Formel 1: Max Verstappen ist erneut Weltmeister

Bin ich nun neuer Weltmeister oder nicht? Nach dem Großen Preis von Japan in Suzuka herrschte auch bei Sieger Max Verstappen lange Verwirrung darüber, ob er seinen Titel nun verteidigt hatte oder nicht. Der Niederländer hatte ein Rennen gewonnen, das über zwei Stunden lang wegen Dauerregens und schlechter Sichtverhältnisse unterbrochen war. Da durch die lange Regenpause letztlich nur ein verkürztes Rennen stattfinden konnte, hätten eigentlich weniger Punkte vergeben werden müssen, als es normalerweise der Fall ist. Doch obwohl nur 28 der 53 geplanten Runden gefahren wurden, vergab der Automobil-Weltverband FIA volle Punkte.

Unklarheit nach dem Rennen

Zur Verwirrung trug neben den undurchsichtigen Regeln bei, dass WM-Verfolger Charles Leclerc im Ferrari wegen eines Fahrfehlers in der letzten Kurve eine Fünf-Sekunden-Strafe aufgebrummt bekam und damit nicht Zweiter, sondern nur Dritter wurde, wodurch Verstappens Vorsprung doch zum Titel reichte. "Ich bin froh, dass wir am Ende überhaupt ein Rennen fahren konnten", hatte Verstappen zunächst im Siegerinterview gesagt. "Es wäre toll gewesen, die WM hier klarzumachen, aber wir haben eine gute Gelegenheit im nächsten Rennen."

Alter und neuer Weltmeister und im Regen von Suzuka der Beste: Max Verstappen

Dann aber kam die Nachricht, dass Verstappen doch bereits vorzeitig neuer Weltmeister ist. Der Niederländer jubelte und umarmte seine Lebensgefährtin Kelly Piquet, herzte seine Mechaniker und ging dann in die Wartezone, bevor die Siegerehrung folgen sollte. "Bist du Weltmeister oder nicht?", fragte ihn dort auch sein Teamkollege Sergio Perez, der dank des Leclerc-Patzers Zweiter geworden war. "Bin ich Weltmeister? Bin ich es nicht?", fragte Verstappen lachend zurück, setzte sich aber schonmal in den roten Siegersessel vor dem Slogan "World Champion 2022". Tatsächlich aber saß er auf dem richtigen Platz und durfte sich tatsächlich über seinen zweiten Titel freuen. "Es sind gemischte Gefühle", sagte er später und gab zu, lange nicht Bescheid gewusst zu haben. "Nach dem Rennen haben sie es mir von der FIA gesagt. Nicht zu glauben."

Dauerregen und frühe Unterbrechung

Bereits vor dem Start hatte es Diskussionen gegeben - über die richtige Reifenwahl und ob es überhaupt einen regulären Start geben würde oder einen hinter dem Safety Car. Letztendlich fiel die Entscheidung für den stehenden Start, außerdem wählten alle 20 Fahrer die Intermediate-Reifen statt der echten Regenreifen. Allerdings ging die Fahrt nicht weit: Bereits kurz nach dem Start, den Verstappen vor seinem Ferrari-Konkurrenten Charles Leclerc gewann, wurde die Rote Flagge geschwenkt und das Rennen unterbrochen.

Schon in der ersten Runde hatte es eine Reihe von Unfällen gegeben. Sebastian Vettel drehte sich im Aston Martin eingangs der ersten Kurve, nachdem er von Fernando Alonso im Alpine touchiert worden war. Kurze Zeit später kam Carlos Sainz wegen Aquaplanings von der Strecke ab. Das Safety Car musste ausrücken, es blieb aber nicht lange auf der Strecke. Nach nur einer Runde führte es die Piloten in die Boxengasse, wo alle ausstiegen und warteten, ob und wann es weitergehen würde. Das war erst nach über zwei Stunden der Fall.

Nach der Wiederaufnahme zeigte Verstappen dann eine souveräne Leistung und fuhr am Ende einen Vorsprung von rund 20 Sekunden heraus. Ein sehr gutes Rennen machte - trotz seines frühen Drehers - der aus dem Rennsport ausscheidende Ex-Weltmeister Sebastian Vettel, der bei seinem letzten Auftritt in Japan im Aston Martin Sechster wurde. Pech hatte Mick Schumacher, der in seinem Haas zwischenzeitlich weit vorne lag, dann aber von seinem Team zu lange mit Regenreifen auf der Strecke gelassen wurde, während alle anderen bereits auf die schnelleren Intermediates gewechselt hatten. So hatte der Deutsche keine Chance und wurde am Ende nur 18.

Pierre Gasly: "Ich hätte sterben können"

Große Aufregung gab es wegen eines Zwischenfalls mit Pierre Gasly. Beim Sainz-Unfall hatte der Franzose Pech, weil beim Einschlag des Ferrari in die Streckenbegrenzung ein Teil der Werbebande auf seinen AlphaTauri geschleudert worden und sich dort auf dem Frontflügel verhakt hatte. Der Franzose musste an die Box. Zurück auf der Strecke, versuchte Gasly, den Rückstand auf die anderen Fahrer möglichst schnell aufzuholen. Dabei stieß er fast mit einem Bergungsfahrzeug zusammen, dass sich bereits auf der Strecke befand, um den Wagen von Sainz abzuschleppen.

Ein klarer Verstoß gegen die Regularien, schließlich war Jules Bianchi vor acht Jahren - ebenfalls bei Regen in Suzuka - in einen solchen Bergungstraktor gekracht und hatte sich dabei so schwere Kopfverletzungen zugezogen, dass er nach mehreren Monaten im Koma schließlich daran gestorben war. Wegen dieses tragischen Vorfalls war auch der Halo-Kopfschutz in der Formel 1 eingeführt worden.

Gasly, ein guter Freund von Bianchi, war außer sich: "Ich hätte sterben können", beschwerte er sich. Von seinen Kollegen, die in der Regenpause genug Zeit für Social-Media-Aktivitäten hatten, gab es Unterstützung - so schrieb McLaren-Pilot Lando Norris: "Wie kann das passieren? Wir haben vor Jahren ein Leben in solch einer Situation verloren. Inakzeptabel." Für Diskussionen sorgte allerdings auch, dass Gasly - obwohl bereits Rote Flaggen geschwenkt wurden - mit etwa 250 Stundenkilometern unterwegs war. Auch das ist ein Regelverstoß. Der Vorfall soll nach dem Rennen von den Rennkommissaren untersucht werden und könnte noch Konsequenzen haben.