Formel 1: Max Verstappen gewinnt Saisonfinale in Abu Dhabi

Mit dem Saisonfinale der Formel 1 in Abu Dhabi ist ein denkwürdiges Jahr in der Königsklasse des Motosports zu Ende gegangen: Einmal mehr sicherte sich Weltmeister Max Verstappen den Tagessieg. Der Niederländer fuhr ein recht einsames Rennen an der Spitze und gewann auf dem Yas Marina Circuit seinen 15. Grand Prix in diesem Jahr. Damit baute er den Rekord für die meisten Siege in einer Saison weiter aus.

"15 Siege in einer Saison - das ist einfach unglaublich. Es war ein gutes Rennen. Es ging viel um das richtige Reifenmanagement", sagte Verstappen nach dem Rennen. "Es ist super, so etwas mit dem Team zu erreichen. Es wird hart, das zu wiederholen im nächsten Jahr, aber es ist eine tolle Motivation." Auf die weiteren Podiumsplätze kamen Charles Leclerc im Ferrari und Verstappens Teamkollege Sergio Perez. Mit dem zweiten Platz sicherte sich Leclerc auch die Vizeweltmeisterschaft hinter Verstappen. "Das war ein anstrengendes Rennen. Ich war die ganze Zeit bei 110 Prozent. Es war ein perfektes Rennen für uns. Ich bin sehr glücklich", freute sich Leclerc. "Ich hoffe, nächstes Jahr können wir einen Schritt nach vorne machen und um die Weltmeisterschaft kämpfen."

Pech hatte Lewis Hamilton im Mercedes: Auf dem vierten Platz liegend musste er seinen Boliden in der 56. Runde mit einem Motorschaden in der Box abstellen. Der siebenfache Weltmeister beendete damit zum ersten Mal in seiner bereits 16 Jahre laufenden Formel-1-Karriere eine Saison ohne einen einzigen Rennsieg.

Emotionaler Abschied für Sebastian Vettel

16 Jahre - so lange dauerte auch die Formel-1-Laufbahn von Sebastian Vettel. Der 35-Jährige bestritt in Abu Dhabi das letzte Rennen seiner erfolgreichen Karriere. Der vierfache Weltmeister schaffte es als Zehnter knapp in die Punkte und erlebte ein abwechslungsreiches Rennen mit vielen Duellen und Überholmanövern. Emotional war es bereits vor dem Rennen: Die Fahrerkollegen standen Spalier für den viermaligen Weltmeister. "Danke Seb" stand auf einem Plakat in der Startaufstellung. Dazu gab es am Sonntag eine Illustration des deutschen Rennfahrers. Vettel schüttelte auf dem Weg zu seinem Auto viele Hände und umarmte etliche alte Weggefährten. Sein früherer Red-Bull-Rivale Mark Webber reichte ihm noch mal die Hand. Vater Norbert umarmte seinen berühmten Sohn, Alpine-Mann Fernando Alonso kam sogar beim schon im Wagen sitzenden 35-Jährigen vorbei und wünschte ihm alles Gute.

Applaus zum Abschied: Schon vor dem Start wurde Sebastian Vettel von seinen Kollegen gefeiert

Nach dem Rennen drehte Vettel auf der Start-und-Ziel-Geraden mit seinem Auto einige Pirouetten, sogenannte Donuts, kletterte auf sein Auto und winkte in die jubelnde Menge. "Ich hätte gerne ein paar Punkte mehr gehabt, aber ich habe das Rennen genossen", sagte er. "Wir hatten heute vielleicht nicht die allerbeste Strategie, das ist ein bisschen schade. Aber es ist ein großer Tag. Vielen Dank für die Unterstützung und an alle Fans!".

Schumacher einmal mehr enttäuscht

Für den anderen Deutschen im Fahrerfeld, Mick Schumacher, ging ein enttäuschendes zweites Jahr in der Formel 1 enttäuschend zu Ende. Nach dem Qualifying auf Rang zwölf gestartet, verlor der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher in Rennen einige Plätze und wurde am Ende nur 17. Da Schumachers Vertrag beim Haas-F1-Team nicht verlängert worden war, dürfte es auf absehbare Zeit auch für Mick Schumacher das letzte Formel-1-Rennen gewesen sein.