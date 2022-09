Formel 1: Max Verstappen siegt in Monza

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat beim Großen Preis von Italien seinen elften Saisonsieg gefeiert. Der von Rang sieben gestartete Red-Bull-Pilot verwies am Sonntag in Monza Pole-Mann Charles Leclerc im Ferrari auf den zweiten Platz. Das Rennen endete jedoch auf denkbar unspannende Art und Weise und unter den Pfiffen der zahlreichen Ferrari-Fans. Nach einem späten Defekt bei McLaren-Mann Daniel Ricciardo, der sein Auto an einer gefährlichen Stelle abstellen musste, rückte das Safety Car aus. Alle Spitzenfahrer wechselten noch einmal die Reifen, jedoch wurde das Rennen bis zum Ende nicht noch einmal freigegeben.

Verstappen baute seine WM-Führung auf Leclerc durch seinen fünften Erfolg in Folge auf 116 Punkte aus. Er kann nun rechnerisch schon Anfang Oktober in Singapur seinen Titel verteidigen. Dritter auf dem Hochgeschwindigkeitskurs wurde Mercedes-Fahrer George Russell. Mick Schumacher landete im Haas auf Position zwölf. Aston-Martin-Pilot Sebastian Vettel schied nach einem Motorschaden schon früh aus.