Formel 1: Max Verstappen gewinnt in Ungarn

Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat das Formel-1-Rennen in Ungarn gewonnen. Der Niederländer feierte auf dem Hungaroring seinen achten Saisonsieg im 13. Rennen des Jahres und baute seine WM-Führung aus. Verstappen war nach technischen Problemen im Qualifying nur von Startposition zehn ins Rennen gegangen, schaffte aber eine beeindruckende Aufholjagd. Hinter dem Weltmeister aus den Niederlanden belegten die beiden Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und George Russell die weiteren Podiumsplätze. Für die Ferrari-Piloten Carlos Sainz und Charles Leclerc, die Vierter und Sechster wurden, war das Rennergebnis eine herbe Enttäuschung.

Ferrari auf harten Reifen nicht konkurrenzfähig

Leclerc, der nach 40 Runden in Führung liegend auf die weiße, harte Reifenmischung wechselte, kam mit diesen Pneus überhaupt nicht zurecht. Sein Ferrari hatte in den Kurven keinen Grip und Schwierigkeiten bei Rausbeschleunigen. Kurze Zeit später wurde er von Verstappen überholt und musste später auch noch Qualifying-Sieger Russell nahezu widerstandslos passieren lassen. Um wieder mithalten zu können, wurde der Monegasse 15 Runden vor Schluss noch einmal an die Box beordert, bekam weiche Reifen aufgezogen, fiel durch den Stopp aber auf Rang sechs zurück. In der WM wuchs sein Rückstand auf Verstappen dadurch auf 80 Punkte.

Sebastian Vettel durfte sich im Aston Martin im ersten Rennen nach seiner Rücktrittsankündigung zum Saisonende auf Rang zehn über einen WM-Punkt freuen. Der zweite deutsche Pilot, Mick Schumacher, lenkte seinen Haas auf Platz 14 und ging leer aus.