muss ein bisschen gedämmt werden. Wir werden nicht um Siege im nächsten Jahr fahren, auch wenn ich das gern würde", sagte Mick Schumacher, dessen Vater Michael insgesamt sieben WM-Titel und 91 Rennen in der Formel 1 gewann und für viele unvergessliche Momente sorgte.

Seit einem Skiunfall in den französischen Alpen lebt der mittlerweile 52-Jährige aber völlig abgeschirmt von der Öffentlichkeit. Er erholt sich im Kreise seiner Familie in seiner Schweizer Wahlheimat am Genfer See weiter von dem schweren Schädel-Hirn-Trauma, das er bei seinem Sturz Ende 2013 erlitten hatte.

dvo/og/ck/asz (dpa, sid)