Formel 1: Max Verstappen feiert Heimsieg in Spa

Eine zu große Dominanz ist - der FC Bayern München dient hier in der Fußball-Bundesliga als abschreckendes Beispiel - nie gut. Große Dominanz bedeutet nämlich allzu häufig auch: gähnende Langeweile. Dass der Große Preis von Belgien in Spa komplett zum Gähnen war, kann man allerdings nicht behaupten - zumindest nicht in der ersten Hälfte des Rennens. Dazu passierte zu viel, auch wenn der überlegene Sieger am Ende einmal mehr und zum neunten Mal im 14. Rennen der Saison Max Verstappen hieß. Der Weltmeister, der zwar mit niederländischer Lizenz startet, aber eine belgische Mutter hat, genoss das Heimspiel auf der traditionsreichen Strecke von Spa -Francorchamps sichtlich und bewies zum wiederholten Mal seine Ausnahmestellung. Er setzte sich mit komfortablem Vorsprung vor seinem Red-Bull-Teamkollegen Sergio Perez und Ferrari-Pilot Carlos Sainz durch. Und auch der Extrapunkt für die schnellste Runde ging an den amtierenden Weltmeister.

Chaotischer Start, Verstappen früh vorne

Dabei war Verstappen nur als von Rang vierzehn gestartet. Zwar hatte er das Qualifying am Samstag gewonnen, wurde jedoch - genau wie Ferrari-Pilot Charles Leclerc und vier weitere Fahrer - wegen eines Motorenwechsels nach hinten versetzt. Dennoch schaffte es Verstappen recht schnell, den Rückstand aufzuholen. Unter dem lauten Jubel seiner Fans Platz arbeitete er sich Platz um Platz nach vorne und war nach acht Runden bereits auf Rang drei. Vier Runden später übernahm er erstmals die Führung.

Das Rennen begann chaotisch: In der ersten Runde gerieten Lewis Hamilton und Fernando Alonso aneinander. Hamilton überholte außen, schnitt dann die Kurve und wurde bei der Berührung der Reifen von Alonsos Alpine ausgehebelt. Die harte Landung auf dem Asphalt überstand Hamiltons Mercedes nicht unbeschadet. Mit beschädigtem Unterboden musste er seinen Boliden bereits in der ersten Runde abstellen. Mitleid von Alonso, dem Fahrer, den Hamilton als junger Fahrer einst bei McLaren verdrängt hatte, gab es nicht: "Was für ein Idiot! Macht von außen die Tür zu", beschwerte sich Alonso bei seinem Renningenieur. "Der Typ kann weiß halt nur, wie man vom ersten Startplatz startet und Rennen fährt."

Langeweile ab Runde 16

Aber die dramatische Startphase ging noch weiter: In der zweiten Runde kam Williams-Pilot Nicholas Latifi leicht von Strecke ab in den Kies. Das reichte, um einen Dreher zu verursachen, mit dem er Alfa-Pilot Valtteri Bottas von der Strecke räumte. Ausgerechnet an seinem 33. Geburtstag schied der Finne früh aus. Latifi konnte dagegen weiterfahren. Doch weil Bottas Fahrzeug im Weg stand, musste das Safety Car auf die Strecke. Charles Leclerc, Verfolger von Max Verstappen in der Weltmeisterschaft, nutzte das für einen Boxenstopp und ließ sich statt der soften, roten die gelben Medium-Reifen anschrauben. Der Plan bei Ferrari: Ohne einen weiteren Stopp das Rennen zu Ende fahren. Das gelang zwar, aber Druck auf die Spitze konnte der Monegasse nicht ausüben. Er wurde am Ende Fünfter, verlor damit weiter Boden auf Verstappen und auch Rang zwei der Fahrerwertung.

Verstappen erlebte dagegen einmal mehr ein einsames Rennen. Zwar lag Ferrari-Pilot Carlos Sainz, der nach Verstappens Strafversetzung von der Pole-Position gestartet war, anfangs vorne und kam nach einem Boxenstopp Verstappens noch einmal zurück an die Spitze. In Runde 16 von 44 aber schob sich Verstappen wieder nach vorne und blieb dort bis zum Schluss - das Rennen war nun, was den Kampf um den Sieg anging, doch langweilig geworden.

Achtungserfolg für Sebastian Vettel

Ein hervorragendes Rennen machte Sebastian Vettel im Aston Martin. Der vierfache Weltmeister, der seine Formel-1-Karriere am Ende der Saison beenden wird, belegte am Ende den achten Platz und freute sich immerhin über vier WM-Punkte. Nicht nach Wunsch lief der Grand Prix dagegen für den zweiten Deutschen, Mick Schumacher. Auf der Lieblingsstrecke seines Vaters Michael hatte der Haas-Pilot einige Probleme und wurde als 17. am Ende Vorletzter der Fahrer, die das Ziel erreichten.