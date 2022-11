Max Verstappen holt sich in Abu Dhabi die letzte Pole Position der Formel-1-Saison

Der Niederländer Max Verstappen hat sich die Pole Position für das Formel-1-Finale in Abu Dhabi gesichert. Der Red-Bull-Pilot verwies auf dem hell erleuchteten "Yas Marina Circuit" seinen mexikanischen Teamkollegen Sergio "Checo" Perez auf den zweiten Platz. Für Verstappen, der bereits als Weltmeister feststeht, war es die siebte Pole Position des Jahres. Dritter in der Qualifikation wurde Charles Leclerc im Ferrari.

"Ich bin glücklich, dass beide Autos in der ersten Startreihe stehen", sagte Verstappen: "Wir wollen das Rennen gewinnen. Wir wollen aber auch, das Checo Vizeweltmeister wird." Vor dem Schlussakt der Saison stehen Perez und Leclerc in der WM-Gesamtwertung punktgleich auf Platz zwei.

Vettel auf Startplatz neun, Schumacher auf 13

Aston-Martin-Pilot Sebastian Vettel schaffte es auf seiner letzten Startplatz-Jagd auf den neunten Rang - damit stellte der viermalige Weltmeister seinen Bestwert in dieser Saison ein. Der 35-Jährige beendet nach dem Grand Prix am Sonntag (Start um 14 Uhr MEZ), seinem 299. Formel-1-Rennen, seine Karriere in der Königsklasse des Automobilsports. "Es war ein bisschen emotional vor der Quali", räumte Vettel ein. "Ich bin mir aber sicher, es wird morgen ein großer Tag."

Ein respektabler neunter Platz für Sebastian Vettel im letzten Qualifying seiner Formel-1-Karriere

Nicht nur Vettel, auch Mick Schumacher gelang beim Abschlusstraining zu seinem vorerst letzten Formel-1-Grand-Prix ein Achtungserfolg. Der 23-Jährige, der sein Cockpit bei Haas nach zwei Jahren räumen muss, wurde 13. und ließ damit seinen Teamkollegen Kevin Magnussen hinter sich. Der Däne, der 2023 an der Seite von Rückkehrer Nico Hülkenberg für den US-Rennstall fahren wird, erreichte nur Platz 16.

sn (dpa, sid)